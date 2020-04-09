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"Приморавтотранс" продолжает нести потери из-за коронавируса

09 Апреля 2020, 16:51 | Приморье

Закрыт Китай, не могут собраться акционеры

ПАО «Приморавтотранс» (крупнейшее автотранспортное предприятие на Дальнем Востоке) из-за действующих в России ограничений перенесло дату годового собрания акционеров с 24 апреля на 29 мая. Ранее компания, являющаяся одним из крупнейших туроператоров Приморья, фактически осталась без работы после закрытия границ с Китаем.

«В связи с введенными президентом, правительством РФ и губернатором Приморского края ограничениями до 30 апреля 2020 года, вызванными пандемией коронавируса в РФ, перенести дату годового общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» с 24 апреля 2020 года на 29 мая 2020 года», - поясняет компания.

«Приморавтотранс» в 2000 году решением министерства транспорта РФ был назначен официальным перевозчиком на регулярных автобусных маршрутах в КНР и в настоящее время осуществляет пассажирские перевозки в следующие города: Харбин, Мудяньцзян, Цзиси, Суйфэньхэ, Мишань, Дуннин, Яньцзи, Хунчунь. Крупнейшим акционером компании является ее гендиректор Вячеслав МАРТЫНЕНКО (29,95% акций).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: «Приморавтотранс»

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Теги: автобусы  коронавирус  туризм  "Приморавтотранс"  акционеры 



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