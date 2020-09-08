Дрифт по-приморски

Популярность высокоскоростной спортивной дисциплины набирает обороты

Популярность российского дрифта в сфере зарубежного и отечественного туризма продолжает набирать обороты.

Для растущего числа поклонников этой спортивной дисциплины сходить на открытую тренировку приморских пилотов или прокатиться на дрифт-такси - такая же обязательная часть программы во Владивостоке, как поход на хоккейный матч в Канаде.

Спортивный туризм считается приоритетным направлением. Поэтому Госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы способствует усилению туристических потоков в рамках спортивных мероприятий региона, поддерживая и развивая данные направления.

Так, например, международная дрифт-битва, организаторами которой является туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», уже воспринимается туристами в качестве визитной карточки Приморского края. А чемпионат по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP, который традиционно проходит в сентябре на площадках «Приморского кольца», занял почетное место в списке «Лучшие события 2020 года» национального календаря EventsInRussia.com.

















Руководитель туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» Леонид КОПЫЛОВ: «У нас проходят международные мероприятия, например, международная дрифт-битва или Владивостокский международный автосалон (при поддержке знаменитого Токийского автосалона). Мы, без ложной скромности, сравниваем Примринг с Sochi Autodrom. Туристы воспринимают «Приморское кольцо» как объект федерального масштаба, находящийся в Приморье. Но и вне календаря международных событий Примринг очень интересен иностранным туристам. Мало какой, даже развитый, регион мира может похвастать картинговым треком, спроектированным дизайнерами трасс F1, способным принимать чемпионаты мира по картингу, на котором может прокатиться любой желающий».

Чтобы быть настоящим, профессиональным спортсменом в этом виде спорта, необходимо не только получить лицензию (что обязательно), но четко осознавать: встал на сторону спорта – несешь ответственность перед обществом.

Правила в автомобильном спорте очень жесткие. Главное – безопасность. Демонстрировать свои умения на трассах общего пользования категорически запрещено.

Руководитель серии РДС – Восток, исполнительный директор Приморской федерации автомобильного спорта Дмитрий СЕМЕНЮК:

«Здесь компромиссов нет: если нарушил правила - лишаешься лицензии, о соревнованиях забудь. Но получение лицензии – не самая большая проблема. Для этого нужно знать кодекс Российской автомобильной федерации, пройти специальный компьютерный тест из 60 вопросов, и лицензия - у вас в руках. Дальше можно заниматься любым автомобильным видом спорта, в том числе и дрифтом. Чтобы стать дриф-

тером, необходимы воля и стремление. Кроме того, автоспорт – дорогое увлечение: техника, запчасти, бензин, в нашем случае еще и постоянный расходник в виде покрышек. Также необходимы тренировки, а значит специализированные площадки. Например, в Хабаровске таких площадок нет вообще, у нас же их две: Змеинка и Примринг. Стоимость аренды – 2000 рублей в час. Если приехать вдесятером, то это по 200 рублей с человека. То есть, тренировки вполне доступны по финансам. Однако, есть такие «самобытные спортсмены», а по простому — хулиганы, которые катаются где им вздумается, оправдываясь «дороговизной» трасс. Даже пригласив на пробную бесплатную поездку на трассе, договориться нам удалось с немногими.

Большинство нелегалов продолжают создавать угрозу себе и людям, пытаются говорить о своей какой-то псевдокрутости. Но по-настоящему крутые – это лицензированные пилоты, они катаются не для хайпа в соцсетях, а участвуют в безопасных официальных соревнованиях. Наш дрифт такими товарищами воспринимается как «скучное такси»: специальный ремень безопасности, шлем, лицензированный водитель, одним словом - недешевый, но безопасный аттракцион. В нелегальных же покатушках нет никакой ответственности и безопасности, даже если на пассажирском сидении - человек.

На самом деле, мы входим в пятерку самых быстрых трасс в России. Поэтому ошибки недопустимы. Не рассчитал - и ты уже в бетонной стене, огороженной поролоном, а если едешь медленно - не прошел квалификацию, ведь конкуренция высока».

Ряд спортсменов, обучающихся в дрифт-школе, основанной при серии «РДС – Восток», добились успехов международного уровня и продолжают расти в своем профессионализме. Григорий ГУСЕВ за полтора года обучения стал вице-чемпионом восточного отделения РДС, Алексей ПЕРЕДЕРЕЙ за два сезона стал бронзовым призером, четырехкратный чемпион «РДС-Восток» - Максим СЕДЫХ. Но, в первую очередь, дрифт-школа создана с целью объединения людей по интересам, и не обязательно только тех, кто поставил для себя задачи добиться успехов на профессиональном поприще дрифта.

Что касается возрастных ограничений в дрифте - таковых нет, гонщики сами понимают, когда им нужно уходить. В Японии, например, средний возраст дрифтеров - 40-45 лет, в России - 30. Однако совсем молодых пилотов очень мало», - отмечает Дмитрий Семенюк.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



