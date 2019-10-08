Сила моря хорошо пошла

БАДы и лекарственные препараты, изготовленные в Приморье из гидробионтов, пользуются большой популярностью не только у жителей региона, но и у туристов

Заместитель директора Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН по научным вопросам Михаил КУСАЙКИН рассказал корреспонденту «Золотого Рога» о том, как ошибки иногда позволяют совершить научный прорыв, почему не стоит ждать чуда от биологически активных добавок, и сколько готовили к выпуску шоколад с гребешком.





Михаил Кусайкин окончил кафедру биохимии ДВГУ, попал в Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова на практику к Виктории СОВЕ. Поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и начал работать в лаборатории химии и ферментов. Через 13 лет защитил докторскую диссертацию и продолжил работу уже в новой области - продвижения уникальных продуктов из гидробионтов и растений, и последние семь лет занимается не только научными исследованиями, но и этим делом. В 2019 году стал руководить опытным производством ТИБОХ ДВО РАН.

- Что такое биологически активные добавки с точки зрения ученых?

- Важно понимать, что биологически активные добавки - это не лекарства. Они могут только помогать нам восполнить недостаток каких-либо витаминов и минералов и минимизировать негативное влияние окружающей среды. Для БАДов не проводятся клинические испытания, только испытания на безопасность. Вреда они точно не принесут, но и вылечить от заболевания не смогут.

- Чем биологически активные вещества, выпускаемые в Приморье, уникальны?

- Как правило, все БАДы, которые разрабатываются в ТИНРО - Центре или Приморском отделении РАН, созданы из представителей флоры и фауны региона. Значительная часть растений – эндемики, то есть они встречаются только на территории Приморского края. Соединения, выделенные из морских представителей, тоже, как правило, аналогов не имеют.

- Я вижу в брошюре, что у вас есть и лекарственные средства…

- Мы - единственный институт за Уралом, который разрабатывает лекарственные препараты и субстанции и регистрирует их. У нас есть небольшое опытное производство, где мы создаем лекарственные субстанции. Затем мы отправляем их на завод, а там из них делают ампулы, таблетки или порошки. Все эти лекарства - на основе веществ, полученных из дальневосточного сырья: кумазид из кукумарии, коллагеназа из печени краба. Эти препараты - инновационные. Субстанция выпускается из приморского сырья, на приморском предприятии и идет на прилавки российских аптек.

- На 16-м Тихоокеанском медицинском конгрессе говорили про препарат, который защищает от воздействия радиации.

- Это грустная история. Эксперименты с этим средством были весьма успешны, но произвести его больше нельзя. Активное вещество выделялось из водоросли и модифицировалось с помощью фермента, который добывался из гребешка. Этот вид гребешков был полностью съеден. Все наши попытки обнаружить этот фермент в морских бактериях или других животных пока не увенчались успехом. Зато мы обнаружили в водорослях вещества, которые обладают радиосенсибилизирующим действием, то есть они повышают чувствительность клеток к воздействию радиации. Причем, влияют они только на опухолевые клетки. Можно использовать это вещество при радиотерапии, и опухолевые клетки будут гибнуть интенсивнее.

- Я слышала, что в вашем институте было открыто 225 видов бактерий, а некоторые были названы в честь Приморского края и Владивостока.

- Да, у нас единственная в России коллекция морских микроорганизмов. Она содержит несколько тысяч штаммов морских бактерий, несколько тысяч штаммов морских грибов. Все это многообразие может быть использовано для поиска и выделения биологически активных молекул.

- Как возникла «тихоокеанская косметика»? Я вижу тут и крем для лица с экстрактом морских ежей, крем с митиланом – компонентом, полученным из промысловых мидий.

- Это заслуга женщин. Одна наша сотрудница поехала на конференцию, где познакомилась с девушкой, которая уже занималась созданием косметических основ из натуральных масел. Мы подумали и решили создать косметику. Все ингредиенты для лекарственных средств и добавок обладают биологической активностью, и, скорее всего, будут оказать благотворное влияние на кожу. Мы выпустили пять пробных партий, которые разошлись по сотрудникам. Однако, для того, чтобы выпускать такую косметику в промышленных масштабах, нам явно нужны инвестиции.

- Как обстоят дела с международным сотрудничеством?

- Институт имеет обширные связи как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в европейской части континента. Мы проводим совместные исследования с южнокорейскими, вьетнамскими и американскими учеными. В следующем году во вьетнамские воды будет организована научная экспедиция с целью поиска организмов, которые могут являться продуцентами биологически активных молекул. С немецкими учеными мы проводим совместные исследования в области изучения противоопухолевой активности веществ. Без международного сотрудничества невозможно будет создавать высококлассные научные исследования.

- Какие проблемы есть в сфере создания лекарств и биологически активных добавок?

- Науку продвигают люди, которые болеют за нее всей душой. Которые могут поехать в воскресенье проверять, как проходит эксперимент, которым не страшна бюрократия. Именно благодаря им и совершаются открытия. К сожалению, они выполняют много той работы, которую не должны делать. За границей существуют специалисты, которые подхватывают научные исследования и доводят их до готовых разработок. У нас такой структуры нет, или она непонятна. Такие организации, как «Сколково», предлагают разработчику стать бизнесменом. Но это невозможно для большинства. На мой взгляд, надо создавать отделы внутри институтов, которые будут заниматься продвижением продукта на рынок. Там специалисты будут формировать коммерческие предложения, продумывать рекламные ходы, искать финансирование. Пусть ученые занимаются наукой, а не бизнесом. Мы бы хотели, чтобы краевые власти обратили на наше производство внимание. Его необходимо дооснастить, чтобы можно было выпускать не опытные партии, а уже промышленные. От этого выиграют все: край получит налоги и новые рабочие места, а жители получат уникальные готовые препараты. У нас есть и несколько цехов, и специалисты, и некоторое технологическое оборудование. Не надо ничего строить в чистом поле.

- Продукты с добавлением гидробионтов – это экзотика. Вы принимали участие в создании таких продуктов?

- Мы сотрудничали с Приморским кондитером, и год создавали рецептуру шоколада с гребешком и шоколада с экстрактом из морского ежа. Это уникальная рецептура, которой нет больше нигде в мире. Однако, производство тоже не слишком большое, поэтому о полноценном экспорте говорить рано. Также мы создали медовую композицию с экстрактом морского ежа. Это кропотливая работа: из экстракта необходимо удалить липиды, которые придают продукту неприятный рыбный запах. Мед этот обладает чудной нежной структурой и бордовым оттенком из-за ежиного пигмента.

- Какие у вас планы на дальнейшее развитие?

- Мы мечтаем, что Администрация Приморского края обратит на нас внимание и поможет развить производство. Нам самим это сделать сложно. Хочется, чтобы наши продукты были доступны всем жителям страны. Мечтаем о том, что все разработки, которые находятся на стадии доклинических исследований, успешно пройдут все исследования. Ждем к себе молодых специалистов, тем более, что сейчас кадровый вопрос входит в приоритетные направления госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Может быть, к нам захотят прийти и молодые профессионалы в области маркетинга и сбыта. Мы будем развиваться и создавать новые уникальные препараты.

На фото: Заместитель директора Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН по научным вопросам Михаил Кусайкин: «Науку продвигают люди, которые болеют за нее всей душой. Которые могут поехать в воскресенье проверять как проходит эксперимент, которым не страшна бюрократия.»

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