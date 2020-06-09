Тысяча - это не предел

Цель программы «1000 дворов» - за несколько лет отремонтировать все придомовые территории в крае

Инициированная губернатором Приморья программа «1000 дворов» продолжает успешно работать в регионе. Благодаря ей удалось привести в порядок придомовые территории, не видевшие благоустройства десятилетиями. В 2020 году финансирование программы сохранено на прежнем уровне, а работы начались на несколько недель раньше, чем в прошлом. Поэтому к началу лета в крупных городах Приморья уже введены первые объекты.

Напомним, что программа «1000 дворов» стартовала в Приморье в ноябре 2018 года. За три недели в оргкомитет проекта поступило более 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Участники первого этапа отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения, а с муниципальными образованиями заключили соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края.

Активно работы по проекту «1000 дворов» начались в июне-июле, после определения подрядчиков. Этот факт, а также неблагоприятные погодные условия, привели к тому, что часть объектов сдавали в эксплуатацию поздней осенью. Объявив о продолжении действия программы «1000 дворов» в последующие годы, губернатор Олег Кожемяко дал поручение в 2020 году провести необходимые проектные и конкурсные процедуры заблаговременно, чтобы приступить к выполнению работ уже весной.

По словам главы региона, к 2024 году планируется обновить все придомовые территории края. Добавим, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Новые правила и новые возможности

Прием заявок на участие в программе «1000 дворов» в 2020 году велся на протяжении декабря-января. На реализацию мероприятий в краевой казне заложили такую же сумму, как и в прошлом году – 1,2 млрд рублей. Для включения в программу было необходимо предоставить в администрацию города или района заявление и протокол общего собрания жильцов МКД (более 50% жильцов должны проголосовать за участие в программе и выбрать вид работ, который будет проведен во дворе – прим. автора); кроме того, по желанию к заявке может быть приложен дизайн-проект благоустройства дворовой территории. При выборе объектов преимущество имели междворовые детско-спортивные комплексы, либо объекты, наиболее интересные с дизайнерской точки зрения.

Итоги приема заявок показали, что программа «1000 дворов» по-прежнему востребована у приморцев – желание участвовать в ней в 2020 году заявили более тысячи придомовых территорий. Как и ранее, наибольшее число обращений пришло из Владивостока (более 300), примерно столько же поступило из Уссурийска, в Находке было подано более 120 заявок.

- Все заявки, которые не попадут в программу этого года, перей-дут на следующий и будут выполнены в приоритетном порядке, так как программа рассчитана на пять лет. Наша цель – отремонтировать все придомовые территории, – подчеркнула зампред правительства Елена ПАРХОМЕНКО. А в 2020 году приоритет будет отдан созданию междворовых комплексов по индивидуальным проектам. Задача – привести в порядок заброшенные места между несколькими домами, создав там места отдыха. Поэтому общая цифра объектов 2020 года будет меньше, чем в 2019-ом.

Досье "Золотого Рога": Если многоквартирные дома, расположенные в границах одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих компаний, товариществ собственников жилья, то заявка подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.

В 2020 году в программе «1000 дворов» участвуют 87 муниципальных образований Приморья. В большинстве муниципалитетов аукционные процедуры были проведены еще в первом квартале 2020 года. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил задачу муниципалитетам установить оборудование детских и спортивных площадок до 1 сентября. Всего в Приморье благодаря краевой программе в этом году благоустроят 528 дворовых и 129 общественных пространств. Отметим, что список дворов, участвующих в программе, может быть дополнен в течение года.

Раннее начало

В крупных городах Приморья работы по программе «1000 дворов» стартовали в апреле. Во Владивостоке в первую очередь начались работы на семи придомовых территориях. По пяти адресам заменят асфальт, в одном дворе установят детскую площадку, еще в одном – спортивную. В одном из дворов – на улице Калинина, 43 – работы на данный момент почти завершены. В Уссурийском городском округе планируется благоустроить 83 дворовые территории. Новый асфальт появится в 68 дворах, на 15 придомовых территориях установят детские или спортивные площадки. Первой территорией, которую начали благоустраивать, стал двор на улице Комсомольская, 18, в селе Корсаковка.

К середине мая ремонт в рамках программы велся уже более чем на 70 объектах по всему Приморью; на оставшиеся объекты подрядчики уже готовились зайти. На подавляющем количестве объектов работы должны быть завершены к этой осени, а качество и ход работ вместе с органами власти проконтролируют сами жители.

