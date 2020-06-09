Ремонт зимы не ждет

Сжатые сроки подготовки к отопительному сезону не повлияли на планы по модернизации объектов теплоснабжения Приморья

Летние месяцы традиционно являются временем подготовки к следующей зиме. В этом году свой отпечаток на проведение ремонтной кампании наложила пандемия COVID-19, однако в правительстве Приморья и в ресурсоснабжающих компаниях заверяют: все необходимые мероприятия будут выполнены в срок. При этом в ряде муниципальных образований, где предыдущие зимы выдались проблемными, теплоснабжением займется КГУП «Примтеплоэнерго».

Испытания с отсрочкой

Важной составляющей в плане подготовки к предстоящему отопительному сезону является проведение гидравлических испытаний теплотрасс. Они являются проверкой готовности магистральных трубопроводов на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы.

В связи с пандемией коронавируса срок начала гидравлических испытаний и ремонтных работ на коммуникациях был отложен на июнь для обеспечения удобства жителей города, находящихся в режиме самоизоляции. В часть жилых домов, уже отключенных в ходе первого этапа гидравлических испытаний 12 мая, было возвращено горячее водоснабжение (ГВС). Помимо этого, специалисты администрации Владивостока обратились к ресурсоснабжающим компаниям с требованием, чтобы работы проводились в максимально сжатые сроки, с наименьшим дискомфортом для жителей, которые находятся дома.

Одним из наиболее крупных и значимых ремонтных мероприятий во Владивостоке станет перекладка теплотрассы на улице Печорской. Ее предполагается провести в несколько этапов и завершить в начале августа. Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении земляных работ движение и парковку автотранспорта будут ограничивать на различных участках улиц Печорской, Вострецова и Южно-Уральской. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Строительство новой тепловой сети и связанные с этим земляные работы станут причиной ограничения движения и парковки автотранспорта и в центре Владивостока – между домами №7 и №13 на улице Пушкинской. Временная схема начнет действовать 29 мая на участке автодороги от дома № 7 до дома № 13. Объезд автотранспорта будет организован по улицам Светланская и Всеволода Сибирцева.

Досье "Золотого Рога": В течение лета, по данным министерства ЖКХ Приморского края, необходимо привести в порядок 14,5 тысяч жилых домов, 840 котельных, 177 центральных тепловых пунктов, более 2 тысяч км теплотрасс, 4,5 тысячи км водопроводов, 2,6 тысяч км канализационных и 12,6 тысяч км электросетей. Также необходимо закупить более 255 тысяч тонн мазута и более тысячи тонн угля. На подготовку к зиме планируется направить почти 4 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд из краевого бюджета.

Комментируя ремонтную программу 2020 года, заместитель председателя правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО подчеркнула, что существует несколько источников финансирования данных мероприятий.

- Прежде всего, это средства, заложенные в тарифах теплоснабжающих и водоснабжающих организаций. Например, у «Примтеплоэнерго» заложено более 40 млн рублей на ремонты, которые должны быть проведены в этом году. Уже реализованы мероприятия на сумму порядка 50 млн рублей, которые можно выполнять в течение отопительного сезона, - подчеркнула куратор ЖКХ Приморья. - Кроме того, есть инвестиционные программы, которые также реализуются в основном в межотопительный сезон. Это строительство новых объектов – малых модульных котельных, которые позволяют улучшить качество теплоснабжения и уйти от использования нефтепродуктов.

В 2020 году в Приморье дополнительно установят порядка пяти таких объектов. Кроме того, начнется строительство более крупных блочно-модульных котельных в поселках Краснореченский, Липовцы, Смоляниново. Сейчас они используют в качестве основного топлива мазут, а после модернизации перейдут на местные угли. Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Не менее важное мероприятие в сфере подготовки к следующему отопительному сезону – создание запасов топлива для котельных. Власти Приморья намерены воспользоваться текущим снижением цен на энергоносители и создать необходимый запас заблаговременно.

- Сейчас на рынке достаточно низкая цена на нефтепродукты – это повод заготовить продукты впрок, хотя бы до января (2021 года - прим. автора). Чтобы и аварийный запас, и нормативный запас соответствовал, - сообщила Елена Пархоменко на брифинге, посвященном окончанию отопительного сезона 2019/2020 годов.

