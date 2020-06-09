Изменения, которые заметны всем

В приморских городах начался очередной этап благоустройства

На протяжении нескольких лет в Приморье успешно действует национальный проект «Жилье и городская среда». За это время в городах и районах края были обновлены десятки общественных пространств, а жители получили новые места для отдыха и прогулок. В 2020 году реализация мероприятий национального проекта и его регионального подпроекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается во всех крупных муниципалитетах региона.

Как и прежде, проектировщики новых общественных пространств по возможности уходят от типовых проектов, добавляя оригинальные решения по озеленению или установке индивидуальных малых форм с учетом мнения общественности. В рамках проекта проводится не только ремонт, а полноценная реконструкция зон отдыха, предусматривающая устройство пешеходных дорожек, освещения и дренажа.

Столицу ДФО обновит МАУ

Во Владивостоке уже в июне должны стартовать работы по реконструкции пяти общественных пространств – это скверы Игнатьева, Надибаидзе и Жариковский, а также зоны отдыха на Светланской, 147 и Лермонтова, 91. Подрядчиком по всем объектам в результате открытого тендера стала компания СК «Экспострой». Заказчиком проектов и строительных работ стало муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Все территории стали победителями рейтингового голосования, которое проводилось среди жителей Владивостока в 2018-2020 годах. Проекты были разработаны архитекторами с учетом мнения активных горожан. Несколько эскизов представили вниманию общественности и обсудили в ходе открытой встречи 4 марта, а затем на основе предложений и пожеланий жителей в проекты были внесены изменения.

Одной из основных задач в процессе работы над благоустройством скверов было сохранение максимального количества деревьев, придание уюта и очарования зеленым уголкам, а также создание комфортной инфраструктуры для посетителей. Например, в сквере Игнатьева на Океанском проспекте помимо спортивной и детской площадок будут расположены кадки для индивидуальных посадок, в которых местные жители смогут посадить на свой вкус любую растительность. Так как сквер придомовой, здесь же будет площадка для выгула собак с установленными на ней «дог-станциями» с экопакетами для уборки за домашними животными.

В сквере на улице Светланской, 147 дизайнеры предложили смонтировать новое покрытие, установить круглые деревянные лавочки и новые ландшафтные фонари, обновить газоны и клумбы, посадить красные клены. На лестнице сделают пандус, а автобусная остановка должна стать полноценным павильоном с торговой точкой и туалетом.

Сквер на улице Калинина, 230, названный в честь Шалвы Надибаидзе, планируется сделать тематическим – здесь будут размещены малые архитектурные формы в виде корабля и якоря, а также современные детские площадки и несколько видов лавочек. В сквере на улице Лермонтова в поселке Трудовое работы будут вестись фактически с нуля – сейчас здесь лишь пустырь со старыми качелями. Поэтому строителям предстоит провести полное благоустройство: здесь появятся дорожки, детская площадка и ворк-аут с тренажерами для занятий спортом, установят урны и лавочки. Также предстоит обновить зеленую зону, обустроить газон.

В Жариковском сквере на улице Светланской, 119, будет смонтирована новая тротуарная плитка, вокруг деревьев установлены специальные кашпо-лавочки, обновлены лестницы, обустроены пандусы для маломобильных граждан. Здесь также появится интересная и функциональная малая архитектурная форма – скамья «Библиотека», которая сочетает функции отдыха, а также хранения и обмена книгами. Важная идея дизайна сквера - сделать его более открытым к улице и людям. Подрядчики обустроят также общественную площадку, на которой школьники близлежащей школы смогут проводить свои мероприятия или гулять на переменах, а взрослые - дожидаться своих детей с занятий.

Завершить строительные работы в перечисленных пяти скверах планируется к 15 августа, а всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в столице ДФО до конца 2020 года предполагается благоустроить 12 скверов. Новые общественные пространства появятся во всех районах города. Помимо благоустройства территорий в рамках федеральной программы, уже идут ремонтные работы в Гайдамакском и сквере Ветеранов, а также в парке Минного городка.

Досье "Золотого Рога": Во Владивостоке благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2019 годах были благоустроены скверы Ощепкова, Пушкина и Невельского, скверы на улицах Черемуховой, 3 и Енисейской, 23, а также территория около Дворца детского творчества и общественный туалет на Спортивной набережной. Работы по благоустройству общественных пространств проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, а также в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда».