Во Владивостоке на данный момент уже выполнено асфальтирование на ул. Сахалинской, 53а, Фонтанной, 31 и Калинина, 105. Практически полностью готова спортивная площадка на ул. Адмирала Смирнова, 18. Активными темпами строится детская площадка на острове Русском по адресу Подножье, 30 и на проспекте Красного Знамени, 118в. Здесь будет установлена многофункциональная спортивная площадка для воркаута, тренажеры, волейбольная и футбольная площадки. Кстати, в прошлом году возле дома по этой же программе был уложен новый асфальт.

Всего на новом этапе программы «1000 дворов» в столице Дальнего Востока запланировано благоустроить 103 двора. В каждом из них уже прошли собрания и определен вид работ, который будет проведен. Люди сами решали, что им необходимо - установка спортивной или детской площадки, либо асфальтирование придомовой территории. А, например, в доме на проспекте Красного Знамени, 118в получится комплексное благоустройство: в 2019 году в рамках программы «1000 дворов» был уложен новый асфальт, а в этом году здесь установят многофункциональную спортивную площадку для воркаута, тренажеры, волейбольную и футбольную площадки.

В Уссурийске приемка первых дворов, благоустроенных по губернаторской программе, состоялась в середине мая. На улице Тургенева, 12 была оборудована детская игровая площадка, а во дворах около домов №22 и №28 на проспекте Блюхера уже появился асфальт, которого здесь не было с момента сдачи дома. По всему периметру площадки уложили бордюрный камень, установили лавочки и урны. Работы по благоустройству дворов на проспекте Блюхера еще не завершены: здесь предстоит заасфальтировать четыре придомовые территории и установить детскую игровую площадку. Кроме того, в городском округе стартовал прием заявок для участия в программе «1000 дворов» в 2021 году.

В Находке в 2020 году по губернаторской программе благоустроят 60 придомовых территорий. В 59 из них по просьбам жильцов построят детские или спортивные комплексы, еще в одном – заасфальтируют придомовую территорию. Как подчеркнули в управлении ЖКХ администрации Находки, в этом году жители соседних домов успешно объединяли свои интересы, благодаря чему в городе появится 16 обустроенных междворовых пространств. Уже в июне по некоторым адресам смонтируют игровые комплексы и спортивное оборудование, застелют цветное амортизационное покрытие, установят ограждение, лавочки и урны. Параллельно строительные бригады ведут подготовительные работы еще на шести участках в прилегающих населенных пунктах – поселках Ливадия, Южно-Морской и селе Анна.

Особенности районного масштаба

В райцентре Хасанского района, поселке Славянка, положительный результат дал симбиоз двух программ. В 2019 году здесь начались работы по благоустройству сквера «Витязь», выполненные в рамках программы «Жилье и городская среда»: в сквере поменяли асфальт и бордюры, установили лавочки и урны, сделали новое освещение. Второй этап благоустройства общественной территории проведут в этом году, но уже в рамках программы «1000 дворов»: летом на объекте смонтируют детскую площадку. Кроме того, благодаря губернаторской программе в Славянке установят две детско-спортивные площадки возле групп многоквартирных домов в первом и втором микрорайонах.

Реализация программы продолжается и в других муниципалитетах Приморья – сданы первые объекты в Хорольском муниципальном округе, Красноармейском районе. Как и прежде, при приемке объектов решающим будет являться мнение жителей домов, которые вместе со специалистами муниципальных администраций следят за качеством благоустройства территорий, соблюдением технологий и ГОСТов. Оплата подрядчику производится только после приемки объекта комиссией. Обновленные спортивные и детские площадки принимают на баланс управляющие компании и ТСЖ.

ВАЖНО

В 2019 году география участников проекта «1000 дворов» охватила почти всю территорию Приморского края – от поселка Хасан на юге региона до поселков Восток и Светлая на севере. Почти половина благоустроенных дворов находится в трех крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Находке и Уссурийске. В Артеме отремонтировали 60 дворов, в Спасске-Дальнем – 36 дворов, в Большом Камне – 21 двор, в Дальнегорске и Лесозаводске – по 22 двора, в Арсеньеве – 17 придомовых территорий.

На фото: Так оригинально украшают дворы в Уссурийске.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.