Силовики не пускают японцев в приморский лес

Газета «Золотой Рог» разбиралась, почему перспективные для Приморья проекты успешно реализуются на Сахалине

Приморский край с его уникальным лесопромышленным комплексом, похоже, потерял шанс развернуть масштабное перерабатывающее производство на японские деньги. Японский холдинг Iida Group Holdings, планировавший застроить Дальний Восток быстровозводимыми домами из комплектов собственного производства, получил серьезного конкурента в лице одного из крупнейших российских девелоперов - группы «ПИК», высадившейся на Сахалине.

Увы, но японский проект, базой для реализации которого должны были стать лесные ресурсы «Приморсклеспрома», уперся в непреодолимый барьер силовых ведомств, рьяно оберегающих Приморье от высокой концентрации "самурайского" капитала.

Российский капитал выбирает Сахалин…

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», на полях IV Восточного экономического форума группа лесопромышленных компаний Segezha Group (входит в ПАО АФК «Система») подписала соглашение о строительстве на Сахалине деревообрабатывающего завода производительностью не менее 35-40 тыс. кубометров клееных деревянных конструкций в год.

Досье "Золотого Рога"

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 12 странах.

«Считаем, что сотрудничество с Сахалинской областью будет взаимовыгодным. Для развития деревянного домостроения в регионе есть хорошая основа — имеется сырьевая база, существует спрос на такое жилье, например, при комплексной застройке территорий. Большую роль играет также поддержка этого направления органами региональной власти», - отмечал по итогам подписания документа президент Segezha Group Михаил ШАМОЛИН.

Немаловажно, что проекты, которые связаны с глубокой лесопереработкой на Сахалине и доставкой сюда готовых домокомплектов из других регионов, областная власть решила субсидировать. Местным жителям планировалось возмещать от 30% до 50% затрат на приобретение домокомплектов. Сегодня об этом проекте свежих новостей нет, но, как говорится, свято место пусто не бывает.

На прошлой неделе стало известно, что схожий проект на Сахалине реализует другой российский инвестор - группа компаний «ПИК». Производство домокомплектов полной заводской готовности по модульной технологии планируется организовать в Корсаковском районе. Мощность предприятия составит до 300 тыс. квадратных метров в год. Предполагаемый объем инвестиций на реализацию проекта - более 4,5 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога"

Группа компаний «ПИК» - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером группы является Сергей ГОРДЕЕВ.

Сахалинские домокомплекты предполагают использовать для строительства жилья в Сахалинской области, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также опорных точках Северного морского пути. В частности, в текущем году планируется реализовать два пилотных проекта по возведению модульных зданий. Многоквартирные жилые дома построят в Южно-Сахалинске и Охе. Также рассматривается возможность производства модулей для социальных объектов - детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) при реализации адресных инвестпрограмм субъектов ДФО. В дальнейшем планируется наладить экспортную поставку домокомплектов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы приветствуем приход сильного инвестора на Сахалин. Мы видим, как современные строительные технологии важны сейчас, и период кризиса особенно остро показал это в Азии - как Китай строит дома и больницы за считанные недели. И наиболее современные технологии в комбинации с сильнейшей девелоперской российской группой, мы верим, позволят быстро и качественно застроить Сахалин, а также наладить экспорт отсюда в том числе и в страны АТР», - сказал гендиректор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) Алексей ЧЕКУНКОВ. Кроме того, ФРДВ готов рассмотреть возможности финансирования проекта, если он будет признан приоритетным. Решение об этом должна принять подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.





Приморские домокомплекты скоро будут сметены сахалинскими.

…Японский хочет быть ближе к ресурсной базе

Пикантность ситуации в том, что в Приморье подобный проект уже давно пытается реализовать подконтрольное Iida Group ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» (пгт. Славянка). Компания даже получила статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), о чем тут же протрубили все ведомства, ответственные за привлечение иностранного капитала на Дальний Восток.

