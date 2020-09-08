Качество за счет инвестора

Механизм ГЧП помогает быстрее решать имеющиеся проблемы в сфере ЖКХ Приморья

Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры Приморья требует значительных финансовых затрат. Средства государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы направляются на наиболее проблемные и важные мероприятия, однако в последние годы все чаще источником финансирования становятся частные инвестиции. Воплощать в жизнь важные для жителей края проекты в сфере ЖКХ позволяет механизм государственно-частного партнерства. В итоге жители Приморья в короткие сроки получают качественную услугу, а инвесторы – стабильную прибыль.

На федеральном уровне законодательно установлены две основные формы государственно-частного партнерства: государственно-частное (муниципально-частное) партнерство и концессия. С юридической точки зрения соглашения о ГЧП и концессионные соглашения являются самостоятельными правовыми институтами. Ключевые различия механизмов состоят в том, что при концессионном соглашении на объект возникает право собственности у публичного партнера (концедента), а в соглашении о ГЧП предусмотрена возможность возникновения частной собственности на публичную инфраструктуру.

Инвестиции в надежность

В конце 2019 года в приморском ЗАТО Фокино была начата реализация масштабного проекта на условиях государственно-частного партнерства. Основные работы планируется завершить к 2029 году, а срок концессии должен составить 25 лет. Реконструкции подвергнутся котельные, тепловые сети и другие объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенные в Фокино и близлежащих поселках. После завершения всех мероприятий себестоимость теплоснабжения в Фокино должна заметно снизиться. Размер инвестиций, согласно концессионному соглашению, составит 2,3 миллиарда рублей. 300 млн рублей из этой суммы предоставил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, а остальное – это собственные средства концессионера, ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы – Фокино».

Инвестор практически сразу приступил к работе по строительству первой в городе газовой котельной, параллельно занимаясь текущим ремонтом городских сетей теплоснабжения, которые находились в очень плохом состоянии. Планируется, что к завершению строительства в 2022 году новых объектов генерации до Фокино дотянут газопровод. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, главная задача проектов ГЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве – это значительное улучшение качества предоставляемых в этой сфере услуг жителям края.

- По концессионному соглашению инвестор берет в эксплуатацию объекты теплоснабжения и обязуется выполнить перекладку сетей и строительство двух блочно-модульных газовых котельных, которые заменят существующие мазутные. Благодаря этому, с одной стороны, снижается нагрузка на краевой бюджет, так как модернизация ведется за счет частного инвестора, к тому же обслуживание сетей впоследствии будет экономичнее. Во-вторых, уменьшится количество аварий на сетях и объектах тепло- и водоснабжения. Инвестор же сможет в итоге возместить затраты за счет разницы в тарифе. Мы заинтересованы в привлечении бизнеса к решению социально значимых задач, - прокомментировала Елена Пархоменко.

Заключение соглашения о модернизации сетей на принципах государственно-частного партнерства стало возможным благодаря комплексному взаимодействую департаментов администрации края и консультационной поддержке Инвестиционного агентства Приморья. Специалисты инвестагентства провели экспертизу концессионного соглашения, устранили имеющиеся недочеты.

- Мы разработали несколько корректировок, например, было необходимо включить информацию о порядке определения размера арендной платы за пользование земельным участком. Отмечу, что реализация проектов в сфере ЖКХ при помощи инструментов ГЧП – очень важное направление. Ведь государство не всегда готово своевременно модернизировать коммунальные сети за свой счет, а благодаря инструментам государственно-частного партнерства мы можем привлекать бизнес к реализации этих проектов в Приморье, - пояснила заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ДЕМИДЕНКО.

Инвестором может быть и КГУП

В настоящее время на принципах ГЧП в Приморье реализуется еще несколько проектов по обновлению коммунальной инфраструктуры. Самые масштабные работы запущены в Спасском районе. Там на условиях концессии обновляются объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водоснабжения и водоотведения в Хвалынском городском поселении. Администрацией Спасского муниципалитета также заключены концессионные соглашения на электрические сети и сооружения; объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Спасского сельского поселения. А в Хасанском и Партизанском районах предметом концессионного соглашения стал имущественный комплекс объектов теплоснабжения.

