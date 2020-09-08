Дикоросы разнообразят питание

Знатоки Уссурийской тайги считают, что лишь она своей продукцией может без проблем прокормить всех жителей региона

Экспертами грубо подсчитано, что в среднем по России жители страны используют всего 6% дикоросов, которые могут быть безболезненно изъяты из природы. Остальные 94% пропадают без пользы. Однако на Дальнем Востоке и в Приморье процент полезного сбора лесных даров и того меньше. Поэтому региональная государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы предусматривает повышение эффективности сбора дикоросов и их переработки, налаживание их реализации не только в крае и по России, но и на экспорт.

Мед и дикоросы – это бренды региона, которые необходимо пропагандировать не только на уровне местного потребления, но и для продвижения на внешний рынок

Особенно серьезна у региона проблема со сбытом меда, которым местные прилавки буквально завалены, и для пчеловодов стоит больших усилий продать свою продукцию за пределы региона при средней розничной цене около 300-350 рублей за литр и оптовой - вдвое дешевле.

При обилии предложения все известные продукты пчеловодства для приморцев являются доступными, но сбыт при демпинговых ценах на аналог – сахар – остается на умеренном уровне. Мед приморцы покупают, но понемногу.

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей БРОНЦ сообщал, что в этом году пчеловоды региона накачают около

5 000 тонн меда. И из них около 500-600 тонн по договоренности будет поставлено в Китай. Кроме того, прорабатываются поставки этого продукта в Японию, которая ранее была основным импортером приморского меда. Сейчас японского потребителя интересует качественный однородный мед, и такие партии могут быть сформированы и поставлены.

120 видов грибов

Пожалуй, к самым востребованным и доступным дикоросам в Приморье относятся грибы.

Дилетанты и начинающие грибники, как правило, ограничиваются сбором всего 10-15 видов наиболее известных съедобных грибов. Что же касается продвинутых знатоков, то это уже по 40-50 видов, а эксперты собирают и 100-120 видов. Однако в приморских лесах довольно много и условно съедобных, и просто ядовитых грибов. Поэтому при тихой охоте правильнее собирать те, что знакомы. В продаже лесные грибы сегодня значительно дороже выращиваемых искусственно.

Пик сбора грибов в крае приходится, как правило, на август-сентябрь. Закрытие грибного сезона на юге края при сохранении тепла может состояться в конце октября – начале ноября, но выбор грибов в такое время уже минимальный.

Особняком в этом ряду стоит чага – древесный гриб-паразит с целебными свойствами, который заготавливается в любое время и используется при приготовлении тонизирующих полезных чаев.

Лекарственные растения и чаи: приятно и полезно

Флора Приморья богата лекарственными и просто полезными растениями, которые идут в отвары, приготовление настоек и мазей, в сборы лечебных и витаминных чаев. Их десятки. Причем многие из них произрастают исключительно в Приморье или на юге Дальнего Востока.

Довольно часто предлагается эффективный адаптоген - корень женьшеня. Однако покупателю надо понимать, что дикое краснокнижное растение, используемое в основном в настойках и чаях, не может предлагаться в открытой продаже, поскольку его добыча запрещена. Под видом дикорастущего зачастую предлагается женьшень, выращенный на домашних плантациях приморцев. Считается, что по своим целебным свойствам он уступает дикому, но его ценность тоже весьма высока, а цена ниже, поскольку этот продукт уже не является дефицитным. Тем временем многие медики склонны предполагать, что целебные свойства женьшеня слишком преувеличены. Эффект от его приема можно сравнить с применением плацебо: главное – верить.

Нередко на рынках продавцами дикоросов предлагаются корни и ягоды, настойки и иные продукты из других природных приморских адаптогенов – элеутерококка и аралии, мотки лиан (для чая) и ягода лимонника. Считается, что достаточно разжевать несколько семян лимонника, чтобы чувствовать себя бодрым целый день. Однако с этими дикоросами важна осторожность, поскольку они имеют особенность повышать давление.

В период цветения липы, которой в Приморье три вида, собирается ее цвет, используемый для чаев. Однако добыча его затруднительна и производится в небольших количествах. Этот продукт бывает на прилавках дикоросов в торговых центрах и на рынках, но дороговат.

Из применяемых в чаях косточковых растений в продаже присутствуют несколько видов шиповника и боярышника, реже – черемуха, дикие абрикос, яблоки и груши, ранетки.

Из целебных плодов круглогодично и без ограничений предлагаются ягоды амурского бархата.

