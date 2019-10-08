Приморье на пороге проблемы-2020

Жилой фонд ожидает массовая замена лифтового оборудования

В последние два-три года актуальным направлением программы капитального ремонта МКД в Приморском крае является замена лифтового оборудования. Уже к середине 2019 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края завершил установку 123 новых лифтов в 44 домах во Владивостоке в рамках контракта, заключенного еще в декабре 2018 года. До конца 2019 года планируется замена еще почти 50 подъемников как в краевой столице, так и в других городах Приморья.

Однако достаточно хорошие темпы замены лифтового оборудования в рамках программы капремонта необходимо ускорить в связи с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза. Документ, который вступает в силу в феврале 2020 года, запрещает эксплуатацию подъемников со сроком службы 25 лет. В связи с этим, в ближайшие годы в Приморском крае предстоит заменить почти 2 тысячи лифтов, больше половины из которых работают во Владивостоке. Учитывая значительный масштаб предстоящих в ближайшие годы работ, рассматривается вопрос о привлечении софинансирования из федерального бюджета – стоимость замены такого количества подъемников оценивается в 7 млрд рублей.





Досье "Золотого Рога": Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» вступил в силу с 15 февраля 2013 года. Назначенный срок службы лифтов, введенных в эксплуатацию до этой даты, составляет 25 лет, если иное не указано в паспорте лифта. При этом лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанного техрегламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента до 15 февраля 2020 года. Условия и возможный срок продления использования лифта определяются на основании оценки соответствия лифта обязательным требованиям технического регламента по итогам технического освидетельствования (выдается акт технического освидетельствования), а отработавшего назначенный срок службы - в форме обследования (документация о проведении обследования). Такие работы проводит организация, аккредитованная (уполномоченная) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза.

По данным на конец 2018 года, около четверти всех лифтов в России, или более 100 тысяч подъемников, находились в эксплуатации свыше 25 лет. Поскольку выполнить требования техрегламента к февралю 2020 года не представляется возможным, в правительстве РФ прорабатывается вопрос о выделении более 200 млрд рублей на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в течение нескольких лет после 2020 года. Региональным операторам капитального ремонта рекомендовано направлять на замену лифтового оборудования в МКД не менее 20-30% собранных взносов.

По оценкам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, в период до 2026 года в регионе необходимо будет заменить почти 2 тыс. лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации. В ближайшее время планируется дополнительно включить в краевую программу капремонта 300 подъемников. Однако стоимость мероприятий по полной замене отработавшего 25-летний срок лифтового оборудования может составить около 7 млрд рублей. Такая сумма является неподъемной как для Фонда, так и для краевой казны (а тем более - для собственников жилья). Поэтому администрация Приморского края совместно с региональным Фондом капитального ремонта жилья разрабатывает программу ускоренной замены лифтов с привлечением федерального финансирования. Несколько месяцев назад власти региона озвучили данную проблему руководителю Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ Константину ЦИЦИНУ, который предложил разработать отдельную программу замены лифтов с софинансированием из бюджетов всех уровней.

Добавим, что лифты, уже установленные в многоквартирных домах приморских городов по программе капитального ремонта, относятся к классу энергоэффективного оборудования. Их энергопотребление, по сравнению с лифтами предыдущего поколения, снижено на 30%, что напрямую влияет на платежи жильцов по ОДН за электрическую энергию. Специалисты отмечают и надежность новых лифтов – за безопасность отвечают более 20 электронных датчиков. В кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

С момента завершения замены лифтового оборудования и до ввода в эксплуатацию может пройти от двух недель до месяца. Смонтированный подрядчиком лифт обследуют эксперты нескольких ведомств. Финальное освидетельствование оборудования в течение 10 дней проводят специалисты Ростехнадзора. Если замечаний по работе оборудования нет, то в течение пяти дней они оформляют разрешение на ввод лифта в эксплуатацию. Если же выявлены недочеты, срок увеличивается на время их устранения.

Досье "Золотого Рога": Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов является отдельным мероприятием в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Контроль качества работ осуществляют специалисты отдела технического надзора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. В приемке работ принимают участие представители управляющих компаний, муниципальных администраций, департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, собственники квартир в отремонтированных домах.

На фото: Современные лифты управляются надежной электроникой.

Фото Виктора Кудинова

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.