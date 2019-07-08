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В магазинах Владивостока молоко с аббревиатурой БЗМЖ поставили на особую полку

08 Июля 2019, 17:00 | Приморье

В магазинах Владивостока появились специальные выделители на полках с молочной продукцией, которые отделяют продукты, содержащие растительные жиры, от продуктов, изготовленных только из молока. Постановление Правительства РФ по этому поводу было подписано еще в январе этого года, но розничным продавцам дали шесть месяцев на подготовку к нововведению. С 1 июля постановление вступило в силу.

Считается, что оно полезно, в первую очередь, для малых и средних предприятий, которые занимаются производством молока, поскольку именно им сложно наладить сбыт и конкурировать с крупными производителями.

Стоит отметить, что крупные сетевые продуктовые магазины во Владивостоке выполнили это предписание в первые же дни июля. Больших перемен на полках не произошло, весь ассортимент в основном остался на прежнем месте, но выделители установлены. А в магазинах сети «Реми» даже появились ценники с аббревиатурой БЗМЖ (без заменителя молочного жира) для визуального отделения одних продуктов от других.

«Мы связались с поставщиками и выяснили, какие продукты относятся к молочным, а какие к молочносодержащим, и в соответствии с полученной информацией на полочном пространстве разделили продукты», - пояснили в сети «Фреш25».

Предприятия–производители и переработчики молока и молочных продуктов, входящие в Приморский союз животноводов и владеющие молочными брендами, подтвердили «Золотому Рогу» получение таких запросов от сетей и выразили надежду на то, что это нововведение поможет им в реализации их продукции. «Мы придаем этому решению правительства большое значение, поскольку оно поможет покупателю нашу скоропортящуюся продукцию от местных ферм не путать с продуктами с содержанием растительного жира», - прокомментировал председатель Союза Сергей РЕДЬКИН.

В то же время в небольших продуктовых магазинах, придомовых, тех ларьках на рынках, где основной ассортимент составляет молочная продукция, такого разделения пока замечено не было. В витринах-холодильниках весь товар остался на своем прежнем месте. И, как часто бывает в таких торговых точках, продавец остается главным консультантом по поводу свойств продукта и его качества.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: молоко  торговые сети 



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