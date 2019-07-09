Учиться лучше на чужих ошибках

Отсрочка «мусорной реформы» в Приморском крае позволила более тщательно провести подготовительные мероприятия

На минувшей неделе в Приморье был сделан важный шаг для перехода на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Определено, что с января 2020 года принимать мусор от населения и юрлиц сможет только «Приморский экологический оператор» - именно эта организация была выбрана в качестве регионального оператора по обращению с ТКО. Ранее была скорректирована территориальная схема по обращению с отходами.

Напомним, что с 1 января 2019 года в большинстве регионов страны введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начали региональные операторы, в чьих задачах - транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. Однако власти Приморья в конце 2018 года приняли решение не спешить с переходом на новую систему утилизации твердых коммунальных отходов. И, как показала практика, не зря.

Буксуют все

Большинство субъектов РФ перешли к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами в начале 2019 года, однако в ряде субъектов из-за поспешности и непродуманности действий реформа привела к тому, что мусор стал вывозиться с задержками, в то время как тарифы на его вывоз и утилизацию заметно увеличились. Между тем, главная цель реформы в сфере обращения с ТКО – это решение проблем стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшение экологической обстановки.

По данным Генеральной прокуратуры РФ на май 2019 года, в 17 регионах России не ведется учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов, а в 16 регионах не сдается статистическая отчетность. В Республиках Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Иркутской, Амурской, Сахалинской областях не обеспечен полный цикл обращения с отходами, отсутствует необходимая инфраструктура по переработке и сортировке мусора. К слову, Москва и Санкт-Петербург сумели добиться отсрочки перехода к новой системе обращения с ТКО на три года. В число регионов, где реформа была отложена до 2020 года, помимо Приморья, попали еще несколько дальневосточных субъектов – Хабаровский и Забайкальский края, а также Еврейская автономная область.

Реформа требует осторожности

До конца 2018 года предполагалось, что региональным оператором по обращению с ТКО в Приморском крае станет «Спецзавод №1» Владивостока, на тот момент являвшийся муниципальным унитарным предприятием (МУП). Именно он в перспективе должен был взять на себя организацию всей работы по вывозу и утилизации отходов, начиная от мусорных контейнеров возле жилья, но вначале – проработать территориальную схему обращения с отходами. Однако предложенная схема вызвала массу нареканий. Главной претензией к ней стало большое «плечо» транспортировки отходов из малонаселенных районов до мест переработки и утилизации ТКО: в ряде случаев путь от места сбора мусора до места его переработки составлял сотни километров.

По решению губернатора края Олега КОЖЕМЯКО, ввод в действие новой схемы обращения с отходами в Приморье был отложен на неопределенное время, а после Нового года краевые власти расторгли и соглашение со «Спецзаводом №1». Также было принято решение о том, что до формирования новой территориальной схемы обращения с отходами утилизация ТКО будет проводиться теми же операторами полигонов, что и раньше, а тариф на вывоз мусора для собственников жилья останется неизменным.

В январе губернатор провел выездное совещание на комплексе по утилизации ТКО в пригороде Владивостока, в районе улицы Холмистой. На нем обсудили перспективы утилизации мусора на всей территории Приморья и планы по проектированию межмуниципальных комплексов по переработке и утилизации отходов. Их строительство планируется осуществить в 2020-2023 годах. Администрацией Приморья уже подготовлена заявка на софинансирование в адрес Минвосток-

развития РФ и Минприроды РФ.

Уже в 2019 году запланировано проектирование новых станций по перегрузке и сортировке, приобретение нескольких мобильных комплексов обезвреживания на отдаленных территориях – деньги на это предусмотрели в краевом бюджете. Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%. В более отдаленной перспективе необходимо перейти к полной сортировке и утилизации мусора, с вовлечением во вторичный оборот всех полезных фракций.

В восьми муниципалитетах Приморского края определены земельные участки, на которых разместятся перегрузочные мусорные станции с сортировочными линиями. Проектирование объектов начнется в июле, из краевого бюджета на эти цели направлено 37,5 млн рублей. По словам и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Владимира БАБИЧА, комплексы планируется построить в 2020-2021 годах в Хорольском, Красноармейском, Лазовском, Черниговском, Октябрьском, Пожарском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе.

- Подобранные земельные участки соответствуют всем необходимым нормам, обеспечены инфраструктурой для размещения подобных объектов, – уточнил руководитель ведомства.

Запланировано также размещение первых шести мобильных комплексов по обезвреживанию и сжиганию твердых коммунальных отходов, преимущественно в отдаленных районах края. На эти цели в бюджете Приморья заложено 120 млн рублей. Параллельно этой работе муниципалитетам совместно с новым региональным оператором предстоит выработать алгоритм дальнейших действий – по установке мусорных контейнеров, оборудованию площадок для сбора мусора, работе с населением.

Досье "Золотого Рога": Федеральное законодательство определяет твердые коммунальные отходы (ТКО) как отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.





Завод дымить не будет

Один из главных вопросов, обсуждавшийся в связи с предстоящей реформой системы обращения с ТКО в Приморье, касался судьбы мусоросжигательного завода в районе Второй Речки во Владивостоке. Завод, работавший с конца 1970-ых годов, стал источником народного недовольства вскоре после заселения микрорайона Снеговая Падь. То и дело нависающий над кварталами дым отнюдь не радовал местных жителей, и летом 2018 года тогдашний мэр краевой столицы Виталий ВЕРКЕЕНКО распорядился закрыть мусоросжигательный завод к 1 сентября.

