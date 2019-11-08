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Навигация маломерных судов в Приморье закроется 15 ноября
08 Ноября 2019, 10:39 | Приморье
На водных объектах Приморского края закрывается навигация маломерных плавательных средств. Соответствующее распоряжение подписала первый вице-губернатор Вера Щербина.
Как пояснили в департаменте гражданской защиты Приморского края, в соответствии с распоряжением сезон завершится 15 ноября.
«Ограничение касается маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС», – отметили специалисты.
Навигация на несудоходных внутренних водных объектах разрешена до периода ледостава.
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