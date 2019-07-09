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Доброфлот на кубке губернатора Приморского края поймал гигантскую камбалу

09 Июля 2019, 08:40 | Приморье

В Приморье завершились соревнования по любительскому лову среди предприятий рыбохозяйственного комплекса на кубок губернатора Приморского края

6 июля более 50 рыбаков-любителей, представляющих свои предприятия, вышли на состязания по ловле рыбы. Более трех часов команды в упорной борьбе выясняли, кто из них знает, что нужно  сделать, чтобы рыба клевала.

В семь утра катера команд подошли в ковш на Токаревской Кошке, где состоялась церемонии открытия. Сразу после оглашения регламента команды рванули на место проведения соревнований, которое было обозначено буями. По сигналу красной ракеты, капитаны встали на якорь, и началась рыбалка. Одними из первых отличились рыбаки  департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, они попали на рыбное место и сразу достали несколько камбал.

Правильные снасти и наживку подобрали рыбаки Русской рыбопромышленной компании. Их рыбаки «дергали» из воды камбалинные дуплеты, и, не меняя места лова, успешно рыбачили до окончания соревнований.

Не отставали от коллег и команды «Доброфлот» и «Восток-1». Команды этих предприятий уже принимали участие в прошлогодней рыбалке, и они знали все тонкости процесса. Их бортовые удочки регулярно закидывали в лодки рыбу, при этом, они меняли места в поисках скоплений камбалы.

Дружно работала команда ТИНРО-Центра, которая уже к 11 часам накидала свое «ведро».

В 12 часов судьи, запустив зеленую ракету, оповестили всех об окончании мероприятия. Катера пошли на швартовку для сдачи улова и высадки команд.

Определение победителей заняло более двух часов. Но пока судьи измеряли и взвешивали рыбу, организаторы приготовили  для участников роскошный плов для морепродуктов, конкурсы и призы.

Завершились соревнования оглашением победителей. В номинации самая большая рыба отличился прошлогодний победитель  - команда «Доброфлот». Рыбаки добыли большеротую камбалу 42 см. Русская рыбопромышленная компания заняла первое место в номинации самый большой улов. Они добыли 19 килограмм, правда, не сумели побить прошлогодний рекорд Доброфлота в 28 килограмм. 16 килограмм рыбы пяти видов, поймали рыбаки ТИНРО. Эти показатели позволили им по сумме баллов опередить всех других участников, и они завоевали кубок губернатора Приморья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ррпк  доброфлот 






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