Социальные векторы "ВУТ"

Стивидорная компания ООО «Восточно-Уральский Терминал» поздравила с Днём знаний первоклассников школы №18 Находки

Находкинская стивидорная компания ООО «Восточно-Уральский Терминал» поздравила с Днём знаний первоклассников общеобразовательной школы № 18, расположенной в микрорайоне Врангель, вручив каждому из них наборы первоклассника.

В них ручки, цветные карандаши и другие школьные принадлежности, которые очень пригодятся ребятам для успешной работы во время уроков и выполнении домашних заданий.

Учитесь прилежно

Это традиционное мероприятие, которое компания проводит вот уже на протяжении последних нескольких лет. И в нынешнем году ООО «ВУТ» охотно откликнулось на призыв местных органов власти поучаствовать в общегородской акции «Помоги собраться в школу».

- 1 сентября - прекрасный праздник, когда после продолжительного перерыва летних каникул дети снова возвращаются за парты, чтобы получать знания. Этот день особенно волнителен для первоклассников. Ведь с него у ребят начинается нелёгкая, но увлекательная и долгая дорога в мир знаний. Искренне надеемся, что наши подарки помогут мальчишкам и девчонкам успешно осваивать школьные предметы, доставят массу радости, а познавательный процесс не покажется для них столь трудным и непостижимым. Пусть новый учебный год станет для первоклассников интересным и плодотворным, принесёт им радость открытий и новых достижений. Надеюсь, дружеские отношения нашей компании со школой № 18 в дальнейшем будут только укрепляться, - отметил генеральный директор ООО «Восточно-Уральский Терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.





Дети школы № 18 с наборами первоклассника от ООО «ВУТ».

Добрая лепта в дело «Дельфина»

Входя в категорию предприятий социально-ответственного бизнеса, ООО «ВУТ» регулярно принимает активное участие в социальной жизни Находкинского городского округа. К примеру, в нынешнем году стивидорная компания помогла приобрести новое тентовое покрытие для ремонта крыши Малой ледовой арены в Находке, где расположен детский хоккейный клуб «Дельфин». На эти цели Терминал направил из своего бюджета 1 млн 750 тысяч рублей.

Старое покрытие над спортивным клубом прослужило около десяти лет. За это время оно изрядно поизносилось и в некоторых местах стало пропускать воду. В начале августа строительная бригада выполнила здесь определённый объём работ, заменив ветхое полотно на новое. Уложенный тент, к слову, состоит из трёх слоёв, что позволит крыше лучше справляться со снежной нагрузкой в осенне-зимний период, а в тёплое время года более эффективно предохранять лёд от солнечных лучей и здание - от дождей.

- Мы очень благодарны «Восточно-Уральскому Терминалу» за выделенные средства на решение нашей проблемы. Последнее время, начиная с весны, трудно было поддерживать лёд в нормальном «рабочем» состоянии. Лучи солнца, пробиваясь сквозь зияющие дыры старого покрытия, начинали постепенно растапливать ледовую арену, создавая массу неудобств. Теперь такой проблемы хоккейному клубу удасться избежать, что позволит значительно продлить для ребят ледовый сезон, - поделился председатель совета спортивного клуба «Дельфин» Олег ТЕРЁХИН.

В настоящее время на катке строится дополнительная раздевалка и ведутся подготовительные работы по заливке льда. Словом, хоккейный клуб активно готовится к встрече игроков. Как только снимут ограничения, связанные с коронавирусом, спортивная жизнь в «Дельфине» по-настоящему забурлит. Тем более, что в этом году клуб получил 40 комплектов экипировки для новичков, и родителям осталось только приобрести для своих детей коньки и клюшку. В настоящее время в спортивном учреждении занимается уже около 80 юных хоккеистов. Ребята участвуют в юношеской хоккейной лиге, выезжают на региональные и международные турниры. При содействии программы «Добрый лёд» в текущем году планируется собрать ещё и женскую команду.

