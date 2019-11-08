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Более 500 незаконных объектов демонтировали во Владивостоке

08 Ноября 2019, 09:42 | Приморье
Среди них – сотни торговых павильонов, гаражей, лотков и других самовольно размещенных конструкций.
 
С начала этого года бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали во Владивостоке более 500 незаконных объектов.
 
Работа по выявлению объектов, которые незаконно установлены и портят вид городских улиц и дворов, ведется ежедневно во всех районах Владивостока. Специалисты составляют акты и отправляют их на комиссию. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти объекты. В случае непринятия таких мер незаконные объекты демонтируются силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
 
«Если собственник решит вернуть себе объект, то ему придется оплатить не только штрафы, но и все расходы по его демонтажу, вывозу и хранению», – отметили специалисты.
 
Под демонтаж попадают и рекламные конструкции, которые установлены и (или) эксплуатируются в городе без разрешений. Также с опор наружного освещения, леерных ограждений и поверхности различных городских объектов снято около 6 тысяч афиш, плакатов и баннеров.
 
Уделить пристальное внимание внешнему облику Владивостока, очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты к единому стилю – такую задачу специалистам мэрии поставил глава краевого центра Олег Гуменюк.
 
«Город признан столицей Дальнего Востока и не имеет права не соответствовать этому статусу, – уверен мэр. – Только от нас зависит то, каким может и должен стать Владивосток. А он должен быть чистым, ухоженным, привлекательным. Таким, чтобы и туристам было приятно сюда приезжать, и горожанам не хотелось сменить место жительства».
 
Фото – АТУ Первомайского района
 
 
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Теги: благоустройство  жкх 



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