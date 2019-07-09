Коты из Владивостока захватывают мир

Рынок сувенирной продукции Приморья предлагает хэнд-мейд альтернативу матрешкам

Почти пять лет назад во Владивостоке появилась милая игрушка – миниатюрный кот ручной работы, на майках которого были нарисованы символы Приморья, признания в любви к Владивостоку и своему обладателю. Коллекция стремительно расширялась: появились коты-«субаристы», коты-качки, коты-символы компаний. Люди стали путешествовать с игрушками, фотографировать их за границей, дарить в качестве сувенира иностранцам и людям из других регионов. Со временем кот стал узнаваемым символом Владивостока. За эти годы рынок хэнд-мейд продукции значительно расширился и стал предлагать и другие символы города и края ручной работы.

О том, с какими сложностями на своем пути развития сталкивается данный сегмент, газете «Золотой Рог» рассказала руководитель проекта «Терракот» Маргарита ЛОПАТИНА.

- Маргарита, расскажите, как родилась идея проекта «Терракот»?

– Все началось с шутки в ходе ночной переписки пять лет назад. Я выслала другу план захвата мира котами и показала ему первую игрушку. Другу кот очень понравился, и он убедил меня, что такие сувениры смогут действительно завоевать любовь и покорить мир. Поэтому кота зовут Арнольд Аркадьевич – отчество намекает на сопричастность друга к этой идее. Первых котов я начала продавать в 2014 году, тогда же я поучаствовала в проекте «Скандинавская деревня» во Владивостоке и очень переживала, сколько котов мне придется продать, чтобы оплатить аренду места. В итоге, за 4 часа работы на площадке из 144 котов осталось всего 13 штук.

Такой успех, впрочем, не заставил меня поменять отношение к проекту – я очень долго воспринимала его как хобби. Я продолжала работать юристом в крупной государственной организации, но в какой-то момент котов стало слишком много, и они попросили меня уволиться. Вместе с этим начало приходить осознание, что это уже не хобби, а творческое предпринимательство. И только в этом году поняла, что выросла из этого формата и хочу масштабировать проект, поэтому нужно менять к нему подход.

В начале года появилась максимально четкая стратегия развития проекта, а сам он проходит серьезную систематизацию. Есть определенные сложности навести порядок во всех процессах и сделать что-то по-настоящему масштабное. Но мы на правильном пути. Многие шутят, мол, Марго, тебе еще 40 лет нет, а у тебя столько котов! Но пока они меня обеспечивают – все в порядке.

Цена «памяти»

– Дальний Восток выделяет дороговизна многих материалов. Сталкивается ли с этой проблемой сегмент «хэнд-мэйд» в Приморье?

– Расходники действительно очень дорогие. Например, ткань, которую мы использовали в производстве, за несколько лет с 350 рублей за метр подорожала в три раза. Пришлось искать более доступные аналоги и перебирать очень много образцов. У меня масса критериев к цвету, качеству, ворсистости и т.д. И на Дальнем Востоке не так много образцов, которые этим критериям могут соответствовать. Многие мастера находят выход, заказывая материалы из Москвы или из Китая.

Сложности возникают и с сопутствующим товаром. Например, неожиданностью стала малодоступность крафтовых маленьких пакетов. Их предлагали во Владивостоке только две компании, причем поставки были очень нерегулярные. Когда я скупила всю партию у поставщика, мне долго звонили другие представители рынка хэнд-мэйда и даже общепита и просили эти пакеты им перепродавать! В качестве альтернативы было предложено доставлять продукцию из Хабаровска, но для этого необходимо заказать как минимум половину фуры. Какой-то период времени мы заказывали пакеты из Москвы, на данный момент ситуация стала лучше: компании увеличили поставки. Для этого понадобилось два года. В моем понимании – это очень долго.

Я также отмечаю, что полиграфию дешевле заказывать в других регионах России с доставкой, чем печататься у нас. Часто спрашивают, почему мы не печатаем рисунки на котах. Не первый год ищем варианты качественной печати, которая не будет уступать рисунку. Сегодня каждый сувенир раскрашивается вручную, а печать значительно ускорила бы процесс изготовления. Но пока мы не можем найти подходящий вариант: на вопросы к местным компаниям, что они нам могут предложить, получаем расплывчатые ответы. А на просьбу поделиться, какими возможностями обладает оборудование, чтобы самим придумать подходящий вариант работы, нам говорят, что это коммерческая тайна. Работа с компаниями Китая тоже не дает положительных результатов: во-первых, это долго, а во-вторых, очень много брака в партиях.

– Принято считать, что хенд-мэйд не может быть дешевым. Все ли потенциальные покупатели во Владивостоке воспринимают это как данность?

– Даже не все мастера это понимают! Они нередко неправильно рассчитывают себестоимость продукции и работают себе в убыток. И у покупателей часто возникают вполне логичные вопросы: почему такой товар стоит столько-то. Я таких покупателей люблю, но есть мастера, которые злятся, что их неправильно оценивают. На самом деле, даже пренебрежительные вопросы о ценах можно разрешать без конфликта и обиды.

На одном маркете ко мне подошла женщина, которая, узнав цену, заявила, что она сама такого кота может сшить за пять минут. Я сказала, что готова заплатить ей 5 тыс. рублей, если она с нуля сошьет такой же сувенир, а после – принять ее на работу, поскольку понимала, что рано или поздно потребуются помощники. Женщина сразу же потеряла интерес к проблемам ценообразования. На самом деле, если человек уходит, то он, вполне возможно, - не ваш клиент или пока еще не ваш клиент. Дайте ему визитку или шоколадку – оставьте о себе приятное впечатление. И может быть, он к вам вернется за покупками через какое-то время.

