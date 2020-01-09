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Во Владивостоке за неубранный снег бизнесменам грозит приличный штраф

09 Января 2020, 09:42 | Приморье
Собственники территорий, зданий и сооружений обязаны своевременно производить очистку от снега 
 
Специалисты административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов Владивостока напоминают собственникам зданий и арендаторам о необходимости своевременно очищать прилегающую территорию от снега и наледи. Нарушение норм и правил благоустройства влечёт наложение административного штрафа.
 
«В связи с ухудшением погодных условий предприятия различной форм собственности были оповещены о необходимости организовать работы по очистке прилегающих территорий от снежно-ледяных образований. Многие коммерческие организации и управляющие компании пошли навстречу и приступили к очистке своих территорий», – подчеркнули специалисты.
 
Напомним, что согласно правилам благоустройства Владивостока, собственники территорий, зданий и сооружений, а также управляющие компании и ТСЖ обязаны своевременно производить очистку подведомственных территорий от снега и наледи.
 
Запрещено сбрасывать снег на проезжую часть магистралей, улиц и проездов, территорию общего пользования с внутриквартальных проездов и тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.
 
Нарушение норм и правил благоустройства влечёт наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.
 
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Теги: жкх  дороги  благоустройство  УК 



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