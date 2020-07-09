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Дальнереченские отходы пойдут в переработку
В рамках национального проекта «Экология» в Приморье запущен второй мусоросортировочный комплекс в этом году
Приморский экологический оператор провел технический запуск нового мусоросортировочного комплекса в Дальнереченске, который в рабочем режиме будет перерабатывать за смену около 30 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), постоянно образуемые этим городом и районом. Обслуживать эту мощность будет 10 человек. При односменной работе комплекс сможет перерабатывать около 10 000 тонн ТКО в год.
На открытии комплекса первый заместитель КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей ЛАЗАРЕВ отметил, что при необходимости мусоросортировочная линия этого комплекса сможет принять и более высокие нагрузки. Поэтому сейчас рассматривается возможность направлять на него отходы и из Красноармейского района.
В КГУП «ПЭО» сообщили, что краевой программой внедрения раздельного сбора мусора и его сортировки на полезные фракции вторсырья, из которого будут производиться новые материалы и вещи, предполагается ввести комплексы мусоросортировки, обслуживающие все муниципальные образования региона.
На сегодня уже более года работает мусоросортировочный комплекс во Владивостоке на ул. Холмистой, 1. В апреле был произведен технический запуск второго в крае мусоросортировочного комплекса в поселке Ярославский Хорольского района. Такого же по мощности, что и третий - в Дальнереченске. На очереди в этом году еще два подобных комплекса. Уже близок к вводу очередной - в Лучегорске. И предполагается, что четвертый сможет появиться к концу года в Кировском районе, что более вероятно, как сказал генеральный директор КГУП «ПЭО» Антон БИБИКОВ или же - в Лесозаводске.
В следующем году сеть мусоросортировочных комплексов будет расширена. При этом в первую очередь они будут строиться там, где образуется больше мусора, поскольку через вторичную переработку полезных фракций ТКО должна эффективней решаться проблема их утилизации и ликвидации в районах и городах Приморья множества несанкционированных свалок. Кроме того, важно и то, где можно будет произвести вторсырья больше.
Сейчас действующие и вводимые мусоросортировочне комплексы Приморья нацелены на извлечение - ПЭТ (пластик и полиэтилен), макулатуры, картона, стекла, жестяной и алюминиевой банки. Предполагается, что к 2024 году, когда система раздельного сбора охватит весь край, более половины приморских отходов будет направляться на вторичную переработку.
Сейчас наряду с новыми обычными контейнерами для раздельного сбора КГУП «ПЭО» на контейнерных площадках многоквартирных домов во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе устанавливаются специальные - для ценных фракций ТКО. Они позволят получать более качественное вторсырье, которое сегодня оказывается востребованным приморскими компаниями, занимающимися его переработкой.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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