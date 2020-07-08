Нацпроект БКАД – комплексный ремонт проблемных участков дорог Приморья

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается в Приморье. В Надеждинском районе подрядчики близятся к завершению работы на дороге в Тавричанку, а в Артемовском городском округе уже закончен ремонт участка трассы в аэропорт.

Благоприятная погода позволяет активными темпами вести ремонт автодороги, соединяющей трассу М-60 с поселком Тавричанка. На 6-километровом участке к началу июля почти завершилась замена нижнего слоя дорожного покрытия, на отдельных участках велась укладка выравнивающего слоя. Всего замене подлежат 49 тыс. кв.м дорожного покрытия. Подрядчик, компания АО «СПЕЦСУ» из Артема, планирует выполнить работы по контракты гораздо раньше отведенного срока, уже в июле.

- Контроль осуществляется с момента поступления исходных материалов на базу, затем – в процессе производства работ и после укладки асфальта, - рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко. Затем качество работы проверит заказчик.

- В 2018 году была проведена масштабная дефектовка дорог Приморского края. Порядка 46% данной дороги находилось в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году по БКАД был проведен ремонт двух километров, в этом году ремонтируем еще шесть, - рассказал заместитель начальника отдела контроля и приемки работ при КГКУ «Примуправтодор» Илья МАТЮШКО.

























При производстве работ в рамках БКАД, помимо замены дорожного покрытия, также производится нарезка профиля кюветов для отвода воды с проезжей части, отсыпка обочин, а при необходимости также устройство барьерного ограждения и дорожных знаков. Финальным этапом работ на трассе в Тавричанку станет нанесение разметки но свежий асфальт и обустройство трех остановочных павильонов для общественного транспорта. Срок гарантии асфальтобетонного покрытия составит пять лет.

- В рамках программы БКАД стараемся выполнить максимально возможный объем работ, которые входят в перечень по текущему ремонту дорог, - подчеркнул Илья Матюшко.

А на участке «аэропортовской» магистрали в районе Артема протяженностью 1 км ремонт уже завершен. Здесь была произведена выборка пучин, фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающих слоев и устройство покрытия из ЩМА. До ремонта этот участок был наиболее проблемным на трассе, и нацпроект позволил привести его в нормативное состояние.

Добавим, что значительный объем работ по ремонту и реконструкции дорог Приморья проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Александр САЛКОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



