Государство держит свое слово

Средства, которые предполагалось потратить на подготовку к ВЭФ-2020, направят на социальные нужды

В конце июня организаторы Восточного экономического форума официально заявили об его отмене в связи с эпидемической ситуацией. Очередной ВЭФ состоится в 2021 году, а запланированные в бюджете Приморья средства на подготовку к форуму 2020 года решено перераспределить в пользу расходов на меры социальной поддержки граждан. При этом продолжится и работа по привлечению инвестиций в экономику Приморья.





- Высвобожденные в связи с отменой ВЭФ средства, включая расходы на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями, – сообщила в минувший понедельник, 29 июня, министр экономического развития Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО.

По словам министра, планы по благоустройству дальневосточной столицы, проводимому ежегодно в преддверие форума, будут реализованы. В частности, во Владивостоке проведут ремонт дорог, в том числе на острове Русском, внутриквартальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам, приведены в порядок общественные территории и зоны отдыха.





- Решение перенаправить средства на подготовку к ВЭФ в пользу социальных статей – безусловно, положительное. Речь идет о краевых средствах, которые могут быть израсходованы по другим направлениям – сегодня в Приморье реализуются 52 региональные программы в рамках 13 национальных проектов. Конкретные статьи расходов, которые можно усилить за счет денег, изначально заложенных на Восточный экономический форум, важно обсудить с привлечением компетентного экспертного сообщества, выражающего мнение населения и говорящего на одном языке с распорядителями бюджетных средств, - убежден председатель Общественной палаты Приморского края Борис СТУПНИЦКИЙ.





- 2020 год оказался довольно сложным практически для всех сфер. Экономика страны потеряла большое количество доходов. Для многих бизнесменов сейчас стоят вопросы сохранения своих предприятий. Мы как фонд ощутили это на себе: многие, сокращая расходы, предпочли начать именно с урезания своего участия в благотворительных проектах. И тут можно провести некую аналогию: если бизнес может позволить себе сократить сторонние расходы, то государство урезать поддержку населения права не имеет. Уже сейчас понятно: ситуация в мире такова, что проведение крупных экономических форумов необоснованно. И то, что освободившиеся средства будут направлены на поддержку населения, говорит об ответственности государства перед своими людьми, - считает руководитель благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана ГОРКОВЕНКО.

Меры поддержки: сохранить и расширить

Добавим, что в первом полугодии 2020 года в Приморье, несмотря на известные экономические трудности, предусмотренные государственной программой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы меры поддержки были сохранены. Кроме того, по инициативе губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО региональным парламентом одобрены законопроекты, предусматривающие дополнительные социальные гарантии.

В частности, расширен перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение в приморских санаториях. Он пополнился Героями СССР и России, полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда, Героями Труда РФ и полными кавалерами ордена Трудовой Славы. В краевом бюджете на 2020 год на санаторно-курортное лечение этим и другим категориям граждан предусмотрено 35 млн рублей. Продолжаются выплаты «детям войны», а с 2020 года пожилые люди из этой категории помимо льгот по оплате услуг ЖКХ получили возможность 50%-ной компенсации стоимости проезда в пределах Приморского края.

Внесены изменения в Закон «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края». В перечень категорий граждан, имеющих право на получение выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Приморье, вошли семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, а также семьи с тремя и более детьми, живущие в аварийном жилфонде по договорам социального найма, или такие же семьи, члены которых реализовали право на обеспечение жильем в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2025 годы. Кроме того, поддержку из региональной казны получат медработники, трудящиеся во Владивостоке и вынужденные арендовать жилье: им компенсируют расходы за наем жилья в размере фактически понесенных расходов, но не более 30 тысяч рублей в месяц.

Также в Приморье продолжают действовать все предусмотренные ранее меры поддержки семей с детьми. В период пандемии организована выдача продуктовых наборов всем школьникам начальных классов (с 1-го по 4-й классы). Продуктовые наборы получают также школьники с 5-го по 11-й классы из малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами. Кроме того, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года предусмотрено продление мер социальной поддержки, которые предоставляются гражданам и семьям с учетом подтверждения уровня их доходов, беззаявительно.

Важное социальное значение имеют налоговые льготы для малых и средних предприятий Приморья, работающих в пострадавших от пандемии отраслях. Ставки по краевым налогам в 2020 году для таких предприятий были пересмотрены в сторону снижения. Способствовало снижению социальной напряженности и уменьшение тарифа на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов для жителей частного сектора – теперь он составляет 65 рублей с человека в месяц, как и в многоквартирных домах. На реализацию данной меры поддержки в краевой казне запланировано почти 250 млн рублей.

Работа с инвесторами не прекращается

Несмотря на отмену в 2020 году Восточного экономического форума в связи со сложившейся эпидемческой обстановкой, правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов. По словам главы Минэкономразвития ПК Натальи Набойченко, задача по демонстрации возможностей региона для ведения бизнеса, отдыха, развития туризма и жизни, актуальна в любое время. Поэтому работа с инвесторами, предпринимателями не прекращается даже в условиях пандемии COVID-19.

Наталья Набойченко рассказала, что в этом году на Восточном экономическом форуме презентация инвестиционного потенциала Приморского края как раз должна была быть сфокусирована на внутреннем туризме, а также проектах комплексной застройки.





- В сложившейся ситуации государство отдает приоритет здравоохранению и социальной сфере. Но важно не забывать и о будущем, о развитии региона и страны в целом. Сегодня правительство Приморья неслучайно говорит о необходимости активизации туристической отрасли. Это широкий потенциал для развития нашего края: новые инвестиции, дополнительные рабочие места, новые предприятия и, конечно же, дополнительное поступление средств в бюджет, которые могут быть потрачены на развитие края и поддержку его жителей. Мы уже видели, что интерес к Владивостоку и Приморью приносит заметный эффект для экономики, и это направление необходимо развивать и дальше. К примеру, сегодня Приморский краевой перинатальный центр активно включился в становление и развитие медицинского туризма в регионе, - убеждена главный врач КБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» Татьяна КУРЛЕЕВА.





- По данным Счетной палаты РФ, бюджеты практически всех регионов страны в 2020 году столкнулись с падением доходов из-за пандемии коронавируса. В этой ситуации важно сэкономить бюджетные средства, но еще важнее – сохранить интерес к региону со стороны инвесторов. Если говорить о Приморье, то в первую очередь я бы выделил важность обновления транспортной инфраструктуры, имеющей огромное значение для реализации многих инвестпроектов, - считает доктор экономических наук, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС Александр ЛАТКИН.

МНЕНИЕ

Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко:

- Настоящий предприниматель всегда видит новые возможности в кризисе – для кого-то это станет стимулом к перезапуску своего дела. И нам важно рассказать, что лучше всего это сделать в Приморском крае. Льготные налоговые режимы, инфраструктура для бизнеса делают наш регион привлекательным для запуска новых проектов. В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного партнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль по всей стране оказалась в сложной ситуации, закрыты границы, регионы начинают конкурировать друг с другом за внутренний рынок, поэтому часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья.

На фото: Деньги, которые предназначались на ВЭФ-2020, не повисли в воздухе, а будут потрачены с пользой для приморцев.

Фото из архива

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