Иногда в качестве партнеров государства в рамках ГЧП выступают государственные же предприятия. Например, в Большом Камне взял на себя эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский водоканал». В течение 10 лет он вложит в обновление инфраструктуры города корабелов более 12 млн рублей. Кроме того, с 2016 года КГУП работает по аналогичной схеме на объектах водоснабжения и водоотведения в Михайловском районе. Данное соглашение стало первым подобным опытом в сфере ЖКХ региона. По условиям соглашения, именно «Примводоканал» стал оказывать данные услуги жителям района, тогда как ранее поставщиками являлись местные структуры. Согласно концессионному соглашению, силами КГУП в районе будут заменены ветхие участки водопроводных и канализационных сетей, произведен ремонт зданий и сооружений объектов водоснабжения. А также реконструировано, модернизировано и заменено новым морально устаревшее и физически изношенное оборудование.

Еще одним успешным примером сотрудничества власти и бизнеса в сфере ЖКХ должна стать реконструкция водозаборных и очистных сооружений в поселке Врангель. Работы будут проведены за счет строящегося рядом с поселком Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Уже заключено соглашение с компанией «Врангель Водосток», в рамках которого действующие очистные сооружения будут модернизированы, что позволит увеличить их мощность. Модернизируют и водозаборные сооружения микрорайона Врангель – повысится их надежность и мощность. Для обеспечения водой на технические нужды будет построена станция опреснения морской воды, которая также не принесет вреда окружающей среде. По мнению губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО, строительство завода по производству минеральных удобрений под Находкой должно осуществляться в условиях строгого соблюдения требований природоохранного законодательства и под контролем общественности.

Условия нужно улучшать

По состоянию на конец 2019 года, в России было заключено более 1,8 тысяч концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. Общая сумма инвестиционных обязательств по данным соглашениям составляет более 257 млрд рублей, 95% из которых – это средства частных инвесторов. Однако дальнейшее развитие механизмов ГЧП в отрасли сдерживает ряд факторов, о которых в конце минувшего года поговорили на заседании комитета по энергетике Госдумы РФ.

Участники круглого стола на тему «Концессии для малых городов и поселений» отметили, что специальными нормами законодательства РФ, регулирующими правоотношения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в сфере концессионных отношений установлен специальный порядок передачи прав владения и пользования объектами ЖКХ, в соответствии с которым их передача возможна исключительно по концессионным соглашениям. Это особенно затрудняет поиск заинтересованного в заключении соглашения инвестора в сельской местности и малых городах.

Особого внимания заслуживает тема экономической непривлекательности объектов. Особенно это касается сферы водоснабжения и водоотведения. Вложения в изношенные, старые инженерные объекты в малых населенных пунктах, практически не генерирующие денежный поток, невыгодны инвесторам – их сложно окупить. Увеличить денежные потоки можно, повысив тарифы, но это вызовет социальное недовольство и рост неплатежей. Поэтому по итогам обсуждения участники сформировали пакет рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере ГЧП.

Досье "Золотого Рога": Государственно-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной стороны, и частного партнера с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Цель ГЧП - привлечение в экономику частных инвестиций, гарантия доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, за обеспечение которыми отвечает государство. Инвестор, реализующий проект на принципах ГЧП, может претендовать на использование государственного имущества, бюджетных средств и государственных гарантий в случае необходимости оформления кредита. Ему оказывают административную поддержку: помогают в оформлении лицензий, разрешительной документации. Кроме того, реализация важных для региона проектов помогает бизнес-структурам в создании положительного имиджа.

На фото: В настоящее время на принципах ГЧП в Приморье реализуется еще несколько проектов по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Фото автора

Лариса ЖИРОНКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



