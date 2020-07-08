"Терминал Астафьева" будет работать под крышей

Губернатор Приморья оценил усилия предприятия в сфере защиты экологии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 7 июля, будучи в Находке, посетил ряд местных предприятий. Одним из них стал «Терминал Астафьева». Глава региона пообщался с коллективом, а также осмотрел предприятие, занимающееся перевалкой угля.

Это не первый визит главы региона на терминал, и губернатор самолично смог сравнить и оценить изменения, которые происходят здесь. Речь идет прежде всего о мероприятиях по защите окружающей акватории и прилегающей к терминалу территории от воздействия угольной пыли. Одной из самых значимых в этом направлении работ является возведение навеса над зоной выгрузки угля.

Фактически можно констатировать, что как и у губернатора Олега Кожемяко, так и генерального директора терминала Руслана Кондратова одинаковые взгляды на решение давно назревших проблем, связанных открытой перевалкой угля. Особенно в черте городов и поселков Приморья. Многие аналогичные предприятия ограничиваются полумерами, вынуждая власти говорить с ними все жёстче и жёстче.





В отличии от них ОАО «Терминал Астафьева» изначально принял решение сработать на опережение и не просто закрыть отдельные зоны территории предприятия, а полностью спрятать терминал под навес. Такого в России еще никто не делал. Хотя очевидно, что на подобные инвестиции со временем придется пойти всем. Перевалка угля крайне важна для экономики региона, но вопросы экологии все же первичны. Так считают и в правительстве края и руководители терминала.

Известно, что металлические конструкции изолирующего навеса произведены одним из мировых лидеров, испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Конструкция будет представлять собой перекрытия общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров, размещенные на высоте 28 метров. Навес изготовлен из алюминия, который не только долговечен и пригоден для конструкций такого масштаба, но также выдержит изменчивый и агрессивный климат Приморья.

А в ноябре 2019 года компания запустила современный конвейер закрытого типа. Технология позволяет исключить контакт угля с окружающей средой при перемещении его с железнодорожного склада по закрытым галереям.

Кроме того, на предприятии работает центр управления экологической безопасностью, осуществляющий управление системой пылеподавления и мониторингом за метеоусловиями и концентрацией вредных веществ в воздухе.

Напомним, что угольные компании Приморья должны до конца 2020 года перейти на технологии закрытой перевалки угля. Для большинства стивидоров это требование означает серьёзные финансовые вложение. Однако невыполнение грозит закрытием предприятия.





«Эту работу (поэтапный переход стивидорных компаний в 2020 году на закрытую перевалку угля - прим. ред.) нужно выполнить в срок... Работа стивидорных компаний по перевалке угля, не выполнивших поручение президента в 2020 году, будет остановлена. Открытой перевалки угля в городе не будет», - ещё в 2019 году сказал Олег Кожемяко.

В марте 2020 года губернатор края во время рабочей поездки в Находке проверил, как выполняет требование законодательства один из крупнейших стивидоров Приморья - «Терминал Астафьева».

Еще два года назад руководство компании заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Приморского края и администрацией Находкинского городского округа. Суть договора в том, что «Терминал Астафьева» берет на себя обязательства применять комплексные меры по охране окружающей среды в рамках исполнения поручения президента РФ по переходу на технологии закрытой перевалки угля. Кроме того, предприятие несет и социальную ответственность перед жителями расположенного рядом района, жители которого сильнее всего страдают от перевалки угля. Те семьи, чьи квартиры расположены в зданиях на первой линии от стивидоров, получили новое жилье. Дополнительно в домах заменены окна на пластиковые. Теперь совместно с городской администрацией разрабатывается программа благоустройства микрорайона.

Итоги визита губернатора на предприятие в очередной раз подтверждают тезис о том, что в Приморье краевая власть будет оказывать поддержку тем деловым кругам, которые настроены на реальную работу на благо региона. Ну а с желающими только зарабатывать в крае, причем, любой ценой, и «забывающими» позаботиться об экологии и социальной сфере, разговор будет короткий.