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Супермаркеты Приморского края сдерживают цены на социально значимые продукты

08 Октября 2019, 09:46 | Приморье
Килограмм курицы по-прежнему можно приобрести за 110 рублей, литр молока – за 50 рублей, десяток яиц – за 67 рублей.
 
Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен в популярных супермаркетах Владивостока. За минувшую неделю цены на социально значимые продукты не изменились. Так, курицу, молоко, муку и рис выгоднее всего покупать во «Фреш 25».
 
«Килограмм курицы здесь стоит 110 рублей, литр молока – 50 рублей, килограмм муки можно приобрести за 30 рублей, риса – за 55 рублей», – сообщили в ведомстве.
 
Супермаркет «Реми» по доступным ценам реализует свинину, яйца, сахар, картофель и яблоки.
 
«Свинина здесь продается по 199 рублей за килограмм, десяток яиц стоит 67,5 рубля, килограмм сахара – 39 рублей, картофеля и яблок – 24 и 100 рублей соответственно», – добавили специалисты.
 
Стоит отметить, что в супермаркетах «Михайловский» и «Фреш 25» установлены одинаковые цены на растительное масло – 65,9 рубля за бутылку.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
 
 
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Теги: цены  продукты  супермаркеты 



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