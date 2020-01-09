Во Владивостоке за неубранный снег бизнесменам грозит приличный штраф

Собственники территорий, зданий и сооружений обязаны своевременно производить очистку от снега

Специалисты административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов Владивостока напоминают собственникам зданий и арендаторам о необходимости своевременно очищать прилегающую территорию от снега и наледи. Нарушение норм и правил благоустройства влечёт наложение административного штрафа.

«В связи с ухудшением погодных условий предприятия различной форм собственности были оповещены о необходимости организовать работы по очистке прилегающих территорий от снежно-ледяных образований. Многие коммерческие организации и управляющие компании пошли навстречу и приступили к очистке своих территорий», – подчеркнули специалисты.

Напомним, что согласно правилам благоустройства Владивостока, собственники территорий, зданий и сооружений, а также управляющие компании и ТСЖ обязаны своевременно производить очистку подведомственных территорий от снега и наледи.

Запрещено сбрасывать снег на проезжую часть магистралей, улиц и проездов, территорию общего пользования с внутриквартальных проездов и тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

Нарушение норм и правил благоустройства влечёт наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.