Пандемия – не помеха благоустройству

До 2024 года планируется обновить все придомовые территории края

Второй год реализации губернаторского проекта «1000 дворов» обещает быть не менее результативным, чем первый. Благодаря тому, что в 2020 году необходимые подготовительные процедуры были проведены заблаговременно, работы на придомовых территориях начались уже в апреле, а к июню приморцы уже могли отдыхать в обновленных двориках.

В этом году учтены прошлогодние ошибки: прием заявок на участие в программе «1000 дворов» в 2020 году был проведен еще зимой, благоустройство началось сразу с наступлением тепла, а контроль за работой подрядчиков – в том числе и со стороны общественных наблюдателей – был усилен.

Кроме того, если в 2019 году по программе «1000 дворов» ремонтировали только дворы, ставили детские и спортивные площадки, то сейчас по выбору жителей благоустраиваются междворовые пространства и создаются крупные детско-спортивные комплексы. Более того, такие проекты имели приоритет при отборе. Для включения в программу было необходимо предоставить в администрацию города или района заявление и протокол общего собрания жильцов МКД (более 50% жильцов должны проголосовать за участие в программе и выбрать вид работ, который будет проведен во дворе – прим. автора); кроме того, по желанию к заявке может быть приложен дизайн-проект благоустройства дворовой территории.











Расходы краевого бюджета на проект «1000 дворов» в 2020 году не уменьшены и составят 1,2 млрд рублей. По состоянию на конец мая подрядные организации вели работы на 127 дворовых и 34 общественных территориях, а ряд объектов уже был готов. Наибольший объем работ по традиции приходится на Владивосток – только на первом этапе программы благоустройство запланировано более чем на 100 придомовых территориях краевой столицы. Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации города, в каждом дворе прошли собрания, и определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.

- Мы нацелили глав муниципалитетов на более тщательный отбор подрядчиков, чтобы не допускать срыва поставки оборудования, затягивания сроков работ. Губернатором поставлена задача завершить благоустройство территорий по всем проектам осенью, – подчеркнула заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО. По ее словам, после завершения режима самоизоляции приморцы смогут без ограничений гулять и заниматься спортом на новых площадках и в скверах.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, в период до 2024 года планируется обновить все придомовые территории края. Добавим, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.