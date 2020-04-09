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Парикмахерские в Приморье возобновят работу

09 Апреля 2020, 09:41 | Приморье
Представители индустрии красоты, за исключением парикмахерских в местах массового скопления людей, смогут возобновить свою работу уже с 9 апреля при соблюдении ряда норм, позволяющих не допустить распространение коронавируса.
 
Такое решение озвучил губернатор Приморья Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципалитетов региона в среду, 8 апреля. 
 
Как обозначил руководитель края, по согласованию с органами Роспотребнадзора, у представителей этой отрасли есть возможность возобновить работу после вынужденного перерыва. Снятие ограничений коснется только тех парикмахерских салонов, которые не располагаются в местах массового скопления людей – в торговых центрах и на рынках. 
 
«Работа разрешена при выполнении ряда условий: наличие централизованного водоснабжения и водоотведения, обслуживание не более одного клиента в зале. Перерывы между принятием посетителей – до 30 минут для проведения уборки и дезинфекции после каждого клиента со сменой средств индивидуальной защиты персонала», – обозначил Олег Кожемяко. 
 
Отметим также, что постановлением Правительства Приморского края может быть разрешена и деятельность предприятий, оказывающие косметические услуги.
 
Губернатор акцентировал внимание участников селектора на том, что организациям необходимо обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, а обработку проводить всеми необходимыми веществами и антисептиками. 
 
«При проведении дезинфекции использовать препараты, которые работают против вируса», – обозначил глава региона. 
 
Олег Кожемяко также поручил главам муниципалитетов подготовить списки организаций, которые начнут обслуживать клиентов, согласно правилам, с 9 апреля, а краевому Роспотребнадзору – предложить механизм регулирования и контроля в тех салонах, которые располагают большими площадями и вне эпидемии могут принимать нескольких клиентов одновременно.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

Автор:
Теги: услуги  парикмахерская  коронавирус 



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