Владивосток показал новый рекорд на рынке жилья

Рост цен на вторичное жилье во Владивостоке до конца года может преподнести новые сюрпризы

Федеральный портал «Мир квартир» опубликовал очередные данные исследования вторичного рынка жилья по 69 крупным городам России. В итоге Владивосток по темпам роста цен на жилье этого сегмента вышел на первое место в стране. За первое полугодие 2019 года средняя цена «квадратного метра» в дальневосточной столице выросла на 11,1% и составила 114 180 рублей, а цена средней квартиры поднялась на 9,8% или до 6 198 740 рублей. При общероссийских показателях роста цен среднего «квадрата» на 4,3% и средней продаваемой квартиры – 3,8% и соответственно 59 686 рублей и 3 402 969 рублей.

В рейтинг самых дорогих городов по этим показателям Владивосток продолжает стабильно занимать 4 место после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Отметим, что из 69 городов «квадрат» вторички подешевел только в четырех, а средняя продаваемая квартира – только в девяти городах.

Уступили Владивостоку в росте цен «квадрата» вторички такие города, как Краснодар (+10,6%), Сочи (+9,8%), Ижевск (+9,1%) и Барнаул (+9,1%), давшие соответственно рост средней цены продаваемых квартир +9,2%, +5%, +9,1% и +7,2%. Вторичка Хабаровска за это же время показала рост цен «квадрата» на 7% и средней квартиры – 6,4% - до 84 645 рублей и 4 830 998 рублей соответственно.

Напомним, что ранее «Мир квартир» сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя цена квадратного метра нового жилья во Владивостоке выросла на 11,6%, поднявшись до 111 471 рубля. За это же время средняя владивостокская квартира в новострое выросла на 10,3% - до 5 948 742 рублей. Принимая во внимание вероятную погрешность, рост цен на вторичном рынке жилья в городе практически не уступал темпам роста цен на новое жилье. В то же время в целом по стране темпы роста цен на «квадрат» вторички относительно нового жилья в среднем были в 2,12 раза ниже, а средних квартир – меньше в 2,71 раза.

Эксперты федерального портала отметили, что рост цен на вторичном рынке жилья страны, прежде всего, связан с новыми правилами игры на рынке нового жилья, переходящего на финансирование по принципу проектного финансирования. Второй причиной стал оживающий в связи с этим интерес покупателей к вторичке, что также спровоцировало повышение цен предложения собственниками.

Руководитель портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО предположил, что до конца этого года рост цен на вторичном рынке жилья России в целом составит около 8-10%. То есть, уже на сегодня рост цен на жилье во Владивостоке выбрал годовой «лимит» и до конца года может преподнести новые сюрпризы. Еще одной причиной этому может служить то, что город еще не исчерпал свой потенциал в связи с присвоением статуса дальневосточной столицы.