ПАО "НБАМР": Курс на модернизацию

Накануне профессионального праздника рыбопромышленников генеральный директор ПАО «НБАМР» Сергей Юртаев ответил на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог»

Публичное акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства» - одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России, круглогодично ведущее добычу в экологически чистых морях Тихого океана, районах Курильских островов и восточного побережья Японии. Основные объекты промысла - минтай, лемонема, кальмар, макрурус и сельдь.

За минувший год компания добыла 172,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на десять процентов выше уровня предыдущего года. Заметный прирост показателей отмечен на минтае (7,2 тыс. тонн) и новых для компании объектах промысла - скумбрии (1588 тонн) и сардине иваси (более 9 тыс.тонн). В общей сложности выпустили почти 121 тыс. тонн продукции, что выше прошлогодних показателей на 6,2 тыс. тонн.

Накануне профессионального праздника рыбопромышленников генеральный директор ПАО «НБАМР» Сергей ЮРТАЕВЫМ рассказал газете «Золотой Рог» о буднях, тактике и стратегии на второе полугодие и ближайшую перспективу.

- Сергей Георгиевич, с какими производственными показателями завершили основную - Охотоморскую минтаевую экспедицию и в целом минувшее полугодие?

- Несмотря на то, что в районах промысла временами бушевали сильные шторма, экипажи сработали успешно, выполнив поставленные задачи в срок и с хорошими показателями. Добыли 71,6 тыс. тонн водных биоресурсов, изготовили 47,9 тыс. тонн морепродукции, в том числе 1880 тонн минтаевой икры.

Освоили квоты по кальмару у берегов Северных Курил. За три месяца добыли 28 тысяч тонн кальмара-сырца. Здесь успешно сработали экипажи БМРТ «Капитан Масловец» (капитан-директор Андрей ИВАНИХИН), БМРТ «Капитан Фалеев» (капитан-директор Игорь КРИНИЦЫН), БМРТ «Илья Коновалов» (капитан-директор Владимир КАЛИННИКОВ), экипажи БМРТ «Николай Чепик» во главе с капитан-директором Петром БОГИНСКИМ и БМРТ «Механик Брызгалин» под руководством капитан-директора Сергея ИОДКО, экипаж БМРТ «Ардатов» во главе с капитан-директором Евгением ПИНЧУКОМ. Это наши передовики. Ещё раз хочется сказать всем огромное спасибо за успешную работу.

- Последние несколько лет часто поднималась проблема физического и морального старения бамровского флота. Но все понимали, в одночасье её не решить, требовались сотни миллионов рублей. И вот дошёл черёд до неё. Расскажите об этом.

- Проблема самая что ни на есть актуальная. По возможности старались всегда обновлять флот, постепенно избавляясь от судов, выработавших свой технический ресурс. Но это, как говорится, было каплей в море. Для совета директоров и комитета по стратегическому развитию ПАО этот вопрос был и остаётся задачей номер один. Потому что из года в год перед предприятием ставятся новые, порой амбициозные задачи, и их нужно решать. Сдвинуть многолетнюю проблему с мёртвой точки удалось благодаря объединению нескольких предприятий в группу компаний и консолидации активов. Капитализация основных средств позволила привлечь дополнительные средства на реализацию перспективных инвестиционных проектов, в том числе обновление рыбопромышленного и транспортного флота. Этот процесс продолжается по сей день, благодаря чему компания динамично развивается и успешно решает стратегические задачи.

В течении полутора лет списали два стареньких БМРТ - «Аэронавт» и «Пелагиаль», а в июне текущего года - БМРТ «Ардатов» и БМРТ «Астроном», которые не отвечали многим техническом требованиям, в том числе по расходу топлива и мощностям морозильных установок. Но прежде, чем избавиться от них, два года назад на замену приобрели два судна-наливника: РТМКС «Царица» и СТР «Лидер». К примеру, «Царица» уже полтора года безупречно работает в море. Объём выпускаемой свежемороженой продукции - 270 тонн в сутки, ёмкость трюмов - 4,5 тысячи тонн. Зимние месяцы траулер успешно отработал в Охотоморской минтаевой экспедиции, сейчас приступил к промыслу сельди иваси и скумбрии в экономической зоне России.

В чём особенность судна-наливника? В отличии от прежних методов работы, пойманная рыба прямо из мешка трала наливается мощным насосом в охлаждённые РСВ-танки, откуда поступает на заморозку. В районе лова перегружает продукцию на плавбазу и снова занимается добычей. Экипаж РТМКС - 44 человека. Работа тяжёлая, но высокооплачиваемая. К примеру, зарплата матроса при условии выполнения всех производственных показателей колеблется в пределах 160-170 тысяч рублей в месяц. Судно-наливник СТР «Лидер» работает по тому же принципу, вместимость его охлаждённых РСВ-танков - 750 тонн. Суда-наливники - современный тип добывающего флота.

В ближайшие дни в БАМР должно подойти ещё одно аналогичное судно из Германии с предварительным названием «Фаворит». Совокупная вместимость его РСВ-танков - одна тысяча тонн. В августе текущего года завершается ремонт плавбазы «Царь» на класс Регистра и она также придёт в район промысла, где будет принимать на переработку уловы от наших судов-наливников «Лидера» и «Фаворита».

