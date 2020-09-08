"Обряд" очищения акватории

За последние годы во Владивостоке достроены несколько насосных станций для перекачки сточных вод на очистные сооружения

Один из наиболее амбициозных проектов, связанных с саммитом АТЭС 2012 года, - создание практически с нуля системы очистных сооружений. За полтора века существования Владивостока никто не заботился о том, чтобы городские стоки уходили в море в надлежащем состоянии. Связанные с саммитом федеральные инвестиции помогли решить проблему, но только отчасти – были построены комплексы очистных сооружений, однако строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации затянулось на долгие годы. И очередная годовщина саммита – повод напомнить, что сделано для завершения этой работы за последнее время.

Но для начала стоит напомнить, что на сегодняшний день во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений открытого типа. «Северные» очистные на полуострове Де-Фриз принимают около 13 тысяч кубометров стоков в сутки, «Центральные», в районе БАМа – около 83 тысяч кубометров, а «Южные», в районе улицы Фадеева – около 29 тысяч кубометров. Работают также очистные сооружения закрытого типа на острове Русском. Центральный планировочный район самый большой – он включает районы города от Эгершельда до Зари. Северный охватывает пригород Владивостока, а Южный - Первомайский район и часть Ленинского (долина реки Объяснения).

Все комплексы очистных сооружений полностью достроены и функционируют в штатном порядке, что подтверждается регулярными проверками контролирующих органов. Эксплуатация осуществляется в соответствии с принятыми технологическими решениями и разрешительной документацией. Технология предполагает многоступенчатую очистку попадающих на сооружения сточных вод: механическую, биологическую, ультрафиолетовое обеззараживание, обезвоживание осадка. Запуск очистных сооружений позволил существенно снизить загрязнение акватории Владивостока.

Однако строительство сетей канализации к ним вышло далеко за пределы планируемого срока. И если до 2012 года мероприятию давали «зеленый свет» в плане финансов и необходимых согласований, то затем КГУП «Приморский водоканал» был вынужден достраивать инфраструктуру уже без федеральных денег, корректируя проектную документацию и решая вопросы с собственниками земельных участков, под которыми предполагается проложить коллектор. Из-за незавершенного строительства коллекторной сети очистные сооружения до сих пор не вышли на проектную мощность: станции Северного и Центрального планировочных районов загружены на 25-40%, по Южным очистным показатель еще меньше. Полное завершение строительства системы очистки сточных вод во Владивостоке сдерживается неточностями, допущенными при составлении первоначального проекта, а также неясностью с объемами и источниками финансирования мероприятий.

Крупные КНС – в первую очередь

Тем не менее, в 2020 году специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал» продолжают работы по развитию сетей канализации во Владивостоке. Несколько месяцев назад возобновились работы по строительству канализационных насосных станций (КНС) №27 и «Абросимова». Строительство и запуск этих двух объектов приведет к значительному улучшению экологической обстановки в акватории Первомайского района Владивостока, дополнительно перехватив часть канализационных стоков на Южные очистные сооружения: с завершением строительства канализационных станций №27 и «Абросимова» еще почти 8,5 тысячи кубометров грязной воды – а это около половины оставшегося объема стоков в Южном районе – ежедневно станут отправляться на очистку.

На станции №27 необходимо выполнить строительные и электромонтажные работы. Также проложена большая часть насосных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб. Для станции «Абросимова» уже подведены напорный и самотечный коллекторы, закуплена основная часть оборудования. Необходимо завершить монтажные и электромонтажные работы непосредственно на объекте. После строительства двух канализационных насосных станций неочищенные стоки, сбрасываемые в морскую акваторию в районе бухты Улисс и мыса Абросимова (выпуски «Коммунаров» и «Абросимова»), будут направлены на очистные сооружения Южного планировочного района.

В 2019 году были завершены работы на крупной КНС «Мыс Бурный» в центре Владивостока, рассчитанной на прием 800 кубометров канализационных стоков в час. Через нее на Центральные очистные сооружения попадут стоки хозяйственно-бытовой канализации части Эгершельда. Добавим, что стоимость завершения оставшихся мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию сетей канализации во Владивостоке оценивается в 1,2 млрд рублей. Расчеты по срокам и стоимости работ содержатся в докладе, в прошлом году представленном КГУП «Приморский водоканал» депутатам Законодательного Собрания региона.

