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Карантин улучшил воздух Владивостока

09 Июля 2020, 08:40 | Приморье

Примгидромет сделал любопытные выводы из мониторинга атмосферы города

Приморское УГМС (Примгидромет), которым руководит Борис КУБАЙ, отметило, что на территории Приморского края концентрации загрязняющих веществ в период жесткого карантина в связи с коронавирусной пандемией в целом оставались на уровне аналогичного периода прошлого года: индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) оставался в основном низким и не опасным для здоровья.

Иначе ситуация оценивается по Владивостоку. Если по результатам регулярного мониторинга степень загрязнения атмосферы в 2019 году была высокой, то уже в 1 квартале этого года ИЗА снизился до повышенного, а по данным, полученным в период с апреля по июнь этого года, в атмосфере Владивостока было зафиксировано низкое содержание загрязняющих веществ.

Основными загрязняющими веществами воздуха во Владивостоке являются окислы азота и оксид углерода. И помимо этого - ряд вредных элементов, содержащихся в дорожной пыли.

Специалисты считают, что воздух в городе в период карантина стал чище за счет ликвидации автомобильных пробок в утренние и вечерние часы, а также в связи с уменьшением проходимости через город большегрузов.

Главный метеоролог края считает: «Учитывая то, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Приморского края являются промышленные выбросы предприятий, лесные пожары, другие природные и антропогенные факторы, а на территории  Владивостока, как и в предыдущие годы, автомобильный транспорт, в целом состоянии воздуха в городе можно считать удовлетворительным».

То есть, город очистился. Но надолго ли? Дорожные пробки восстановились, и процесс, надо полагать, пошел вспять. 

Автор фото - Марина Божко

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 



 

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Теги: экология  мониторинг  воздух  Примгидромет 



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