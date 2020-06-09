Воздушная скорая спешит на помощь

С начала года санитарная авиация спасла жизни 56 приморцам

В 2021 году на территории Приморского края начнется реализация блока национального проекта «Здравоохранение», направленного на развитие санитарной авиации, вертолеты которой ежегодно эвакуируют в среднем 280 пациентов.

Санитарная авиация в регионе появилась и продолжает работать в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае на 2020-2027 годы». Подробнее о «воздушной скорой помощи» - в материале газеты «Золотой Рог».





Невозможное - возможно

Эффектность санитарной авиации в условиях территориальных особенностей Приморского края трудно переоценить. В регионе расположено большое количество труднодоступных населенных пунктов, где здоровье и жизнь жителей, зачастую, напрямую зависят от оперативности врачей.

Географические и социально-экономические факторы, присутствующие на той или иной территории, вносят свои особенности в санитарную авиацию. Например, в некоторых областях, в виду незначительного радиуса обслуживания, не используют авиационный транспорт, чего не скажешь о территории Приморского края. Расстояние от крайней северной точки Приморья до крайней южной составляет 900 км. Кроме этого, в северных районах Приморского края имеются населённые пункты, где отсутствует сеть автомобильных дорог. Добраться до них можно только по воздуху. Один вылет - одна спасенная жизнь. Дорога от Кавалерово до Владивостока по земле займет 5-6 часов, по воздуху - максимум 1,5. Путь для пациента стал короче в четыре раза. Каждый врач знает о правиле «золотого часа», когда для спасения человеческой жизни важна каждая минута. Чем раньше пациент будет доставлен к необходимому специалисту, тем больше вероятность его спасти.

В санитарной авиации работают врачи, фельдшеры, медицинские сёстры. Состав бригады зависит от задачи, которую нужно решить. Команда медицинских работников должна знать все важные особенности и провести предупреждающие мероприятия, чтобы отрицательные последствия транспортировки вертолётом не ухудшили состояние больного.

В настоящее время в Приморье пассажирские перевозки выполняются по 14 краевым маршрутам, два из которых вертолетные – в самые отдаленные населенные пункты на севере края.

Санитарная авиация необходима в случаях, когда транспортировка больных и пострадавших требуется незамедлительно. География полетов вертолетов санавиации распространяется от южной Находки до Тернейского района.

Пациентов оттуда отправляют в ведущие учреждения здравоохранения края: в краевые больницы для взрослых и детей, ожоговые отделения, перинатальный центр и другие медицинские учреждения.

В краевом департаменте здравоохранения Приморского края отмечают ключевую роль санитарной авиации для региона. «Воздушная скорая помощь» сделала доступными медицинские услуги высококвалифицированных врачей для сельских жителей в самых отдаленных местах края. С помощью вертолетов происходит оперативная транспортировка тяжелобольных людей в медицинские учреждения третьего звена.

Высокая скорость увеличивает шансы на сохранение трудоспособности человека, а в некоторых случаях (например, при сердечно-сосудистых заболеваниях) является единственной возможностью спасти человеку жизнь.

Первичная медико-санитарная помощь

Первые два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e были приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы. Специалисты называют их «южным» и «северным» бортами. «Южный» отправляется на санитарные задания из аэропорта «Озерные ключи», «северный» базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования, например, Тернейский район с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений, где могут оказать помощь сложным больным. Таких пациентов воздушные суда при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска и Кавалерово. Второй - во Владивостоке. Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, которые позволяют сесть машинам практически на любую площадку.

С начала 2019-го до конца 2024 года реализуется региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», находящийся в составе национального проекта «Здравоохранение». Он направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Приморского края, в том числе в малонаселенных пунктах. Всего на реализацию проекта запланировано 267,2 миллиона рублей, из них 237,2 – средства федерального бюджета и 30 миллионов – средства консолидированного бюджета Приморского края.

Важными результатами проекта должны стать обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизация работы организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи на прием к врачу и формирование системы защиты прав пациентов. Так, в рамках проекта запланировано обустройство вертолетной посадочной площадки в районе Владивостокской клинической больницы №2 для использования санитарной авиации. Напомним, региональные проекты разработаны в целях реализации в Приморье Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Итоги работы

Только за первый месяц 2020 года вертолёты санитарной авиации вылетали в отдалённые и труднодоступные районы Приморья 24 раза.

Наиболее частые направления, по которым работали вертолеты, - центральные и северные районы Приморского края. Оттуда забирали тяжелобольных пациентов, туда - возили врачей. Общий налёт санитарных вертолетов составил более 60 часов.

Как сообщила замминистра краевого здравоохранения Тамара КУРЧЕНКО, основные эвакуации тяжелобольных жителей края были из Кавалеровского района и Дальнегорска. Несколько раз санавиация направлялась в поселки Амгу, Пластун, село Камень-Рыболов, Лесозаводск и Находку.

Всего с помощью вертолётов из удалённых районов Приморья специалистами центра медицины катастроф было вывезено 19 пациентов, включая двух детей. Для проведения операций на месте и оказания консультативной помощи коллегам из районов врачи вылетали пять раз.

Наибольшее число пациентов было доставлено санавиацией в Краевую клиническую больницу №1, ожоговый центр федерального медико-биологического агентства и травматологическое отделение «тысячекоечной» больницы.

В апреле вертолеты Приморского края совершили 12 санитарных вылетов. 11 человек было эвакуировано, одна операция была проведена на месте, так как пациент оказался не транспортабелен по состоянию здоровья.

По информации регионального министерства здравоохранения, в апреле больше всего вылетов (восемь) совершил вертолет, базирующийся во Владивостоке. Пять раз вылетал «северный» борт, база которого расположена в поселке Кавалерово.

География полетов очень разнообразна - от Славянки до Лучегорска.

Отметим, что самым возрастным пациентом стал 73 летний житель Дальнегорска, которого доставили в краевую клиническую больницу №1, а самым юным - 3-летний житель Партизанска, доставленный на остров Русский в медицинский центр ДВФУ.

Всего с начала года санавиация спасла жизни 56 приморцам. Бригада владивостокских врачей совместно с коллегами из районных больниц произвела на месте семь операций.. Общий налет вертолетов с красным крестом на борту с 1 января 2020 года составил более 178 часов.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что развитие санитарной авиации в Приморье позволило приблизить специализированную медицинскую помощь для сельских жителей.

На фото: Эффектность санитарной авиации в условиях территориальных особенностей Приморского края трудно переоценить.

Фото Анны Мацовской

Анна МАЦОВСКАЯ.

КСТАТИ

Вертолеты для медиков будут строить в Аресеньеве

Новые современные вертолеты для санавиации и внутрикраевых перевозок в скором времени будет выпускать Арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

Об этом свидетельствует соглашение, которое было подписано губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО с генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем БОГИНСКИМ 4 сентября 2019 года, в ходе пятого Восточного экономического форума. Данный шаг направлен на развитие воздушных пассажирских перевозок в крае.

Соглашение предусматривает реализацию проектов по модернизации авиапредприятия, строительству новых вертолетов и обслуживанию воздушных машин. Первые вертолеты появятся уже в 2021 году.

Олег Кожемяко подчеркнул, что для Приморья важно поддержка авиастроения. «Уже в 2021 году наш край получит новые вертолеты, выпущенные арсеньевским заводом «Прогресс». Они будут востребованы для развития внутрикраевой и санитарной авиации. Мы, в свою очередь, готовы оказывать авиастроителям всевозможную поддержку», – подчеркнул глава региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.