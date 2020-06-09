Один из самых пылящих угольных портов Приморья сократил перевалку угля на 15,4%

В начале этого года «Порт Посьет» уже оштрафовали на 300 тыс. рублей

АО «Торговый порт Посьет», оператор одного из самых пылящих угольных терминалов в Приморском крае, в январе-апреле 2020 года перевалило 1,514 млн тонн угля, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах АО «Морцентр ТЭК».

Ранее сообщалось, что прокуратура и Росприроднадзор оштрафовали этого стивидора на общую сумму 300 тыс. рублей за несоблюдение экологических норм, которое привело к загрязнению угольной пылью. Меры были приняты после прокурорской проверки, которая проходила в феврале 2020 года. Пикантность ситуации в том, что для пылящего порта такая сумма штрафа похожа на комариный укус – по итогам 2019 года АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,313 млрд рублей, что на 66,7% (!!!) больше по сравнению с предыдущим годом. Всего стивидор в прошлом году перевалил 5,641 млн тонн угля, что на 6,4% больше, чем в 2018 году.

Досье газеты «Золотой Рог»: Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела». Перевалочные мощности порта позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. В настоящее время ООО «Мечел-Транс» владеет 97,49% акций АО «Торговый порт Посьет».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.