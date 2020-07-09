www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.24 р. 100 JPY: 66.26 р.
EUR: 80.41 р. 10 CNY: 10.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Дальнереченские отходы пойдут в переработку

09 Июля 2020, 09:42 | Приморье

В рамках национального проекта «Экология» в Приморье запущен второй мусоросортировочный комплекс в этом году

Приморский экологический оператор провел технический запуск нового мусоросортировочного комплекса в Дальнереченске, который в рабочем режиме будет перерабатывать за смену около 30 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), постоянно образуемые этим городом и районом. Обслуживать эту мощность будет 10 человек. При односменной работе комплекс сможет перерабатывать около 10 000 тонн ТКО в год.

На открытии комплекса первый заместитель КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей ЛАЗАРЕВ отметил, что при необходимости мусоросортировочная линия этого комплекса сможет принять и более высокие нагрузки. Поэтому сейчас рассматривается возможность направлять на него отходы и из Красноармейского района.

В КГУП «ПЭО» сообщили, что краевой программой внедрения раздельного сбора мусора и его сортировки на полезные фракции вторсырья, из которого будут производиться новые материалы и вещи, предполагается ввести комплексы мусоросортировки, обслуживающие все муниципальные образования региона.

На сегодня уже более года работает мусоросортировочный комплекс во Владивостоке на ул. Холмистой, 1. В апреле был произведен технический запуск второго в крае мусоросортировочного комплекса в поселке Ярославский Хорольского района. Такого же по мощности, что и третий - в Дальнереченске. На очереди в этом году еще два подобных комплекса. Уже близок к вводу очередной - в Лучегорске. И предполагается, что четвертый сможет появиться к концу года в Кировском районе, что более вероятно, как сказал генеральный директор КГУП «ПЭО» Антон БИБИКОВ или же - в Лесозаводске.

В следующем году сеть мусоросортировочных комплексов будет расширена. При этом в первую очередь они будут строиться там, где образуется больше мусора, поскольку через вторичную переработку полезных фракций ТКО должна эффективней решаться проблема их утилизации и ликвидации в районах и городах Приморья множества несанкционированных свалок. Кроме того, важно и то, где можно будет произвести вторсырья больше.

Сейчас действующие и вводимые мусоросортировочне комплексы Приморья нацелены на извлечение - ПЭТ (пластик и полиэтилен), макулатуры, картона, стекла, жестяной и алюминиевой банки. Предполагается, что к 2024 году, когда система раздельного сбора охватит весь край, более половины приморских отходов будет направляться на вторичную переработку.

Сейчас наряду с новыми обычными контейнерами для раздельного сбора КГУП «ПЭО» на контейнерных площадках многоквартирных домов во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе устанавливаются специальные - для ценных фракций ТКО. Они позволят получать более качественное вторсырье, которое сегодня оказывается востребованным приморскими компаниями, занимающимися его переработкой.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 



 

Автор:
Теги: экология  Приморский экологический оператор  мусоросортировочный комплекс 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]