Котлы модернизируют к осени

Важные мероприятия будут проведены и на крупнейших объектах генерации в регионе. Так, на Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» в ходе летней ремонтной кампании планируется выполнить работы, целью которых является продление сроков эксплуатации котлоагрегата №5, восстановление его технико-экономических параметров до нормативных, увеличение значения индекса технического состояния. Энергетики заменят экранные трубы правого, фронтового, левого экрана – участки с ограниченным ресурсом, произведут замену металлоконструкций наклонного потолка с восстановлением обмуровки, восстановление обмуровки топки, конвективного газохода. Специалисты также проведут комплекс работ по экспертизе промышленной безопасности экранных поверхностей нагрева, питательного трубопровода.

Все запланированные мероприятия на котлоагрегате №5 должны завершиться до 7 августа. Более значительный объем работ ждет котлоагрегат №2, ремонт которого начнется в начале сентября и завершится к началу осенне-зимнего периода. Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону на Партизанской ГРЭС филиал «Приморская генерация» направит 232,5 млн рублей.

А на Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» сейчас проводят ремонт двух котлоагрегатов и турбоагрегата. На котлоагрегате №2 работы продлятся до конца июня: специалисты заменят поверхности нагрева (ВЗП), газоходы и воздуховоды. Во время текущего ремонта котлоагрегата №8 специалисты проведут экспертизу промышленной безопасности основных элементов для возможности обеспечения дальнейшей эксплуатации. На оборудовании будет также произведена замена участков газоходов и воздуховодов. Также энергетики приступили к реконструкции трубопроводов теплосети пристанционного участка протяженностью 600 м с заменой железобетонных фундаментных опор. Общая стоимость этих работ составляет 88,2 млн рублей. Как отмечают в компании, плановые ремонтные работы не скажутся на энергоснабжении потребителей.

КГУП согреет Большой Камень

В Большом Камне новый отопительный сезон начнется с новым теплоснабжающим предприятием. По поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО таким предприятием станет КГУП «Примтеплоэнерго». Это позволит обеспечить качественное и надежное обеспечение теплом и горячей водой жителей города корабелов. Вопрос о смене теплоснабжающей компании окончательно сформировался по итогам прошедшей зимы, когда из-за многочисленных порывов на теплосетях жители больше суток оставались в холодных квартирах. Такая ситуация явилась следствием конфликта между компаниями, претендовавшими на обслуживание объектов энергетики в Большом Камне. По мнению главы города Александра АНДРЮХИНА, модернизация городского теплоэнергетического комплекса требует значительных денежных вливаний, обеспечить которые может только крупная компания.

- К тому же Большой Камень растет, строятся новые микрорайоны, обеспечение их теплом и горячей водой потребует значительных ресурсов. Поэтому передача теплоэнергетического комплекса города под юрисдикцию КГУП «Примтеплоэнерго» – вполне логична и своевременна, – прокомментировал мэр Большого Камня.

По словам генерального директора КГУП Анатолия ПОПОВА, в Большом Камне будет организовано представительство предприятия, которому переподчинят удаленные котельные и сети, которые сегодня обслуживает артемовский филиал «Примтеплоэнерго». В него будут трудоустроены все работники нынешней теплоснабжающей компании города. Своевременно реагировать на внештатные ситуации позволит организация в Большом Камне диспетчерской службы, которая в период отопительного сезона станет работать круглосуточно.

- Мы направим все усилия, чтобы в этом году Большой Камень получил-таки паспорт готовности к зиме. Это первый этап, за ним последуют другие. Конечная наша цель – обновить и модернизировать теплоэнергетическую структуру городского хозяйства, чтобы она работала эффективно и слаженно, – добавил Анатолий Попов.

По словам Елены Пархоменко, эффективность работы «Примтеплоэнерго» не раз была доказана, когда предприятие брало на себя обеспечение коммунальными услугами проблемных территорий, таких как поселок Сибирцево в Черниговском районе или село Барабаш в Хасанском районе. В них разрушенное прежними владельцами коммунальное хозяйство восстанавливало КГУП «Примтеплоэнерго», реконструируя инженерные сети в кратчайшие сроки.

Досье "Золотого Рога": КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечивает теплоснабжением свыше 750 тыс. приморцев и порядка 5 тыс. юридических лиц в 32 муниципалитетах Приморья, в 20 муниципальных образованиях края оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, в четырех муниципалитетах – электроснабжения. В составе предприятия девять филиалов и 27 тепловых районов. «Примтеплоэнерго» эксплуатирует 569 котельных и более 2 тыс. км тепловых сетей.

На фото: Одним из основных ремонтных мероприятий во Владивостоке станет перекладка теплотрассы.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.