Новый облик «Богатыря»

В Уссурийском городском округе в 2020 году построят два сквера: на улице Ленинградская в самом Уссурийске, и на улице Ленинская в селе Воздвиженка. Дизайн-проекты обеих парковых зон были подготовлены еще в прошлом году. Но в связи с тем, что площадь территории по улице Ленинградская была увеличена, в проект внесли изменения. Основные позиции проекта будут сохранены, в сквере предусмотрены как прогулочные пешеходные дорожки, так и зоны для активного отдыха горожан. В парке будут размещены фонтан, скейтплощадка, детские игровые и спортивные комплексы.

В новой зоне отдыха в селе Воздвиженка установят новую хоккейную коробку, на пешеходных дорожках уложат брусчатку. Для детей предусмотрены детская и спортивная площадки с ударопоглощающим резиновым покрытием и велодорожка. По всему периметру обоих парков установят ограждение.

А в Находке нацпроект «Жилье и городская среда» позволит обновить пришедший в запустение сквер на улице Лермонтова. Его освободят от старых лавочек и деревьев, спланируют зеленую архитектуру сквера и омолодят зеленые насаждения. Благоустройство пройдет в два этапа. В этом году будет залит фундамент под ограждение со стороны откоса, установлен мемориал воинам-интернационалистам, транзитная пешеходная дорожка из брусчатки и парковка. В следующем году – декоративный забор, тропинки для прогулок, игровой городок, парковые фонари и скамейки.

В ближайшее время в Находке начнется строительство еще одного сквера – «Богатырь» – на улице Молодежная. Рядом с металлической горкой в форме головы былинного героя появится многофункциональный мини-стадион. В порядок приведут и саму достопримечательность, построенную еще в советское время. Ранее в Находке благодаря федеральному проекту были построены скверы на улицах Лермонтова, Ленинская, Свердлова, Спортивная и в поселке Южно-Морской. К 1 сентября 2020 года должна завершиться реконструкция городского парка.

Малые города не забыты

В Арсеньеве в два этапа благоустраивают городской парк «Восток». В 2019 году в нем заасфальтировали центральную аллею, выложили брусчатку, установили скамейки и урны. Второй этап благоустройства предусматривает формирование зон отдыха, устройство площадок в разных местах парка, укладку брусчатки, установку скамеек. Также будет заменена система освещения. Реконструкция парка «Восток» – не единственный объект, благоустраиваемый в рамках национального проекта. Так, подрядчик уже приступил и к работаем на Аллее Депутатов.

В Спасске-Дальнем в 2020 году проводят ремонт сквера возле Дома российской армии. Здесь предстоит сделать основания для детской и спортивной зоны, смонтировать оборудование этих площадок, установить скамейки, урны, благоустроить саму территорию. Большой объем работ выполнят и в сквере Победы в Спасске. Помимо асфальтирования дорожек, монтажа освещения, других элементов благоустройства, строители изготовят и установят мемориальные доски из гранита, на которых выгравируют портреты героев войны.

В Дальнегорске благоустраивают скверы Горького и «Звезда». В них демонтируются старые конструкции, планируется территория. Ремонт сквера «Восток» в Фокино строители обещают завершить в июне.

Приморский опыт изучат в Москве

Всего в 2020 году в Приморье в рамках проекта будет благоустроено больше 100 парков, скверов, аллей, пешеходных зон. На большинстве объектов работы уже начались. Как подчеркивают в правительстве Приморского края, одним из главных условий нацпроекта «Жилье и городская среда» является то, что территории для благоустройства выбирают сами жители. Вместе с представителями власти контролировать ход работ и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Отметим, что проекты двух парков из Приморья представят на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получат гранты на благоустройство на сумму до 100 млн рублей. Как сообщили в министерстве ЖКХ Приморского края, в Большом Камне предусмотрено строительство Народного парка на территории вдоль центральной улицы города – Карла Маркса. В Спасске-Дальнем запланировано благоустройство парка культуры и отдыха имени Борисова, чтобы вернуть ему былую славу «Сада отдыха». Территории парков будут разбиты на отдельные зоны для разных категорий граждан, озеленены.

ВАЖНО

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА и впервые состоялся в 2018 году. За три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей, а в 2020 году было решено увеличить призовой фонд вдвое – до 10 млрд рублей.

На фото: Обновление городских улиц идет по утвержденному графику.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.