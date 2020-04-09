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Во Владивостоке продолжается благоустройство Гайдамакского сквера
09 Апреля 2020, 12:38 | Приморье
Ремонт ливневой канализации, пешеходных дорожек, лестниц и озеленение – компания-подрядчик активно реализует план по благоустройству Гайдамакского сквера. Сейчас там уже завершают замену повреждённых бортовых камней, а как только позволит погода, приступят к асфальтированию тротуаров. Задачу отремонтировать сквер до конца апреля поставил глава Владивостока Олег Гуменюк.
По результатам электронного аукциона подряд в Гайдамакском сквере получило ООО «ПримДорСтрой». Подрядчику до конца апреля предстоит полностью заменить повреждённые участки бордюров, восстановить пешеходные зоны, лестницы и ливнёвку. Финальной стадией работ станет озеленение сквера.
«Сейчас строители завершают работу по замене бортовых камней. Следующим этапом работ станет асфальтирование, в сквере планируется уложить более 1200 квадратных метров асфальта. Эти работы начнутся, как только установятся устойчивые положительные температуры воздуха», – рассказал главный специалист отдела ремонта объектов благоустройства управления дорог и благоустройства Алексей Ярушин.
Напомним, в этом году работу по благоустройству ведут и в парке Минного городка. Там восстанавливают систему ливневой канализации, приводят в порядок пешеходные зоны. Также в парке будут отремонтированы две лестницы, установлены фонари, урны и лавочки.
Кроме этого, ряд территорий Владивостока также планируется реконструировать в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них – второй этап Пушкинского сквера, Крымский сквер на улице Светланской, 147, перенос памятника жителям острова Попова и острова Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством прилегающей территории на о. Попова.
Анастасия Котлярова (фото)
Пётр Езута (видео)
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Теги: сквер владивосток благоустройство
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