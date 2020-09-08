Фестиваль тайги снова порадует приморцев

Натуральные природные продукты придают региональной кухне свои особенности

Осуществление региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы призвана сохранять качество региональной экологии и поддерживать возобновление лесных ресурсов, что особенно важно для поддержки высокой продуктивности уссурийской тайги, которая своими дарами подкармливает сотни тысяч приморцев.

А традиционный осенний Фестиваль тайги, открывающийся накануне Дня тигра, снова готовится продемонстрировать эти вкусные и полезные дары и рассказать о том, что с ними можно творить, вооружившись кулинарным искусством и фантазиями.

Уникальность и разнообразие

В этом году Фестиваль тайги в Приморье будет работать две недели на двух площадках. Первая - традиционный ресторанный фестиваль блюд таежной кухни, который пройдет с 17 по 27 сентября. Вторая - таежная ярмарка, что будет работать с 19 сентября до 3 октября во Владивостоке в центре города, на площадке между улицами Семеновской и Фокина.

Известно, что в этом году Фестиваль тайги пройдет в Приморье уже в четвертый раз. Его организаторы и покровители преследуют благородные просветительские цели. Безусловно, тема тайги близка каждому жителю Дальнего Востока и живет буквально в каждом сердце дальневосточника. Тем не менее, уникальность и богатство продуктов Уссурийской тайги все еще остается во многом непознанной территорией не только для приезжих туристов, но и для многих представителей местного населения. Поэтому миссией этого форума стало обратить внимание и жителей, и гостей Дальнего Востока на уникальность и разнообразие даров леса, побудить задуматься о взаимоотношениях человека и природы, стимулировать ответственное отношение к лесным ресурсам и экологии края.

Впервые Фестиваль тайги состоялся в Приморском крае в 2017 году. От фестиваля к фестивалю команда Pacific Russia Food делала его масштабнее и веселее, ориентируясь на запросы растущего особого сегмента туризма – гастрономического. Сегодня уже немало людей ради оригинального обеда или ужина готово сесть на первый попавшийся самолет и лететь на край света. Возможно, со временем такие гости тоже станут непременными участниками нашего Фестиваля тайги. Но уже сегодня об этом приморском фестивале тепло отзываются на популярных гастрономических форумах в Калиниграде, Москве и Санкт-Петербурге. А главное - этот фестиваль открывает чудеса таежной кухни всем, кто любит природу и вкусно поесть.

Организаторами фестиваля являются: проект Pacific Russia Food, НКО «Тихоокеанский туристический союз» и диджитал-агентство «Точно!».

Руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА отмечает, что сам по себе бренд Pacific Russia Food был определен сообществом владивостокских рестораторов в мае 2017 года. Тогда было сформулировано, что дальневосточная кухня региона ценна и уникальна, и этим определились ее концепция и основной посыл: «Чистая энергия даров моря и тайги». Продвижение этого гастрономического бренда дальневосточной кухни, безусловно, становится одним из важнейших условий закрепления Приморья в числе 10 наиболее привлекательных для туристов российских регионов. При этом гастрономическое сообщество края, по ее словам, чувствует понимание и поддержку региональной власти в развитии гастрономического туризма.

Популярность Фестиваля тайги быстро растет. В прошлом году его участниками стали 29 ресторанов и кафе, что было почти в два раза больше, чем на предыдущем фестивале. Среди них были такие известные у гурманов учреждения, как кафе MOLOKO&MED, Dumpling Republic, STUDIO, рестораны Novik Country Club, Syndicate, Svoy, «Золотой дракон», «Дело в мясе», «Гусь-Карась», «Охотный двор», «Пятый океан», «Миллионка», Ogonek и другие. В числе участников были также популярные пабы и бары.

С таким увеличением количества участников-рестораторов у гостей фестиваля стало больше возможностей попробовать новые таежные вкусы, удивительные сочетания продуктов и блюд, оценить гастрономический опыт и талант шеф-поваров, сравнить их шедевры, знакомясь с их творчеством.

В этом году, по данным организаторов фестиваля, об участии в нем заявили уже около 20 ресторанов Приморского края. К ним решили присоединиться и два ресторана в Хабаровске.

Надо отметить, что в рамках Фестиваля тайги в минувшем году проводился и семейный праздник в Арт-парке «Штыковские пруды», с большой познавательно-развлекательной программой, но на этот раз этот сегмент из фестиваля выпал.

