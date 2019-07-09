www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.87 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 71.71 р. 10 CNY: 92.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ВЭФ
Распечатать

Бизнес-диалог "Россия – Индия" состоится на ВЭФ во Владивостоке

09 Июля 2019, 11:39 | Приморье

На V Восточный экономический форум Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя

 

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Российской Федерации Венкатеша Вармы. Стороны обсудили ход подготовки к участию индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

«В этом году в мероприятиях Форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит Премьер-министр Нарендра Моди», – заявил посол Индии.

На встрече было отмечено, что российско-индийское стратегическое сотрудничество является уникальным примером доверительных отношений двух держав.

«Отношения России и Индии охватывают все области сотрудничества, включая политический диалог, сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, энергетику, научные, культурные и гуманитарные обмены, внешнеполитическое взаимодействие. На ВЭФ-2019 Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя, а Индия станет страной – гостем Форума. Уверен, что участие Премьер-министра позволит вывести уровень торгово-инвестиционного взаимодействия между нашими странами в Дальневосточном регионе на новый уровень. Широкое и представительное участие Индии в работе Форума будет способствовать более тесному сотрудничеству наших стран не только в экономической, но и гуманитарной сфере», – заявил Антон Кобяков.

Было подчеркнуто, что в рамках подготовки к участию в ВЭФ-2019 и с целью активизации российско-индийского сотрудничества Премьер-министр Индии поручил до начала Форума организовать серию деловых миссий на Дальний Восток с участием индийского бизнеса и регионов. Предполагается, что в состав миссий войдут до пяти губернаторов индийских штатов. 

Особое внимание стороны уделили обсуждению форматов участия индийской делегации в работе V Восточного экономического форума. В частности, предполагается проведение бизнес-диалога «Россия – Индия» с участием ведущих предпринимателей двух стран. Кроме того, для презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала страны планируется организация национального стенда Индии на площадке ВЭФ.

Отдельно стороны обсудили подготовку 20-го ежегодного саммита «Россия – Индия». По инициативе Нарендры Моди в этом году саммит пройдет во Владивостоке в дни проведения V Восточного экономического форума.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Индия  вэф  бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]