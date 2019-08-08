"Греби бабло лопатой"

Газета «Золотой Рог» узнала новые схемы обмана на рынке обучения

По некоторым оценкам, объемы дополнительного бизнес-образования в России достигают 60 млрд рублей. Сертификации со стороны государства бизнес - курсы не подлежат, их может открыть любой ИП. Контроля со стороны государства тоже нет. Можно наткнуться на откровенно плохой продукт и узнать об этом, когда деньги уже будут потеряны.

Потребность в обучении у предпринимателей в Приморье довольно высока. «Мы концентрируем усилия на проведении тренингов, семинаров, совещательных мероприятий самой широкой направленности. Они проводятся сертифицированными бизнес-тренерами при участии представителей властных структур, а также успешных практиков-бизнесменов, которые охотно делятся своим опытом. Только в этом году нами было организовано 92 таких мероприятия, участниками которых стали почти 4 тыс. человек» - сообщает заместитель директора МКУ «Центр развития предпринимательства» Ольга ПОТАРУСОВА.

Как работает рынок

Рынок дополнительного бизнес-образования представлен тремя направлениями: программы личностного роста, уроки от профи и «инфоцыгане». Первые позволяют человеку встряхнуться и перестать бояться, но не дают никаких практических знаний по документообороту или налогообложению. Их используют те люди, которым не хватает мотивации. Вторая категория – уроки от профессионалов, специализирующихся на отдельных проблемах бизнеса и предпринимательства. Эти люди участвуют в рабочих проектах, обучают конкретным навыкам в области менеджмента, маркетинга, финансов, периодически выступают на бизнес – конференциях, где делятся своим опытом. Это гораздо полезнее для будущего и действующего предпринимателя. Именно к этой категории учителей обращаются собственники для решения проблем и дальнейшего развития действующего бизнеса.

«Инфоцыгане» заинтересованы только в увеличении своего банковского счета. «Они наполняют информационное пространство рекламными заявлениями и постами в соцсетях,- говорит бизнес – тренер, руководитель «Высшей Школы Профессионалов» Игорь ТКАЧ. – Рассказывают про «мгновенный успешный успех» и роскошную жизнь, ожидающую «будущих миллиардеров» – экзотические путешествия, роскошные автомобили и яхты. Главное - немедленно купить их курс или пройти «интенсив», где тебе дадут «волшебную формулу успеха». Формулы оказываются очень простыми: «хватит работать на дядю» – найди свою нишу – «запили лэндос» - подключи директ, раскачай Инстаграм, вложись в SMM – появятся заказы – закажи их в Китае и «греби бабло лопатой».

Второй вариант: придумай и раскрути свою тему – кафе, автомойку, клуб любителей икебаны. «Упакуй» это все в маркетинговый план с красивыми цифрами прибыли и продавай как франшизу всем желающим. Не забывай подогревать их интерес фальшивыми отзывами о быстрой окупаемости. Сами «бизнес – проповедники», как правило, своего успешно действующего бизнеса или реализованных проектов не имеют и зарабатывают исключительно курсами по продаже своей «волшебной формулы». В качестве успешных примеров приводят бизнес – проекты, к реализации которых никакого отношения не имеют. В этом и есть их реальный секрет».

Популярность из-за лени

Каждый молодой человек или девушка хотят примерить на себя образ успеха – стать топ-моделью, актрисой или певцом, успешным бизнесменом или великим спортсменом. Быть новатором, пробовать, экспериментировать, пока ты молод – совершенно естественно. Терять еще особо нечего, а в случае успеха все будет просто замечательно. Предпринимательство – один из модных трендов, не требующий, по словам «инфоцыган», особых талантов и усилий. «Одним просто нравится нетворкинг, - объясняет Игорь Ткач. - Они постоянно заняты посещением мероприятий, вместо того, чтобы уже начать делать свой проект. Эти ребята сменили клубы на конференции, чтобы ничего не делать. Иные послушали рекламу и начитались фейковых отзывов. Они приходят за полезной информацией и, не получив ее, идут в другое место. Их гонит надежда, что здесь они точно узнают все ответы и «секретную формулу миллиардеров». Третьи искренне надеются, что очередной бизнес-курс - это «волшебная палочка», и после его прохождения произойдет чудо, и бизнес сам себя запустит. Когда этого не происходит, они снова выбирают не делать, а слушать – другой курс нового «гуру». Это похоже на то, как многие люди, лежа на диване, просматривают сотни роликов о фитнесе, ЗОЖ и спортивных соревнованиях, вместо того, чтобы самим заняться спортом. Когда они слышат: «Хватит мечтать, иди и сделай», то думают, что эту классную фразу надо повесить над зеркалом в ванной. И идут на следующую конференцию за новыми крутыми фразами».

