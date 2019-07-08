Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В магазинах Владивостока молоко с аббревиатурой БЗМЖ поставили на особую полку
В магазинах Владивостока появились специальные выделители на полках с молочной продукцией, которые отделяют продукты, содержащие растительные жиры, от продуктов, изготовленных только из молока. Постановление Правительства РФ по этому поводу было подписано еще в январе этого года, но розничным продавцам дали шесть месяцев на подготовку к нововведению. С 1 июля постановление вступило в силу.
Считается, что оно полезно, в первую очередь, для малых и средних предприятий, которые занимаются производством молока, поскольку именно им сложно наладить сбыт и конкурировать с крупными производителями.
Стоит отметить, что крупные сетевые продуктовые магазины во Владивостоке выполнили это предписание в первые же дни июля. Больших перемен на полках не произошло, весь ассортимент в основном остался на прежнем месте, но выделители установлены. А в магазинах сети «Реми» даже появились ценники с аббревиатурой БЗМЖ (без заменителя молочного жира) для визуального отделения одних продуктов от других.
«Мы связались с поставщиками и выяснили, какие продукты относятся к молочным, а какие к молочносодержащим, и в соответствии с полученной информацией на полочном пространстве разделили продукты», - пояснили в сети «Фреш25».
Предприятия–производители и переработчики молока и молочных продуктов, входящие в Приморский союз животноводов и владеющие молочными брендами, подтвердили «Золотому Рогу» получение таких запросов от сетей и выразили надежду на то, что это нововведение поможет им в реализации их продукции. «Мы придаем этому решению правительства большое значение, поскольку оно поможет покупателю нашу скоропортящуюся продукцию от местных ферм не путать с продуктами с содержанием растительного жира», - прокомментировал председатель Союза Сергей РЕДЬКИН.
В то же время в небольших продуктовых магазинах, придомовых, тех ларьках на рынках, где основной ассортимент составляет молочная продукция, такого разделения пока замечено не было. В витринах-холодильниках весь товар остался на своем прежнем месте. И, как часто бывает в таких торговых точках, продавец остается главным консультантом по поводу свойств продукта и его качества.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В магазинах Владивостока молоко с аббревиатурой БЗМЖ поставили на особую полку
- Хо Ши Мин получил постоянную прописку во Владивостоке
- Владивосток избавляется от незаконной рекламы
- Горячая линия "безопасность детства" начала работу в Приморье
- Лето - время подумать о зиме
- Трутнев вступился за мегапроект в Приморье
- Информационная безопасность Свободного порта
- Порт Козьмино станет площадкой для научных исследований
- Власти Приморья бьют во все колокола, чтобы предотвратить экономический коллапс в крае
- Из Находки в Магадан: уголь идёт на север
Новости раздела
- Во Владивостоке ищут менеджера по продажам на зарплату 1 000 000 рублей
- В магазинах Владивостока молоко с аббревиатурой БЗМЖ поставили на особую полку
- Первая разметка "вафельница" появилась во Владивостоке
- Во Владивостоке введены дополнительные рейсы судов на острова Рейнеке и Попова
- Владивосток показал новый рекорд на рынке жилья
- Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
- Хо Ши Мин получил постоянную прописку во Владивостоке
- Как ковалась портовая слава Приморья
- Juneyao Airlines начала выполнять полеты из Шанхая во Владивосток и обратно
- На "Авторадио" завершилась масштабная акция "Море подарков"!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморье лишилось одной из крупнейших компаний
- Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина
- Страховку по банковским вкладам расширят
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
- ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
- "Заказать сегодня можно любого"
- В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
- Мигранты продолжают заселять Хабаровский край
- Особняк вернули с того света