На Фестиваль тайги определенный отпечаток накладывает коронавирусная пандемия. Ограничения и вызванные ими трудности привели к тому, что некоторые его постоянные участники были вынуждены приостановить свою работу, другие в настоящее время только пытаются войти в привычный ритм. То есть, вероятно, что в этом году количество участников-рестораторов не достигнет прошлогоднего уровня. Тем не менее, у посетителей будет довольно большой выбор - куда пойти и с какими блюдами познакомиться ближе.

За несколько лет проведения таких фестивалей в крае сформировалось уникальное гастрономическое сообщество из поваров, любителей и поклонников блюд дальневосточной кухни, активно участвующих во всех намечаемых событиях.

И совершенно очевидно, что тема даров тайги сегодня интересна всем - и рестораторам, и производителям продукции, и гостям заведений здорового питания.

В ходе фестиваля в этом году посетителям ресторанов, кафе и пабов будут предлагаться таежные сеты с определенной участниками единой ценой - 888 рублей. Шеф-повара предложат блюда по рецептам из своих кулинарных арсеналов - сочетающие вкусовые нюансы продуктов дикой природы и дополняемые напитками и чаями с ароматами тайги и лугов на основе целебных трав и ягод.

- Гастрономическая часть Фестиваля тайги призвана укрепить позиционирование оригинальной дальневосточной кухни как сочетание даров Тихого океана и уссурийской тайги, отмечает контент-менеджер программы Pacific Russia Food Алина КОВАЛЬЧУК. - Таким соседством мы уникальны и интересны не только для самих себя, но и для всего мира. Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи - вот те продукты, которым будет кормить Уссурийская тайга гостей фестиваля. Но еще стоит отметить и то, что наш фестиваль намного больше, чем просто праздник вкусной еды. Через гастрономию и образовательный маркетинг мы пытаемся раскрыть гостям особенности и ценность наших локальных таежных продуктов. И, конечно, мы демонстрируем их, рассказываем о том, как они вкусны и полезны.

Уже традиция

Таежная ярмарка фестиваля в этом году пройдет при поддержке центра «Мой бизнес» и, как отмечено, будет интегрирована в цикл уже традиционных городских ярмарок фестиваля «Сделано в Приморье». На ней можно будет купить разные по ингредиентам таежные чаи, дикоросы. А роль ключевого продукта Taigafest 2020 решено отвести приморскому меду и продуктам пчеловодства от лучших производителей края.

Особое «медовое» пространство ярмарки будет сформировано при участии «Союза пчеловодов Приморского края». Его представители проведут научно-популярные лекции, дегустации и гастрономические мастер-классы. Посетителям будут объяснять, как качественный мед отличать от дешевой подделки на основе сахарного сиропа, как производится хороший мед, какие медоносы формируют у нас его ассортимент и виды - липовый, гречишный, диморфантный, аралиевый, цветочный и пр., как из этого продукта можно приготовить вкусные и полезные десерты, как можно попробовать себя в этой профессии и многое другое.

Известно, что губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на одной из первых встреч с приморскими пчеловодами на особый контроль поставил вопрос о расширении ресурсной базы медосбора. И предполагается, что к 2024 году эта отрасль при благоприятных условиях сможет увеличить объемы производства вдвое - с 5,5-6 тысяч тонн меда в год до 11-12 тысяч.

А председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль ЕНИКЕЕВ пояснил, что благоприятными условиями надо считать не только посадки сотен тысяч липовых деревьев, но и недопущение лесных пожаров, которые приводят к «пчелиной депрессии», и расширение потребления меда и продуктов, производящихся на его основе. Он утверждает, что приморский мед давно уже стал своего рода брендом края, но, к сожалению, и отечественные, и зарубежные потребители все еще недостаточно знакомы и привязаны к этому продукту. Около половины производимого в крае меда сегодня уходит потребителям за его пределами, но зачастую в торговых сетях за пределами региона он не позиционируется как приморский: смешивается с другими - башкирским, краснодарским, и поэтому становится неузнаваемым.

Кстати, и в самом Приморье на полках магазинов сегодня нередко можно встретить мед из-за пределов края.

МНЕНИЕ

Руководитель отдела событийного маркетинга проекта Pacific Russia Food Галина ЦЕСАРСКАЯ отмечает: «Если говорить о дальнейшей перспективе, то наша команда планирует вести работу по расширению географии участников. В этом году к нам снова традиционно присоединился Хабаровск. Мы сосредоточиваем усилия на одной из важнейших задач, которая требует постоянного внимания - это укрепление ориентации местного населения на экологически чистую продукцию своего региона. С каждым фестивалем мы делаем продукты нашей тайги еще более понятными и доступными для всех.

На фото: Мед и дикоросы делают Фестиваль тайги настоящим народным праздником Приморья.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

