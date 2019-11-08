Во Владивостоке на центральной площади развернулась общегородская ярмарка

Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края.

На этой неделе жителей и гостей Владивостока приглашают приобрести фермерские продукты 8 и 9 ноября.

С середины октября торговые ряды на центральной площади разворачиваются по пятницам и субботам. Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, такое решение было принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки.

Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы хлебобулочные изделия и другие продукты от различных производителей.

На этой неделе ярмарка будет работать сегодня, 8 ноября, с 8 до 18 часов, а субботу, ноября, с 9 до 17 часов. Завершится осенний ярмарочный сезон на следующей неделе – 16 ноября.

Анастасия Котлярова (фото)