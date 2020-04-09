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Прокуратура возьмет на контроль выдачу продуктовых наборов в школах Приморья
09 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Льготное питание получают сейчас 108 077 школьников Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к прокурору края Николаю Пилипчуку с просьбой оказать содействие в организации контроля над выдачей бесплатных продуктовых наборов в школах. Об этом глава региона сообщил во время селекторного совещания с руководителями органов власти и главами муниципалитетов в среду, 8 апреля.
Право на питание за счет государства сегодня имеют все учащиеся младших классов, ребята, которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях, опекаемые дети и дети-инвалиды. Во время обычного, очного обучения они получают его в виде горячих блюд в школьных столовых. Во время дистанционного – в качестве продуктовых наборов, которые вручают родителям или законным представителям ребенка по установленному в образовательных учреждениях графику. Предполагается, что взрослые сами приготовят из него пищу для своего ребенка.
«Мы следим за выдачей продуктовых наборов. Ситуация весьма разнится. В Хорольском районе выдают, скорее, сладкие подарки, чем продуктовые наборы. У меня есть фото. На нем – вафли, печенье, шоколадные батончики, сок. Поселок Ярославский, который находится здесь же, к примеру, выдает шоколадные наборы и к ним еще банку сайру. Поселок Новонежино Шкотовского района – в наборе оказались консервы сайры с истекшими сроками годности. Я не понимаю, у вас стоит задача обогатить организации, которые занимаются школьным питанием? Нужно разгрузить продуктовые магазины от залежалой продукции? То, что происходит, просто недопустимо! Я уже попросил прокуратуру посмотреть за соблюдением и меню, и разнообразия, и требований Роспотребнадзора, предъявляемым к питанию школьников. Нужно очень внимательно посмотреть по тем выявленным случаям нарушений и принять самые строгие меры к главам, которые отвечают за питание детей на вверенной им территории», – отметил Олег Кожемяко.
Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор может провести бесплатную экспертизу продуктового набора и всегда открыт для консультаций для тех, кому это необходимо.
«Возьмите озвученные вопросы под свой контроль, пока это не “полыхнуло”, в первую очередь, по вам. Нельзя такого допускать», – обратился к главам муниципалитетов Губернатор.
Отметим, льготное питание получают сейчас 108 077 школьников Приморского края.
Кроме того, во время селекторного совещания обсуждалось оснащение образовательных учреждений бактерицидными лампами и бесконтактными градусниками. По словам Губернатора, оборудование, способствующее предотвращению возникновения и распространение вирусов, должно быть в каждом образовательном учреждении.
«Образовательные учреждения оборудование уже активно получают. В первую очередь, это центры содействия семейному устройству, коррекционные школы-интернаты, детские сады, где сейчас действуют дежурные группы. Чтобы не создавалось большого скопления людей в одном месте, мы попросили на местах разработать графики выдачи оборудования», – уточнила министр образования Наталья Бондаренко.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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