Игроки сувенирного поля

– Сувенирный рынок Владивостока значительно изменился за последние годы. Особое разнообразие предложений можно наблюдать в сегменте «хэнд-мейд». Можно ли отметить, что конкуренция среди игроков сувенирной индустрии растет?

– Количество игроков сувенирной индустрии увеличивается, что вполне логично. Туристический поток возрос, рынок начал наполняться, причем как различными компаниями, предлагающими сувенирную продукцию, так и творческими предпринимателями, и мастерами. Мне сложно говорить о конкуренции между крупными компаниями города, но между творческими предпринимателями и мастерами добросовестная конкуренция скорее порождает желание расти, развиваться и предлагать качественные сувениры. Если сравнить ситуацию на западе России, и тем более в Европе, то можно с уверенностью сказать – во Владивостоке конкуренция минимальная.

– Сувенирные компании, творческие предприниматели и мастера: что отличает этих игроков друг от друга?

– Объемы продукции и подход к бизнесу. Думаю, с компаниями этот момент более-менее ясен: большие объемы, официальное оформление. Творческие предприниматели – это, как правило, индивидуальные предприниматели, которые осознанно или неосознанно стремятся к развитию своего проекта. Важно, что они воспринимают свое хобби как бизнес и занимаются любимым делом не время от времени, а систематически. Они осознают, что хобби – это их работа, и нужно уметь самоорганизоваться и нести ответственность в первую очередь перед собой.

Мастера-самозанятые пока к этому осознанию не пришли и творят в тех объемах и в то время, когда их душе угодно. Учитывая тот факт, что они получают прибыль, они должны быть официально оформлены. Сегодня я не вижу в законе никаких четких формулировок относительно самозанятого населения. Подобные законопроекты только начинают появляться. Мастеру хочется творить, а официальное оформление предполагает совсем другую ответственность. Из-за низкой юридической грамотности и большого количества нормативно-правовых актов, которые регулируют данную сферу, многие просто боятся брать на себя эту ответственность. Нужно же будет быть и мастером, и юристом, и логистом, и бухгалтером. Или принять на работу человека, который будет управлять этими процессами. Но мы же понимаем, что доход таких мастеров небольшой, а небольшой он остается, по моему убеждению, из-за того, что они не могут адекватно рассчитать себестоимость продукта и установить цену. Поэтому перейти на уровень творческого предпринимателя удается немногим мастерам.

– Отсутствие официального оформления создает какие-то проблемы при работе на рынке сувенирной продукции?

– Меня интересует сегмент мастеров и творческих предпринимателей. В большинстве своем отсутствие оформления порождает больше проблем, чем преимуществ. Например, логистические компании дают скидки и предоставляют специальные условия для предпринимателей, продвижение своего товара в крупных магазинах и торговых сетях также предполагает заключение договора и т.д. Хотя мне вполне понятно нежелание официального оформления. У меня есть много вопросов к контролирующим органам. Например, небольшой штраф за незаконное предпринимательство, а если к тебе, как к предпринимателю придут с проверкой, то сумма будет значительно выше.

На законодательном уровне у нас закреплено такое понятие, как «предписание», но его часто обходят и предпочитают сразу штрафовать. Многие игроки этого рынка хотели бы соответствовать требованиям, но не всегда о них знают. Когда есть масса противоречий, представители сувенирного рынка не спешат с официальным оформлением. Думаю, проблема шире, и относится к мелким предпринимателям в целом.

Матрешка VS хэнд-мейд

– Благодаря мерам программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, во Владивостоке появился большой иностранный турпоток. Ориентируются ли на него представители сувенирного рынка?

– По моим ощущениям, целевую аудиторию своей продукции можно расширять, изменяя предложение. Например, если мы хотим продавать котов группам туристов из Китая, мы создаем для них красно-бело-золотую гамму и рисуем на сувенирах китайские иероглифы. И количество покупок в данной категории растет. Этот принцип работает и у других представителей хэнд-мейд индустрии. Если вы хотите привлечь иностранцев, создайте для них предложение.

Как мне кажется, туристы стараются покупать практически применимые сувениры: подушки, сумки, разделочные доски. В ходу и мелкие сувениры, которые легко можно провозить в багаже, например, магниты. Общение с интуристами показало, что японцы ищут милые сувениры, европейцы заинтересованы в хэнд-мейде, корейцы не доверяют никому, кроме своих блогеров и в качестве сувениров увозят косметику или бижутерию. Китайские туристические группы покупают обычно то, что им показывает гид. Если он скажет, что матрешка – это символ Владивостока, они ее и купят.

КСТАТИ

Как показывает практика, туристы не всегда могут самостоятельно сориентироваться в предложениях Владивостока. Если у предпринимателя есть интернет-магазин или точка в районе Чуркина – это замечательно, но туристы вряд ли будут его искать. Лучше размещать свою продукцию на гостевом маршруте, в аэропорту. Для мастеров и творческих предпринимателей актуальна «улица» мастеров, где они могут рассказать о себе гостям города. На самом деле, возможностей много, нужно уметь презентовать свой товар.

На фото: Прилавки с фабричными матрешками постепенно вытесняются сувениркой хэнд-мейд.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.