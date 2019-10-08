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Фестиваль "GreenFest-2019" состоится в ДВФУ на Русском острове

08 Октября 2019, 18:11 | Приморье

Приморцев ждет очередное знакомство с «зелеными технологиями» 

В кампусе ДВФУ на острове Русском в четверг, 10 октября, начинает работать Первый Архитектурный форум «Человек и город» в рамках III Международного архитектурно-экологического фестиваля «GreenFest-2019».

Инициаторами проведения архитектурного форума и очередного «Гринфеста» стали ООО «ГрадСовет» и ООО «Аспект безопасности» при поддержке Приморского отделения Союза архитекторов России, компании ООО «Институт пассивного дома», института Пассивного дома Кореи (PHIKO). Соорганизатором фестиваля выступила Инженерная школа ДВФУ.

Директ-организатор фестиваля Ольга СЕРЕБРЕННИКОВА отметила, что в рамках «GreenFest-2019» состоятся панельные дискуссии и обучающие мастер-классы – воркшопы, презентации набирающих популярность так называемых зеленых технологий в строительстве и открытые лекции. С докладами выступят специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, выскажутся эксперты из Японии и Южной Кореи, Великобритании, Тайваня и из Италии. 

Будут представлены доклады и сообщения о перспективах экологичной зеленой архитектуры, о создании комфортной среды проживания и ее новых стандартах, требованиях населения к архитекторам и проектам, об устойчивом развитии городов, роли инженера и архитектора в создании проектов, об инженерных решениях в домостроении, о развитии общественных пространств.

Особое внимание докладчиков в рамках конференции ЖКХ на форуме и фестивале будет уделено возможностям и вариантам развития Владивостока с использованием «зеленых технологий, внедрению на Дальнем Востоке таких привлекательных технологий, как «Интеллектуальный город»,  Green ZOOM, Passive House и «Умный дом».

На секции «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов» будут обсуждаться вопросы реформирования, нормирования и изменения законодательства в этой сфере. Темами обсуждений станут как уже внесенные изменения в нормативные документы, так и новые нормативы, находящиеся в разработки и на стадии утверждения. По этим темам выступят представители ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ГУ МЧС России по Приморскому краю, непосредственно участвующие в нормотворчестве. Одной из тем конференции станет регуляторная «гильотина» в области пожарной безопасности. Обсуждение этого раздела пройдет в формате обсуждения с участием представителей бизнес-сообщества.

Как и на прошлых приморских фестивалях «GreenFest», на этом будут представлены различные познавательные материалы и образцы для «зеленого строительства», оригинальные изделия из керамики и других материалов мастерской-музея «Жар-птица», являющегося партнером предприятия.   

Стоит отметить, что участники фестиваля  «GreenFest-2019» и I Архитектурного форума Приморья примут участие в выездных практических занятиях, где будет рассматриваться роль природы в городах Приморья. В этом году их примет Уссурийск.

Подробнее о предстоящем фестивале «GreenFest-2019» можно узнать на сайте Greenfest.su

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: человек и город  greenfest  архитектура 



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