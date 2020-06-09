Пять скверов реконструируют во Владивостоке

В ближайшие дни начнется реконструкция пяти владивостокских скверов, ставших победителями рейтингового голосования, которое проводилось в 2018-2020 годах. Работы будут вестись в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». А всего в этом году по этой программе планируется благоустроить 12 скверов.

В списке на благоустройство - скверы Игнатьева, Надибаидзе и Жариковский, зоны отдыха на ул. Светланской, 147 и Лермонтова, 91 (пос. Трудовое).

Заказчик проектов и строительных работ - муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока». Подрядчик - СК «Экспострой».

Одной из основных задач в процессе работы над благоустройством скверов было сохранение максимального количества зеленых насаждений и создание комфортной инфраструктуры для посетителей.

Сквер на улице Калинина, 230, названный в честь Шалвы Надибаидзе, планируется сделать тематическим - здесь будут размещены малые архитектурные формы в виде корабля и якоря, а также современные детские площадки и несколько видов лавочек.

В сквере на ул. Светланской, 147 дизайнеры предложили смонтировать новое покрытие, установить круглые деревянные лавочки и новые ландшафтные фонари, обновить газоны и клумбы, посадить красные клены. На лестнице сделают пандус, а автобусная остановка должна стать полноценным павильоном с торговой точкой и туалетом.

В сквере на ул. Лермонтова в пос. Трудовое работы будут вестись фактически с нуля - сейчас здесь лишь пустырь со старыми качелями. Поэтому строителям предстоит провести полное благоустройство: здесь появятся дорожки, детская площадка и ворк-аут с тренажерами для занятий спортом, будет обновлена зеленая зона и обустроен газон.

В Жариковском сквере на ул. Светланской, 119 будет смонтирована новая тротуарная плитка, вокруг деревьев установлены кашпо-лавочки, обновлены лестницы, обустроены пандусы для маломобильных граждан. Здесь также появится малая архитектурная форма - скамья «Библиотека», которая сочетает функции отдыха и хранения и обмена книгами. Важная идея дизайна сквера - сделать его более открытым к улице и людям.

К 15 августа планируется завершить работы по благоустройству скверов.

На фото проета: В сквере Игнатьева (Океанский пр-т, 68-74а) установят кадки для индивидуальных посадок, в которых местные жители смогут посадить на свой вкус любые растения.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.