Открыт выход на посадку

Аэропорт Владивостока рассчитывает частично заместить зарубежные направления внутренними рейсами на популярные курорты

Аэропорт Владивостока пытается оправиться от сокрушительного удара пандемии, блокировавшей все международные рейсы, последние годы дававшие основной прирост пассажиропотока воздушной гавани Приморья. Частично заменить заграницу призваны новые прямые рейсы в Сочи и Крым, выполняемые впервые в новейшей истории аэропорта.

Пассажиропоток российских аэропортов в июне упал на 76% в годовом выражении, сообщила Международная ассоциация аэропортов. По ее данным, прогнозировалось падение на 81%. В апреле и мае пассажиропоток падал на 91% и 90% соответственно.

По данным Росавиации, АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) за пять месяцев 2020 года обслужило 569,9 тыс. пассажиров, что в 1,9 раза меньше чем годом ранее. В мае 2020 года аэропорт обслужил 28,1 тыс. человек - сокращение в 8,9 раза!

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Досье "Золотого Рога": Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером АО «МАВ», доведя свою долю до 61,76%. В 2019 году АО «МАВ» получило чистую прибыль по РСБУ в размере 388,7 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Услугами аэропорта в 2019 году воспользовалось 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в июле впервые в современной истории аэропорта Владивосток открывает прямые регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи был выполнен 6 июля. Загрузка первого рейса составила 100%! Полеты осуществляются два раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing 747-400 с салонами эконом и бизнес-класса. 11 июля АК «Россия» начнет выполнять прямые полеты из Владивостока в Симферополь один раз в неделю по субботам. Полеты по обоим направлениям выполняются в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус».

«Изменение конъюнктуры туристического рынка дало возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены. Благодаря этим изменениям для жителей Владивостока впервые появилась возможность провести отпуск на Черном море», - сказал гендиректор АО «Авиакомпания «Россия» Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

Авиакомпания AZUR air впервые в своей истории будет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Сочи. До ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, она летала только за рубеж: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, Вьетнам. На рейсах из Владивостока планируется задействовать Boeing-767-300 на 336 пассажиров в экономическом классе.

«Аэропорт Владивосток готов поддержать инициативу авиакомпаний по ускоренному восстановлению рейсов и продвижению внутреннего туризма на период ограничений на международных поездок. Отметим, что аэропорт также участвует в программах субсидирования, предлагаемых государством в качестве компенсации потерь, связанных с отменой рейсов в период пандемии», - сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе АО «МАВ».

Отметим, что в июне Ространснадзор и Роспотребнадзор провели проверку в российских аэропортах и самолетах и обнаружили более 500 нарушений. Чаще всего у пассажиров не измеряли температуру при посадке на борт, а персонал аэропорта не всегда был в перчатках.

«Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены недостатки, даны указания принять исчерпывающие меры для их устранения. Вопрос находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений, а также Минтранса России», - говорится в сообщении Росавиации.

На фото: Приморцы спешно упаковывают багаж на курорт.

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