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Покупатели просчитались с новыми квартирами
По цене «квадрата» нового жилья дальневосточная тройка крупнейших городов продолжает входить в «десятку» лидеров по стране
Жителей Владивостока должно радовать, что квартиры в новых домах - это совсем не китайский овощ или картошка, которые способны внезапно дорожать в разы. Однако огорчительная тенденция роста цен коснулась в первом полугодии и новостроев города.
По данным мониторинга цен на новое жилье с начала этого года, российский сайт недвижимости «Мир квартир» отмечает, что первые четыре из 70 мест городов с населением свыше 300 тысяч человек по ценам среднего «квадрата» и средней квартиры прочно удерживают западные города и регионы страны: Москва (221 683 и 13 217 801 рублей), Сочи 139 565/8 585 649), Санкт-Петербург (136 252/8 650 457) и Московская область (106 824/5 544 795 рублей).
А следующие три места - за дальневосточными городами: Владивосток, находящийся на пятом месте (103 422/5 244 827 рублей), Хабаровск (91 202/5 108 675) и Якутск (90 279/4 215 352). Помимо них в десятку вошли Казань, Севастополь и Ленинградская область.
По сравнению с 1-м кварталом этого года Владивосток по полугодию немного отстал от московской области из-за менее высокого роста цен на «квадрат» (около 3 400 рублей) и имеет примерно одинаковую с ней цену средней квартиры. Но разрыв цены «квадрата» в гонке с Сочи оказался особенно существенным (около 36 000). За полугодие цена «квадрата» в дальневосточной столице подросла на 8,9%, а в Сочи, ставшем лидером роста цен, - на 15,3%, квартир соответственно - на 5,4% и 9,2%.
Стоит отметить, что за минувшее полугодие «квадрат» нового жилья в наиболее крупных российских городах подорожал на 5,9% - до 62 856 рублей, а средняя квартира на 6,4% - до 3 589 279 рублей. Лишь в семи городах из 70 отмечалась отрицательная динамика, включая Москву (- 0,1%).
Средние цены новостроя ниже 40 000 рублей за «квадрат» в минувшем полугодии продемонстрировали четыре крупных города страны - Владикавказ, Саратов, Магнитогорск и Махачкала. Причем последняя показала цену всего в 32 127 рублей. Еще 25 городов демонстрировали средние цены от 40 000 до 50 000 рублей за «квадрат».
Кстати Чита (25 место) и Улан-Удэ (37-е) показали средние цены ниже средних значений по 70 крупным городам, но рост выше. Особенно высок он был в главном городе Бурятии: на 13,4% - «квадрат» и на 13,7% - средняя квартира.
Главный эксперт и генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО отметил, что цены на новое жилье в крупных городах России выросли благодаря щедрому антикризисному подарку государства застройщикам в виде подешевевшей ипотеки. Он посоветовал не ждать снижения цен на новострой до ноября, а, если и после этого программа льготной ипотеки будет продолжена, то можно ожидать только чуда - что «появится окончательное понимание, готовы ли россияне покупать по таким ценам в текущей кризисной ситуации».
Прогнозы приморских аналитиков еще мрачнее, поскольку они полагают, что 2-процентная ипотека и еще несколько дешевых ипотечных продуктов сделали невозможным снижение цен на новое жилье минимум до конца этого года.
Автор фото - Марина Божко
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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