Наравне с промысловым флотом обновляем и транспортный. В дополнению к ТР «Балюзек» и «Тигр-2» приобрели ТР «Фрио Мурманск». Пока он стоит у причала БАМРа, на судне заканчиваются ремонтные работы и буквально через несколько дней рефрижератор уйдёт в свой первый рейс под флагом ПАО «НБАМР».

Если говорить о транспортном флоте, минувшее полугодие он сработал на «отлично». Полученных доходов вполне хватило на покрытие текущих расходов этих судов и поддержание их в должном техническом состоянии.

- В дополнение к традиционным видам промысла почти три года назад компания активно занялась добычей краба. Насколько успешно новое направление?

- Действительно в 2017 году приобрели на аукционе квоты по вылову краба для ПАО «БАМР». А в прошлом году в инвестиционных целях купили квоты под строительство нового краболова-живовоза для ООО «Аква-инвест» (аффилированная фирма), которая осваивает этот объект промысла в Охотском море. Здесь работают четыре наших краболова, включая РС «Солвейга». До ноября текущего года перегоним туда ещё два краболовных судна, приобретённых группой компаний в западном регионе России. Параллельно ведём строительство на одной из подмосковных верфей в г. Рыбинске также под инвестиционные квоты ещё одного краболова по проекту «Damen». Это современный проект, предусматривающий комфортные каюты для членов экипажа. Длина судна 56 метров, ширина - 17, осадка - 6,5 метра. Через два года оно должно сойти со стапелей и пополнить наш флот.

Промысел краба - новое для нас направление. Но два истёкших года работы на этом объекте показали, что бамровцы сумели приобрести определённый опыт в этом деле.

- Наравне с этим компания не жалеет средств на модернизацию действующего флота. Что удалось сделать в последнее время в этом плане?

- Плановая модернизация не прекращается. Так, год назад значительно увеличили морозильные мощности БМРТ «Капитан Фалеев» и БМРТ «Илья Коновалов». В настоящее время БМРТ «Сивинд-1» находится в Даляне, где за счёт модернизации рыбоперерабатывающей фабрики морозильные мощности будут увеличены до 260 тонн свежемороженой продукции в сутки. Аналогичные работы планируем провести в ближайшее время на БМРТ «Капитан Масловец» и БМРТ «Николай Чепик».

- Компания приступила к реализации ещё одного интересного проекта - строительству на территории БАМРа берегового холодильника. Расскажите об этом.

- Завершены подготовительные работы по строительству берегового холодильника, сдача в эксплуатацию которого намечена на конец сентября - начало октября текущего года. Его вместимость - 15 тыс. тонн. Затем планируется строить второй холодильник с такой же вместимостью. Это станет первым звеном в создании эффективной производственно-логистической инфраструктуры группы компаний.

В рамках развития за береговыми холодильниками планируется строительство рыбоперерабатывающего завода, с мощностью до 100 тонн свежемороженой продукции в сутки. Наши суда будут доставлять сюда на переработку в живом виде сельдь иваси и скумбрию. Это перспективная программа, и рассчитана она на пять лет. Для её успешной реализации заблаговременно привели в порядок береговое крановое хозяйство, дополнительно планируем приобрести несколько единиц современной погрузочно-разгрузочной техники, значительно укрепив позиции транспортно-погрузочного терминала.

- Сергей Георгиевич, сегодня у вас уже, наверное, нет проблем с комплектацией экипажей?

- Для этого проводится грамотная ротация кадров с целью отбора энергичных людей для работы в море. Несмотря на то, что там регулярно внедряются автоматизированные процессы, труд рыбака был и остаётся одним из самых тяжёлых. Рыбак не просто получает зарплату, но зарабатывает её неимоверным трудом. Продолжаем совершенствовать процессы документооборота и другие кадровые направления. Группа компаний нацелена на динамичное развитие бизнеса, увеличение прибыли и зарплаты работников.

Решая вопросы кадровой политики, плотно сотрудничаем с высшими и средними специальными образовательными учреждениями для привлечения в компанию молодых, перспективных и амбициозных выпускников. Предоставляем им возможность проходить в море на наших судах производственную практику, где они могут не только приобрести некоторые профессиональные навыки, но и заработать хорошие деньги.

ВАЖНО

- Наша беседа проходит накануне Дня рыбака. К сожалению, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса не будет традиционного праздника с театрализованными представлениями Нептуна и его свиты, ароматной рыбацкой ухой и массовым семейным отдыхом. Тем не менее, искренне поздравляю, дорогие коллеги, с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, и как говорят у нас на флоте - семь футов под килем. Также поздравляю всё рыбацкое сообщество Приморского края! Удачных уловов, благополучных рейсов и тёплых встреч на берегу!

На фото: Генеральный директор ПАО «НБАМР» Сергей Юртаев: Рыбак не просто получает зарплату, но зарабатывает её неимоверным трудом.

Фото из архива

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