Отдельными сегментами этой продукции на прилавках рынков представлены высушенные целебные травы и сборы, а также различные по составу таежные чаи.

Есть что полузгать

Конечно, самый популярный у потребителей в крае и за его пределами орех, произрастающий в Приморье, – это кедровый. Уже в конце августа появились шишки нового урожая. По 50-100 рублей за штуку. Однако массовый сбор этого ореха идет с конца сентября до выпадения снега, когда сильные ветры и дожди сбивают орех и этим облегчают сбор шишек.

Маньчжурский орех широко распространен в Приморье. Но в продаже бывает редко, поскольку имеется серьезная проблема с очисткой его от скорлупы. С другой стороны, эксперты считают, что этот орех по своей питательной ценности выше, чем грецкий. Но маньчжурский орех молочной спелости часто используется народными целителями и населением вместе с кожурой для изготовления целебных настоев и мазей.

Несколько видов приморской лещины – малопродуктивны, и на рынках присутствуют такие орехи в основном из других регионов и стран бывшего Союза.

Ягоды на любой вкус и цвет

Среди приморских дикоросов заметное место занимают ягодные культуры. В конце августа, сентябре и начале октября прилавки рынков и отдельные лотки предлагают крупный кишмиш – один из трех видов актинидий, которые встречаются в Приморье. Два других вида в продаже почти не встречаются, хотя также могут использоваться для приготовления компотов, варений или же в свежем виде, но они мельче и с неким перечным вкусом. Лианы крупного кишмиша давно прижились на приморских дачах, где при хорошем уходе дают более высокий урожай.

В урожайный год активно предложение в крае такой ягоды, как калина. Практически не бывает в продаже дикого приморского винограда – в последние годы его запасы сильно подорваны, но иногда можно набрести на хорошие лианы, с которых эту ягоду можно собирать ведрами.

Часто на прилавках можно видеть бруснику и голубику. При этом продавцы утверждают, что эта ягода приморская, хотя в крае она довольно редка.

На основе диких плодово-ягодных культур часто предлагаются сиропы и соки, реже - другие консервы. Почти исключительно для внутреннего потребления из них делаются вина, ликеры и иные алкогольные продукты, которые в открытую продажу практически не поступают, видимо, из-за преследования по закону.

Черемша и другие вкусности

Диких пищевых растений, активно используемых населением края, рынок дикоросов предлагает всего несколько видов. Причем весной и в начале лета.

Прежде всего, это черемша в свежем виде. В соленом и маринованном этот продукт на прилавках практически не заметен. Есть в крае несколько видов дикого лука, но он используется собирателями только в своем рационе.

Довольно популярным стал у приморцев папоротник орляк. Весной он используется для жарки в свежем виде, а круглый год – соленый, заготовленный впрок. Заготовители ранее начинали осваивать в Уссурийской тайге и запасы другого папоротника – осмунда, но он почему-то не нашел большого спроса.

Довольно редко в продаже весной можно увидеть молодую крапиву, хотя она может в первую очередь восполнить витаминный дефицит организма после зимы. Впрок она может заготавливаться с помощью сушки. Щи из крапивы – приятное блюдо, которое разно-

образит традиционные супы и борщи, но его не увидеть сегодня даже в хорошем ресторане.

Березовый сок бьет струей

Этот лесной продукт в Приморье в основном заготавливается весной для собственных нужд. Но возможность консервации делает его интересным для сбора на продажу. Иногда консервированный березовый сок можно найти в магазинах, имеющих связь с потребкооперацией. Интересен и специфичен квас на основе березового сока. Считается, что кленовый сок даже несколько вкуснее березового, но его добыча труднее, и этот продукт практически не знаком приморскому потребителю.

Этим всем многообразие приморских дикоросов, конечно, не ограничивается. И среди них есть ряд очень специфичных, которые перспективны и могут быть востребованы как внутренним потребителем, так и внешним рынком. Это перспективная работа, и ею стоит заниматься. Кстати, некоторые приморцы, получившие в пользование дальневосточные гектары, сегодня организуют на них выращивание целебных растений и дикоросов, что считают выгодным.

КСТАТИ

«Сделаны» в Приморье

Одним из значительных выставочных событий сентября во Владивостоке станет четвертый осенний краевой фестиваль «Сделано в Приморье».

Его экспозиция будет разбита во второй половине сентября на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской. Организует этот форум Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» при содействии Приморской торгово-промышленной палаты и правительства Приморского края. Потребителю будут предложены мед и различные дикоросы.

На фото: Начало осени в Приморье всегда отличается обилием предлагаемых покупателям дикоросов.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



