Азарт мирового уровня

Самый масштабный туристический проект в ДФО станет катализатором развития туротрасли Приморского края

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» является самым масштабным туристическим проектом Дальнего Востока России. Будущий современный курорт мирового класса будет в себя включать 12 отелей разной звездности, казино, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие развлекательные объекты.

Первые шаги по созданию курортной зоны были сделаны в 2009 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке федеральных и региональных министерств и ведомств, в том числе в рамках Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Как рассказали газете «Золотой Рог» представители АО «Корпорация развития Приморского края», на сегодняшний день полностью выполняются обязательства перед инвесторами по созданию инфраструктуры курортной зоны.

Преимущества и приоритеты

Курорт, общая площадь которого составляет 619,73 га, расположен на территории Артемовского городского округа, на северо-западном побережье Уссурийского залива, южнее бухты Муравьиная. Расстояние от центра Владивостока всего 50 км, от международного аэропорта Владивосток (Кневичи) - 15 км, что дает несомненные территориальные преимущества курорту. Сроки реализации проекта - с 2015 по 2025 годы.

Шесть ключевых инвесторов вошли в проект из России, КНР, Королевство Камбоджа и Республики Корея.

Общий объем капитальных вложений в развитие курорта составляет 117 млрд рублей. Сегодня с инвесторами заключено 9 инвестиционных соглашений общим объемом инвестиций 63 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство объектов семейного отдыха, игровой и развлекательной инфраструктуры, гостиничной индустрии.

На перовом этапе на площади 263 га будут построены:

12 гостиничных комплексов с казино, яхт-клуб, горнолыжный склон, аквапарк, концертный зал, ночной клуб, административный центр, пляжная территория, прогулочная и парковая зоны.

Как рассказали в пресс-службе «Корпорации развития Приморского края», приоритетные цели в рамках реализации проекта заключаются в создании современной развлекательной инфраструктуры международного уровня, способной обеспечить реализацию туристического и рекреационного потенциала Приморского края, которая, в свою очередь, станет стимулом в развитии экономики региона, увеличении налоговых поступлений в краевой и федеральный бюджеты, создании дополнительных рабочих мест, и в целом расширит инвестиционную привлекательность края.

Долгоиграющий проект

Как отметила председатель Правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА, проект игорной зоны - очень масштабный. Он даст значительный импульс развитию экономики Приморья за счет создания 20 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет и, конечно, впечатляющих современных развлекательных объектов. Только после запуска второго развлекательного комплекса «Шамбала» налоговый поток от игорной деятельности в бюджет региона увеличится вдвое - со 100 млн рублей в прошлом году до ожидаемых 200 млн рублей. «Рассчитываем, что до 2025 года сумма налоговых поступлений составит порядка 2,5 миллиардов рублей, а после выхода проекта на полную мощность, в отдаленной перспективе, - около 4,5 миллиардов», - пояснила Вера Щербина.

Председатель Правительства также подчеркнула, что реализация проекта проходит совместно с федеральными органами власти. Всего на строительство инфраструктуры в игорной зоне «Приморье» необходимо почти 5,6 миллиарда рублей. Более 64% из них предусмотрено Федеральной целевой программой, 24,6% - бюджетом края, 9,3% составляют инвестиции из собственных средств АО «Корпорация развития Приморского края».

Для российских и зарубежных инвесторов особенно важно то, насколько власть готова быть ответственным партнером и исполнять свои обязательства. Об этом также заявил заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ, подчеркнув, что все задачи, которые стояли перед властями в части реализации проекта игорной зоны на данном этапе - водоснабжение, канализация, электроэнергия - выполнены по многим направлениям в полном объеме. Дорожная инфраструктура - больше чем на 90%. «Мы уверены, что к моменту открытия нового казино все объекты, за которые отвечал Приморский край, будут готовы», - сказал зампред правительства региона.

Главный инвестор нового казино, генеральный директор ЗАО «Шамбала» Максим СМОЛЕНЦЕВ высказал уверенность, что игорная зона в Приморье - это перспективный и долгоиграющий проект.

«Только земельные работы на участке под строительство стоили нам 500 миллионов рублей. Теперь, наверное, никто не поверит, что на месте казино была высокая сопка. Такой проект не стоило начинать, если живешь одним днем. Но у нас есть план развития на ближайшие 10 лет. Мы видим игорную зону «Приморье» крупным курортом, который привлекает туристов из многих стран мира», - подчеркнул он.

Нарастающий эффект

В целом, за счет налоговых отчислений от резидентов инвестиционной площадки на игорный бизнес, краевой части налога на доходы физических лиц создана устойчивая экономическая база в виде постоянных поступлений в бюджет Приморского края. Так, по итогам 2019 г. налоговые поступления в краевой бюджет составили 241 млн рублей; в консолидированный бюджет Приморского края - 260 млн рублей; в бюджеты всех уровней - 477 млн рублей; не налоговые отчисления- 256 млн рублей. В этом году нарастающим итогом в краевой бюджет было перечислено 1 213 млн рублей, в консолидированный бюджет Приморского края поступило 1 294 млн рублей; в бюджеты всех уровней перечислено денежных средств на сумму 874 млн рублей; во внебюджетные фонды поступили страховые взносы в размере 1 016 млн рублей.

Ожидаемый положительный эффект для региона от реализации проекта при выходе на полную мощность к 2025 году - увеличение частных инвестиций в экономику края на 118 млрд рублей. Налоговые поступления в различные уровни бюджета к 2025 году должны достигнуть общей суммы 6986,2 млн рублей.

Как подчеркнули в Корпорации развития Приморского края, в целом ИРК «Приморье» обладает большим потенциалом по развитию туристического направления и включен в Туристско-рекреационный кластер «Приморье». Данный проект характеризуется совокупностью факторов, позволяющих спрогнозировать высокую эффективность по созданию международного туристического курорта.

КСТАТИ

От «Хрустального тигра» к «Шамбале» и далее

Первый развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal общей площадью 36 тыс. кв. м успешно запустил свою работу на территории ИРК «Приморье» еще в 2015 году. В проект инвестировала гонконгская компания Summit Ascent Holdings Ltd. Общий объем инвестиций составил 261,2 млн долларов.

В настоящий момент на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» продолжается строительство крупных международных и российских инвесторов. Среди них NagaCorp Ltd. (Камбоджа), Summit Ascent Holdings Ltd., SunCity Group Holdings Ltd. (Гонконг), ЗАО «Шамбала» (Россия). Объем осуществленных инвестиций с момента начала реализации проектов только этих инвесторов составил 19 миллиардов рублей.

В 2021 год запланировано введение в эксплуатацию объекта «Гостиничный комплекс с казино и аквапарком Naga Vladivostok (I этап) инвестора ООО «ПЭРС», с объемом инвестиций 11,6 млрд рублей. В настоящее время одно из самых ожидаемых событий 2020 года для Приморского края - открытие нового казино «Шамбала», которое состоится в ближайшие дни.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.