Не попасть впросак

Важно понимать, что обезопасить себя от мошенников и пустой траты денег можно только самостоятельно. Для этого придется потрудиться: проверить репутацию учителя, собрать отзывы о курсах, выявить свои приоритеты. «Если человек хочет вложиться в свое обучение и не пожалеть об этом, он должен обращать внимание на несколько факторов, объясняет руководитель учебного центра «Nauchim.pro» Дмитрий АБРОСИМОВ. - Первый фактор - это наличие практики в курсе. На примере своего опыта могу сказать, что это большое конкурентное преимущество. Второй – реальные отзывы. Не просто «мне понравилось, было весело», а «пришел без бизнеса, сейчас прибыль вот такая, достижения такие, а клиентов столько». Третий – кто будет вас учить. Если там нет имени и фамилии тренера, его заслуг и регалий, а просто написано «он миллионер, достиг невероятных успехов, незыблемый авторитет», то лучше туда не идти».

Имеет ли смысл?

По мнению бизнесменов, начинающим предпринимателям необходимо более качественное и профессиональное обучение. «В США говорят, что есть три вида образования, которые должен получить каждый человек, - рассказывает руководитель промышленного комитета Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей ДЕШПЕТ. - Среднее - школа и колледж, Специальное – бакалавриат и магистратура. Третье - финансовое. По их мнению, человек должен уметь считать деньги. Даже если это домохозяйка. Если же ты ведешь бизнес, но при этом не понимаешь, как формируются затраты, как считается баланс предприятия, то очень быстро разоришься. Нужно знать как элементарные вещи, например, структуру себестоимости и систему налогообложения, так и продвинутые - сложные проценты, оценка бизнеса, оценка рисков. Это все - про деньги».

МНЕНИЕ

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, гендиректор компании «Приморский дом»:

- Я работала в агентстве недвижимости, мне предложили пройти брокерские курсы в Центре занятости. Пришла, увидела полный список курсов и решила, что мне очень интересно обучаться на «руководителя малого и среднего бизнеса». Желание открыть свое дело было у меня давно, но серьезно я задумалась об этом лишь в тот день.

Чтобы пройти эти курсы, вы должны быть либо в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, либо безработной. Сначала вам предлагают два места работы. Если работодатели отказывают вам, то потом идете на переквалификацию, которой и являются эти курсы. Обучение длится два месяца, и оно абсолютно бесплатно.

Эти курсы идеальны для человека, у которого не было понимания, что такое предпринимательство. Там дают знания по налогообложению, законодательству, управлению персоналом. Поддерживают, мотивируют, но честно говорят, что большинство бизнесов закрываются в первый год работы. Это происходит потому, что люди не ожидали такой сложности. Когда ты в найме, то платишь своей свободой за стабильность. Когда ты ведешь бизнес, то работаешь круглосуточно, несешь ответственность не только перед собой и сотрудниками, но и перед государственными структурами. Думаю, что не решилась бы открыть бизнес, если бы знала уровень сложности. Тогда у меня был задор и, как видите, уже четвертый год предприниматель. Думаю, что это как с детьми. Иногда бывало так нелегко, что даже и представить нельзя было, но по-другому уже не получится.

Обучение в Центре занятости можно сравнить с начальной школой, где вам дают азы. Затем можно пойти в Центр развития предпринимательства и продолжать свое обучение. А после этого у вас уже будет достаточно связей, знакомств и знаний, чтобы вы понимали, какой сектор бизнеса требуется прокачивать. Это вы и будете искать, учить и двигаться дальше.

КСТАТИ

Совет «от своих»

Более половины жителей России предпочитают искать работу с помощью знакомых, и только треть используют для этого интернет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

«Поиск работы через знакомых сохраняет свою популярность среди россиян. При всех преимуществах данного способа (легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании) необходимо учитывать также и его недостатки - упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы расширил круг источников поиска работы и перестал бы ориентироваться только на советы своих друзей и родственников», - сказала ТАСС руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила СПИРИДОНОВА.