Руководство предприятия предложило разбить достройку оставшихся объектов на четыре этапа. Реализация первого (около 4 км сетей и 5 КНС) позволит переключить на Южные очистные основные выпуски канализации на Чуркине, объемом 21 тысяча м3 в сутки. Второй этап (745 м и шесть КНС) завершит переключение на Центральные очистные стоков с Эгершельда и из района «Красного знамени». Третий этап (1,3 км сетей и 4 КНС) позволит перевести на очистные стоки в районе Радиоприбора. Завершающим этапом должно стать строительство глубоководного выпуска Южных очистных в бухте Промежуточная Уссурийского залива (стоимость 150 млн рублей). Однако в любом случае вначале необходимо будет изыскать способ финансирования работ – в рамках нацпроекта «Экология» или в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Золотому Рогу помогут дополнительно

Несмотря на то, что практически все стоки, ранее попадавшие в главную бухту Владивостока, Золотой Рог, ранее были заведены на очистные сооружения, здесь еще есть над чем поработать. С 2015 года состояние акватории является предметом внимания не только властей Владивостока и Приморья, но и полномочного представителя президента – вице-премьера РФ Юрия ТРУТНЕВА. Во время совещания, которое прошло во Владивостоке в середине июля, полпред отметил произошедшие за последнее время изменения и дал поручение подумать, как решить проблему окончательно.

- Замечаний стало меньше. Мазутных пятен, с которыми мы, к сожалению, сталкивались в предыдущие поездки, сейчас нет. Произведены некоторые работы на канализационных системах города Владивостока и на очистных сооружениях базы флота. Но этого абсолютно недостаточно. База флота планирует строительство новой нефтебазы. Это будет сделано в течение двух лет, но зато после этого мы будем иметь современную нефтебазу и не будем сталкиваться ни с какими загрязнениями с этой стороны. С городом сложнее — система ливневой канализации отсутствует, канализационные коллекторы не в полной мере собирают необходимые стоки. Мы договорились, что в течение месяца коллеги посчитают, какие средства необходимы — мы попробуем разрешить эту проблему совместно. Проблема, по идее, городская, краевая, но так можно долго ждать, пока город и край все это решат. Надо подключаться. Я готов постараться оказать помощь со стороны федерального бюджета. Надо посчитать, сколько денег потребуется, в какие сроки, и каков будет результат, - прокомментировал Юрий Трутнев.

- Подтверждение о необходимости составления схемы, а также выделение дополнительного федерального финансирования на очистку бухты Золотой рог и на создание ливневой канализации в городе имеют для нас большое значение. Мы в течение месяца по поручению Юрия Петровича подготовим примерный расчет, примерную схему, где нужно устанавливать КНС, где - очистные сооружения, где нужно прокладывать новые коллекторы. Для нас это очень важно: из года в год на протяжении десятилетий у нас топит улицы Пограничную, 100-лет Владивостоку, Западную и другие районы. Юрий Петрович распорядился выделить в этом году дополнительные денежные средства на создание очистных сооружений в бухте Улисс возле завода «Восточная верфь», где идут канализационные стоки. В этом году сделаем первый шаг, - заявил по итогам совещания губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Досье "Золотого Рога": Строительство новой системы водоотведения началось во Владивостоке в 2009 году. Программа «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» предусматривала создание комплекса очистных сооружений, состоящего из трех планировочных районов. На строительство очистных сооружений и сетей канализации было израсходовано 10,8 млрд рублей. На сегодня во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений открытого типа: «Северные» на Де-Фризе, «Центральные» - в районе БАМа, «Южные» - в районе улицы Фадеева. К 2019 году на очистные сооружения направлялось до 115 тысяч кубометров стоков в сутки, или около 82% от общего объема. Согласно проекту, общая протяженность сетей канализации Владивостока по трем планировочным районам должна составить 74,6 км, а количество насосных станций – 31. К середине ноября 2019 года проложено 67,9 км сетей диаметром от 100 мм до 1600 мм, и построено 16 КНС. Таким образом, для ввода в эксплуатацию всей системы канализации Владивостока необходимо построить еще 15 насосных станций и около 6,7 км сетей, причем при строительстве оставшихся коллекторов необходимо будет выполнить 10 «проколов» под железнодорожными путями.

На фото: О таких современных очистных в советское время Владивосток и мечтать не мог. Хотя на вложения в Дальний Восток Москва тогда не скупилась, но приоритеты были другие…

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.