К началу нового учебного года завод действительно перестал дымить. Однако в октябре на несколько дней вновь «ожил» - необходимо было сжечь несколько сот тонн оставшихся в накопителе отходов. Однако закрытие мусоросжигательного завода не решило более масштабной проблемы. Дело в том, что на мусоросжигательном заводе сжигалась примерно треть от общего объема твердых отходов Владивостока, и после его закрытия весь этот объем был направлен на полигон в районе улицы Холмистой. Это, в свою очередь, могло привести к тому, что временная площадка для захоронения отходов, ранее сжигавшихся на заводе в районе Второй Речки, очень быстро заполнилась бы мусором. Решение было найдено – в 2019 году на полигоне планируется построить новую карту.

В январе 2019 года руководством Приморья был утвержден план мероприятий по переходу к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором на территории Приморского края, в которые позднее были внесены некоторые изменения. Согласно данному плану, завершение разработки проекта по рекультивации второй карты и строительству третьей карты Комплекса по переработке и утилизации ТБО во Владивостоке (ул. Холмистая, 1) с прохождением требуемых экспертиз должно завершиться в июле, а построить третью карту полигона предполагается в сентябре-декабре 2019 года.

«Старый новый» регоператор

В минувший понедельник, 24 июня, стало известно о выборе регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Организации предстоит решить целый комплекс задач в данной сфере и обеспечить экологическую безопасность приморцев. В течение 10 лет «Приморский экологический оператор» будет отвечать за проведение реформы и выстраивание системы обращения с отходами в крае. Деятельность регионального оператора будет направлена и на работу с общественностью – необходимо повысить общую культуру в сфере обращения с отходами.

- В его обязанности будет входить заключение договоров на прием твердых коммунальных отходов, их транспортирование до объектов обработки и захоронения, поэтапное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. С 1 января 2020 года исключительно региональный оператор будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре, – уточнила вице-губернатор приморского края по вопросам ЖКХ Елена ПАРХОМЕНКО. - Сейчас отрабатывается план мероприятий, которые будут контролироваться органами власти, чтобы 1 января 2020 года регоператор мог внедрить новую систему обращения с отходами.

КГУП «Приморский экологический оператор» был зарегистрирован 7 июня 2019 года. Краевое предприятие создано на базе бывшего МУПа «Спецзавод №1». Отметим, что в 2019 году тогда еще «Спецзавод» восстановил имеющуюся и запустил новую линию по сортировке мусора с выделением полезных фракций – бумаги, стекла, алюминия, пластика. В дальнейшем планируется начать развитие экотехнопарка вне комплекса. Он позволит заниматься глубокой переработкой отходов в уже готовую продукцию. Также, благодаря финансированию из краевого бюджета, планируется усовершенствовать линию переработки спецзавода.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, в связи с переходом на новую схему обращения с коммунальными отходами и выбором регионального оператора, вопрос вывоза бытового мусора будет выведен на новый уровень.

- Необходимо отработать всю цепочку от сбора мусора, его вывоза и утилизации. Это взаимодействие регоператора и с управляющими, транспортными, мусороперерабатывающими компаниями – весь алгоритм предстоит отладить, чтобы не возникало сбоев, независимо от того, крупный это город или отдаленное село, – подчеркнула вице-губернатор. Добавим, что повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг является одной из целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Тариф определят осенью

Не менее важный вопрос – это тариф на услуги по утилизации ТКО, который собственники жилья в будущем станут платить региональному оператору. Провести торги, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для Регионального оператора, а также заключить по их результатам договоры, запланировано в срок до 5 августа. Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО региональный оператор должен провести до 30 августа текущего года. А к 1 октября должен быть утвержден единый тариф на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год.

Несколько месяцев назад врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, комментируя возможную тарифную политику будущего оператора, подчеркнула: власти региона ориентируются на ныне действующие тарифы.

- Мы ориентируемся на те тарифы, которые сейчас действуют в муниципальных образованиях, чтобы это было посильно для населения даже при запуске новой системы обращения с отходами, - отметила заместитель главы региона.

Добавим, что в регионах, где уже начали работать компании-операторы по обращению с ТКО, оплата их услуг физическими и юридическими лицами осуществляется как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов утверждаются отдельно. В этой связи, главный вопрос, который наверняка будут задавать приморцы в ближайшие месяцы, касается размера платы за услуги по вывозу и утилизации ТКО. Определенные опасения по этому поводу высказывались весной текущего года в связи с возможным приходом на рынок края оператора из другого региона, однако теперь понятно, что они оказались беспочвенными.

Свалки и нарушения увидим на радаре

Для координации работы коммунальных служб и населения в Приморском крае в июне был запущен региональный сегмент информационной системы «Российский экологический радар». Любой желающий может обратиться на «горячую линию» по круглосуточному телефону: 8 (800) 600-90-08, или на сайт по вопросам сбора и переработки отходов, сообщить о нарушениях в этой сфере, приложив фото или видео.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам отметили, что специалисты проверяют обращения и отправляют региональному оператору для реагирования. По мнению врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, создание подобного ресурса поможет отслеживать и анализировать ситуацию с бытовыми отходами в городах и районах края.

- Особенно это важно в преддверии перехода региона на новую систему обращения с отходами, которая будет запущена со следующего года. Нам необходима действенная обратная связь с населением, независимо от того, проживает человек в крупном городе, или отдаленном селе, – подчеркнула замглавы региона.

Досье "Золотого Рога": Реализация региональных проектов Приморского края в составе национального проекта «Экология» направлена, в том числе, на увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, до 13%, и обработку – до 60% в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году. Еще одна задача проекта – ликвидация четырех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, а также рекультивация территорий, подвергшихся негативному воздействию накопленного экологического ущерба.

На фото: Постапокалиптические пейзажи постепенно уходят с улиц Приморья.

Фото Елены АБАШЕВОЙ