Жители Владивостока на себе проверят работу общественного транспорта

Недобросовестным перевозчикам обещают штрафные санкции

Глава Владивостока Олег Гуменюк поручил специалистам управления транспорта проконтролировать выход городских автобусов на маршруты в четверг, 9 января. В случае выявления нарушений перевозчики будут оштрафованы.

«Контроль за работой общественного транспорта должен быть усилен. Все автобусы должны выйти на маршруты. Проверять график движения пассажирского транспорта необходимо и в вечернее время. Ко всем недобросовестным перевозчикам должны быть применены штрафные санкции», – отметил Олег Гуменюк.

Сейчас все основные автомагистрали расчищены от снега. Дорожные службы продолжат работать и ночью, чтобы обеспечить движение общественного транспорта.

Напомним, что в течение 2019 года специалистами управления транспорта проводились оперативные проверки соблюдения условий договоров. За выявленные нарушения в части несоблюдения расписания движения, интервалов, схем движения и др. штрафные санкции применены по 214 эпизодам нарушений на общую сумму 1,6 млн руб.