Досье "Золотого Рога"

АО «Приморсклеспром» занимается организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сосредоточено в северных районах Приморья, где находятся ее филиалы – «Чугуевский» и «Светлая». Гендиректору Виктору ДОРОШЕНКО принадлежит 31,24%% акций компании. Выручка ОАО «Приморсклеспром» в 2018 году составила 1,667 млрд рублей, чистая прибыль – 130 млн рублей.

Iida Group Holdings основана в 1967 году, штаб-квартира компании находится в Токио. В холдинг входят компании, специализирующиеся на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. Iida Group в сентябре 2014 года зарегистрировала во Владивостоке ООО «Ферст Вуд Приморье» (ныне - ООО «Иида Груп Рус»), которое, в свою очередь, контролирует ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» и владеет 24,96% акций АО «Приморсклеспром». Уставный капитал «Иида Груп Рус» составляет 300 млн рублей, возглавляет компанию японец Окада СИГЕРУ.

Японский инвестор рассчитывал построить в Славянке два завода по глубокой переработке древесины и производству пиломатериалов. Часть готовых пиломатериалов будет направляться на экспорт, часть - на производство домокомплектов.

«Мы (Iida Group. – Прим. авт.) уже инвестировали в Дальний Восток почти $36 млн. Максимально планируем увеличить объем инвестиций в Россию до $220 млн. В Японии мы занимаемся домостроением. Этим же хотим заниматься и в России. Для работы в крае планируем приобрести 100% акций «Приморсклеспрома», 25% уже у нас в собственности. Ждем ответа правительственной комиссии в Москве по этому вопросу», - говорил несколько лет назад гендиректор Iida Group Ёити НИСИКАВА.

Свободы не жалко

Прошли годы, а воз, как говорится, и ныне там. Хотя нет, пару экспериментальных домиков японцы все-таки состругали, а один из них даже представлен в открытом доступе во Владивостоке для потенциальных покупателей. Дело за малым – решить проблему ресурсной базы.

«Мы готовы пожертвовать своей свободой и отдать им (Iida Group – Прим. автора) контрольный пакет в обмен на инвестиции. Японцы готовы вложить $220 млн. Но все упирается в согласование сделки», - говорит гендиректор АО «Приморсклеспром».

«Странный подход. Лес они (Iida. – Прим. автора) уволокут в Японию – нет, он рос и будет расти на своих делянах. Причалы в Светлой японцы разберут – тоже нет», - добавляет представитель одной из дальневосточных лесозаготовительных компаний.

Участники рынка говорят, что сделка не получает одобрения с российской стороны из-за опасности высокой концентрации японского капитала в лесной отрасли Приморья. Напомним, что одним из владельцев другого приморского гиганта является японская корпорация Sumitomo.

Досье "Золотого Рога"

Группа «Тернейлес» осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах Приморского края. В группу входят ОАО «Тернейлес» и четыре дочерних предприятия - ОАО «Рощинский КЛПХ», ОАО «Амгу» (доля владения «Тернейлеса» - по 100%), ЗАО «ПТС Хардвуд» (55,56%) и ЗАО «СТС Текновуд» (52%). Японской Sumitomo Corporation принадлежат 45% акций ОАО «Тернейлес», гендиректору Владимиру ЩЕРБАКОВУ - 30%. Выручка ОАО «Тернейлес» в 2018 году составила 9,091 млрд рублей, чистая прибыль – 1,276 млрд рублей.

КСТАТИ

Еще в июне 2017 года на тот момент генеральный прокурор России Юрий ЧАЙКА сообщил, что реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке мешает ряд проблем. С соответствующим заявлением генпрокурор выступил на совместной коллегии с Министерством по развитию Дальнего Востока. Генпрокурор, в том числе, указал на недостатки в стратегическом планировании, препятствующие ускоренному развитию Дальнего Востока. В частности, уточнил генпрокурор, в Приморском крае инвестпроекты не получают мер государственной поддержки.

Фото Виктора КУДИНОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.