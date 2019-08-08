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Приморье наводнили фальшивые деньги
Будьте внимательны: Если деньги фальшивые, этом ущерб не возместят
В банковской системе Приморья во II квартале 2019 года было выявлено 96 поддельных российских денежных знаков. Среди выявленных в регионе фальшивок 77 пятитысячных, 18 тысячных и одна фальшивая банкнота номиналом 500 рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в Дальневосточном ГУ Банка России.
Поддельных банкнот иностранных государств за этот период было выявлено 12 штук: 11 стодолларовых банкнот и одна поддельная банкнота номиналом 100 китайских юаней.
«Если Вы обнаружили в своём кошельке подозрительную банкноту, то можно проверить её подлинность в любом коммерческом банке. Если деньги фальшивые, их передадут в органы внутренних дел, при этом ущерб вам не возместят. Поэтому важно всегда сразу проверять деньги, которые вы получаете в качестве сдачи», – отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.
Проверить деньги на подлинность жители Приморья могут самостоятельно. Подробная информация о признаках подлинности банкнот размещена на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».
Кроме того, для профилактики борьбы с фальшивомонетчеством Банк России разработал дистанционный обучающий курс для кассовых работников торгово-сервисных организаций. Они могут бесплатно пройти обучение по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России. Учебный курс доступен на сайте Университета Банка России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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