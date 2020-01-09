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Жители Владивостока на себе проверят работу общественного транспорта
09 Января 2020, 08:40 | Приморье
Недобросовестным перевозчикам обещают штрафные санкции
Глава Владивостока Олег Гуменюк поручил специалистам управления транспорта проконтролировать выход городских автобусов на маршруты в четверг, 9 января. В случае выявления нарушений перевозчики будут оштрафованы.
«Контроль за работой общественного транспорта должен быть усилен. Все автобусы должны выйти на маршруты. Проверять график движения пассажирского транспорта необходимо и в вечернее время. Ко всем недобросовестным перевозчикам должны быть применены штрафные санкции», – отметил Олег Гуменюк.
Сейчас все основные автомагистрали расчищены от снега. Дорожные службы продолжат работать и ночью, чтобы обеспечить движение общественного транспорта.
Напомним, что в течение 2019 года специалистами управления транспорта проводились оперативные проверки соблюдения условий договоров. За выявленные нарушения в части несоблюдения расписания движения, интервалов, схем движения и др. штрафные санкции применены по 214 эпизодам нарушений на общую сумму 1,6 млн руб.
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