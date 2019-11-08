Названы даты проведения IV Восточного экономического форума

VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

«Восточный экономический форум в этом году отметил пятилетний юбилей. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ:

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