- Оказывая спонсорскую помощь хоккейному клубу «Дельфин», испытываем особое удовлетворение. Если у детей есть желание заниматься спортом, им нужно предоставить такую возможность. Спорт - верный вектор, который уводит подрастающее поколение от многих неприятностей, помогает детям вырасти здоровыми и трезвомыслящими. Благодаря своевременному ремонту крыши Малой ледовой арены, хоккейный клуб «Дельфин» без срывов распахнёт двери для своих подопечных. Нам вдвойне приятно, что в этом деле есть лепта и «Восточно-Уральского Терминала», - подчеркнул Сергей Востриков.

И про экологию не забывают

Экологическая безопасность и совершенствование технологического процесса в ООО «ВУТ» - одна из первостепенных задач. За последние годы здесь постарались выстроить цепочку движения угля, с помощью которой пыление свели до минимума. С открытой грузовой площадки груз перемещается по закрытым галереям в крытые склады, ёмкостью 160 тысяч тонн, либо посредством судопогрузочных машин, оснащённых локальной системой орошения, через закрытые галереи и специальный рукав, который уходит сразу в трюм судна. Этот метод работы с навалочными грузами позволяет в несколько раз снизить попадание пыли в окружающую среду.









Кроме того, в круглосуточном режиме с целью пылеподавления здесь работает несколько водяных пушек. В вагоноразгрузочной галерее и на площадке временного хранения угля установлена и успешно функционирует система орошения. Одновременно продолжается борьба с угольной пылью на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции. А штабели открытого хранения угля после завершения работ тщательно укрываются защитными пологами. Чтобы угольная пыль при погрузке твёрдого топлива на морские суда не попадала в акваторию, стрелы судопогрузочных машин оборудованы дополнительными укрывными пологами. Эти защитные средства также натягиваются между бортом судна и причалом. Регулярно курсирует по территории предприятия поливомоечная машина, которая с целью пылеподавления поливает пресной водой морские причалы и подъездные пути, даже если здесь не выполняются погрузо-разгрузочные работы.

Хотелось упомянуть ещё об одном значимом техническом достижении ООО «ВУТ». Совершенствуя систему экологической безопасности, мобильные перегружатели марки Sennebogen стивидоры оснастили уникальными грейферами со встроенной в них системой пылеподавления. Грейферы нового поколения разработаны и изготовлены французской фирмой «Arden» по индивидуальному заказу ООО «ВУТ». В настоящее время уже пять мобильных перегружателей компании эффективно используются при выполнении погрузо-разгрузочных работ, благодаря чему очевиден колоссальный экологический эффект.

- Для осуществления контроля за состоянием атмосферного воздуха и метеорологическими параметрами два автоматизированных пункта наблюдения установлены на территории Терминала и один - на границе санитарной-защитной зоны, которые в автоматическом режиме регулярно снимают соответствующие показания и передают их в контролирующие организации. По результатам последних проверок представителями надзорных органов превышений допустимых норм не выявлено. А это значит, что весь технологический процесс на предприятии ведётся в соответствии с природоохранным законодательством России, - отметил Сергей Михайлович.

Наравне с этим на территории компании ведутся изыскательские и проектные работы под строительство тентового ангара над выгрузочной зоной. Общая стоимость проекта - порядка 100 млн рублей. Его реализация направлена, прежде всего, на улучшение экологической безопасности, а не увеличение объёмов перевалки. Это, можно сказать, последняя стадия в технологической цепочке перехода на закрытую перевалку. Сегодня уже 85% угля здесь хранится в крытых складах. С вводом тентового ангара эта цифра станет ещё выше, а значит, экологические показатели, как атмосферного воздуха, так и воды в морской акватории Терминала, ещё улучшатся.

- Недавно состоялась плановая ревизия сооружений Терминала, препятствующих засорению морской акватории. По оценке специалистов контролирующих органов, технические сооружения выполняют свои технологические функции на все 100 процентов. В соответствии с генеральным планом развития, компания и впредь намерена продолжать модернизацию производства и совершенствование системы экологической безопасности Терминала, - подчеркнул в завершении Сергей Востриков.

Фото автора

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



