Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фестиваль "GreenFest-2019" состоится в ДВФУ на Русском острове
Приморцев ждет очередное знакомство с «зелеными технологиями»
В кампусе ДВФУ на острове Русском в четверг, 10 октября, начинает работать Первый Архитектурный форум «Человек и город» в рамках III Международного архитектурно-экологического фестиваля «GreenFest-2019».
Инициаторами проведения архитектурного форума и очередного «Гринфеста» стали ООО «ГрадСовет» и ООО «Аспект безопасности» при поддержке Приморского отделения Союза архитекторов России, компании ООО «Институт пассивного дома», института Пассивного дома Кореи (PHIKO). Соорганизатором фестиваля выступила Инженерная школа ДВФУ.
Директ-организатор фестиваля Ольга СЕРЕБРЕННИКОВА отметила, что в рамках «GreenFest-2019» состоятся панельные дискуссии и обучающие мастер-классы – воркшопы, презентации набирающих популярность так называемых зеленых технологий в строительстве и открытые лекции. С докладами выступят специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, выскажутся эксперты из Японии и Южной Кореи, Великобритании, Тайваня и из Италии.
Будут представлены доклады и сообщения о перспективах экологичной зеленой архитектуры, о создании комфортной среды проживания и ее новых стандартах, требованиях населения к архитекторам и проектам, об устойчивом развитии городов, роли инженера и архитектора в создании проектов, об инженерных решениях в домостроении, о развитии общественных пространств.
Особое внимание докладчиков в рамках конференции ЖКХ на форуме и фестивале будет уделено возможностям и вариантам развития Владивостока с использованием «зеленых технологий, внедрению на Дальнем Востоке таких привлекательных технологий, как «Интеллектуальный город», Green ZOOM, Passive House и «Умный дом».
На секции «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов» будут обсуждаться вопросы реформирования, нормирования и изменения законодательства в этой сфере. Темами обсуждений станут как уже внесенные изменения в нормативные документы, так и новые нормативы, находящиеся в разработки и на стадии утверждения. По этим темам выступят представители ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ГУ МЧС России по Приморскому краю, непосредственно участвующие в нормотворчестве. Одной из тем конференции станет регуляторная «гильотина» в области пожарной безопасности. Обсуждение этого раздела пройдет в формате обсуждения с участием представителей бизнес-сообщества.
Как и на прошлых приморских фестивалях «GreenFest», на этом будут представлены различные познавательные материалы и образцы для «зеленого строительства», оригинальные изделия из керамики и других материалов мастерской-музея «Жар-птица», являющегося партнером предприятия.
Стоит отметить, что участники фестиваля «GreenFest-2019» и I Архитектурного форума Приморья примут участие в выездных практических занятиях, где будет рассматриваться роль природы в городах Приморья. В этом году их примет Уссурийск.
Подробнее о предстоящем фестивале «GreenFest-2019» можно узнать на сайте Greenfest.su
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Фестиваль "GreenFest-2019" состоится в ДВФУ на Русском острове
- Социальный проект "Карта "Приморец"
- Супермаркеты Приморского края сдерживают цены на социально значимые продукты
- Приморье стремится к цифровому прорыву
- Российский флаг подняли на танкере "Михаил Лазарев" в Приморье
- Гарантийный фонд Приморья помог предпринимателям получить кредиты на сумму 2,6 млрд рублей
- Крупнейший налогоплательщик Приморья отметил весомый юбилей
- Гуменюк взялся за национальную политику на территории Владивостока
- Товаропроизводителей Приморья ждут на ярмарке в Москве
- Управляющую компанию специально для приморских инвесторов создали во Владивостоке
Новости раздела
- Фестиваль "GreenFest-2019" состоится в ДВФУ на Русском острове
- Избавляться от старого нужно по правилам
- Приморье на пороге проблемы-2020
- Все внимание - к температуре
- В Приморье идут на рыбу с пистолетом
- Сила моря хорошо пошла
- Социальный проект "Карта "Приморец"
- Гостеприимный край - результат большой работы
- Владивосток пылесосят и убирают с помощью спецмашин
- Супермаркеты Приморского края сдерживают цены на социально значимые продукты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Губернатор Кожемяко подал в суд на главу одного из районов Приморья
- Беспредел на кладбищах Уссурийска продолжается
- Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке
- Нашествие китайский туристов: Приморье лидирует по числу иностранных гостей
- Дальневосточники больше других недовольны жизнью
- Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
- Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
- Якутию посетит бизнес-миссия индийских горнорудных компаний
- Ущерб от паводка в Хабаровском крае превысил 1,8 млрд рублей
- Моцареллу и буррату теперь производят на Сахалине