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Сады и огороды получают новую кадастровую оценку

09 Июля 2020, 10:40 | Приморье
До 14 августа все еще можно исправить, и налоги вас не задавят
 
Центр кадастровой оценки Приморского края сообщил, что им подготовлен проект отчета об итогах очередной государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, а также земель сельскохозяйственного назначения, включая земельные участки в составе садоводческих, огороднических и дачных обществ и товариществ.
 
По итогам прежних оценочных кампаний известно, что у собственников и пользователей земельными участками довольно часто возникали серьезные споры по государственной кадастровой оценке, когда по их мнениям оценка была серьезна завышена, и это приводило к переплате налогов, если ее не удавалось пересмотреть в комиссии по спорам и в суде. Но спора можно избежать, если заранее дать замечания по проекту кадастровой оценки своих владений в региональный Центр кадастровой оценки.
 
По информации этой госструктуры, ознакомиться с оценкой, которую оценщики присвоили объектам, попавшим под очередной перерасчет, можно на официальном сайте Росреестра в сервисе «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» или на официальном сайте КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края». Достаточно ввести в поисковик проекта кадастровый номер своего участка, и можно будет увидеть с какой суммы придется платить налоги.
 
Если у собственника есть какие-либо претензии к сделанной кадастровой оценке, то специалисты Росреестра и Центра кадастровой оценки предлагают все исправить без комиссии и суда, пока идет завершающая работа над проектом оценки, и он не направлен на утверждение. Сделать это надо до 14 августа 2020 года.
 
Отмечено, что замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены не только собственниками земельных участков, но и любыми заинтересованными лицами. Замечания надо направить в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» лично, почтовым отправлением (690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 49, офис 505), в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая интернет и портал государственных и муниципальных услуг.
 

 

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Теги: сады  кадастровая оценка  огороды 



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