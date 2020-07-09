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Карантин улучшил воздух Владивостока
Примгидромет сделал любопытные выводы из мониторинга атмосферы города
Приморское УГМС (Примгидромет), которым руководит Борис КУБАЙ, отметило, что на территории Приморского края концентрации загрязняющих веществ в период жесткого карантина в связи с коронавирусной пандемией в целом оставались на уровне аналогичного периода прошлого года: индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) оставался в основном низким и не опасным для здоровья.
Иначе ситуация оценивается по Владивостоку. Если по результатам регулярного мониторинга степень загрязнения атмосферы в 2019 году была высокой, то уже в 1 квартале этого года ИЗА снизился до повышенного, а по данным, полученным в период с апреля по июнь этого года, в атмосфере Владивостока было зафиксировано низкое содержание загрязняющих веществ.
Основными загрязняющими веществами воздуха во Владивостоке являются окислы азота и оксид углерода. И помимо этого - ряд вредных элементов, содержащихся в дорожной пыли.
Специалисты считают, что воздух в городе в период карантина стал чище за счет ликвидации автомобильных пробок в утренние и вечерние часы, а также в связи с уменьшением проходимости через город большегрузов.
Главный метеоролог края считает: «Учитывая то, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Приморского края являются промышленные выбросы предприятий, лесные пожары, другие природные и антропогенные факторы, а на территории Владивостока, как и в предыдущие годы, автомобильный транспорт, в целом состоянии воздуха в городе можно считать удовлетворительным».
То есть, город очистился. Но надолго ли? Дорожные пробки восстановились, и процесс, надо полагать, пошел вспять.
Автор фото - Марина Божко
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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