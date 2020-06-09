Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объявлен порядок действий по возобновлению работы гостиниц в Приморье
Начиная с 10 июня руководители гостиниц, прошедших обязательную классификацию, могут подавать уведомления в агентство по туризму Приморского края о готовности возобновить свою деятельность
Руководитель агентства Владимир Щур уточнил, что к настоящему времени классификацию прошли 94 гостиницы в 15 муниципальных образованиях Приморского края. Возобновление деятельности гостиниц возможно после 15 июня в случае, если эпидемическая обстановка будет складываться благоприятно.
Руководителям предприятий, желающим возобновить деятельность после снятия ограничений, необходимо:
– обеспечить обследование персонала на наличие коронавирусной инфекции при допуске к работе перед возобновлением деятельности;
– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);
– проводить обязательную термометрию персонала (до начала рабочего дня) и постояльцев, вести журнал учета за ее проведением;
– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз в каждые 2 часа (график проведения, предмет обработки);
– обеспечить наличие антисептиков в холле и других местах общего пользования;
– обеспечить соблюдение «социальной дистанции» на территории гостиницы и наличие соответствующей разметки в местах общего пользования, таких как холл, ресепшн (стойка администратора) и иных местах;
– обеспечить организацию питания в порядке индивидуального обслуживания в номерах.
Для возобновления деятельности руководству гостиницы следует:
– скачать и заполнить форму уведомления;
– обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;
– заполнить уведомление о возобновлении деятельности, подписать, поставить печать, отсканировать и отправить скан на адрес электронной почты: [email protected];
– подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти;
– найти свое предприятие в реестре допущенных к работе средств размещения на официальном сайте агентства по туризму Приморского края;
– приступить к работе.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Объявлен порядок действий по возобновлению работы гостиниц в Приморье
- Банк России рекомендовал не выселять должников
- Хлебопеки Приморья попросили на хлеб
- Искусственная вентиляция бизнеса
- Ювелирная работа приморского хирурга
- Землю прячут от деклараций
- В Хабаровске осудили за взятку крупного полицейского чина
- Гелий всё ближе к ТОР "Надеждинская"
- МФЦ в Приморье откроют с 8 июня
- Дальневосточники будут летать на своих
Новости раздела
- Объявлен порядок действий по возобновлению работы гостиниц в Приморье
- Один из самых пылящих угольных портов Приморья сократил перевалку угля на 15,4%
- Пандемия – не помеха благоустройству
- Изменения, которые заметны всем
- Ремонт зимы не ждет
- Тысяча - это не предел
- Воздушная скорая спешит на помощь
- Пять скверов реконструируют во Владивостоке
- В Приморье угольщики и энергетики обменялись активами
- Банк России рекомендовал не выселять должников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дальневосточники будут летать на своих
- Что тянет Алексеева за язык
- COVID-19: Режим ограничений смягчают в Находке
- Находкинский угольный стивидор работает без крыши
- В Находке возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами дольщиков
- Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне
- Прокурор поставил мусорщикам укол
- Прокуроры "доначислили" хабаровским медикам 40 миллионов рублей
- Владивостокцев потянуло в небеса
- Названы имена победителей XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020