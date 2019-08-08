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Во Владивостоке на ВЭФ будет представлен "банк сельхозземель"
Презентация нового сервиса пройдет на юбилейном пятом Восточном экономическом форуме. На выставке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет представлена электронная карта, с помощью которой инвестор сможет выбрать площадку под запуск сельскохозяйственных проектов.
«Единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков, создать единые базы, унифицированные требования. Мы должны с умом подходить к распределению ресурсов, а не по принципу „где захотел, там и раскопал“», – заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
В настоящее время в геосервис загружены 1876 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области и Приморского края. По карте предприниматели смогут выбрать регион, посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео.
«Свободная земля предполагает постановку на кадастр и передачу инвесторам. Неиспользуемая земля – это такие участки, по которым заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения и дальнейшая передача земли другим инвесторам. Уже на данный момент мы обнаружили, что часть земли в ДФО не значится в кадастре, а часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров», – прокомментировал руководитель департамента управления проектами АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александр Павлов, добавив, что компания проведет инвентаризацию земель и в других дальневосточных регионах.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В рамках экспозиции Минвостокразвития России будет работать информационная стойка «Сервисы для инвесторов», на которой будет представлено более десятка инструментов, благодаря которым инвестор сможет узнать, как получить господдержку, финансирование проекта, стать резидентом преференциальных режимов ТОР или свободного порта. Также в выставочной зоне будет представлена зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала. Здесь можно будет ознакомиться и с уже состоявшимися проектами, и с теми, которые находятся в начальной стадии. Также для удобства участников Форума будет организована «Дальневосточная гостиная».
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер Пятого Восточного экономического форума
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