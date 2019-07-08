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Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
08 Июля 2019, 10:34 | Приморье
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) увеличил мощность своих сетей, введя более 1 Тбит/с дополнительной зарезервированной емкости на всей территории РФ под продажи операторам связи. В частности, в Сибири и на Дальнем Востоке для Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Владивостока было построено 203 Гбит/с новой емкости. Ранее пропускная способность сети IP MPLS «ВымпелКом» составляла 15,6 Тб/с.
Стройка включила в себя установку нового оборудования на магистральной части и зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками «Билайн»: операторами связи, контент-провайдерами, дата-центрами и прочими игроками.
Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня мы наблюдаем активный рост рынка по емкости из-за увеличения объемов потребляемого контента: по нашим оценкам, прирост потребляемой емкости составляет до 7% год к году, и в ближайшие годы данная тенденция сохранится. Вводя на сети новые емкости, мы готовы удовлетворить потребности как наших действующих партнеров, так и новых заказчиков».
Екатерина Галкина, руководитель департамента по работе с операторами связи региона Восток ПАО «Вымпелком»: «Билайн постоянно работает над улучшением качества предоставляемых сервисов и расширением продуктовой линейки для операторов связи. Наша цель - стать для операторов связи надежным проводником в построении эффективного бизнеса».
Еще одним улучшением на сети стала установка дополнительных узлов для предоставления междугородних каналов связи по технологии L2 VPN на всей территории страны. 63 новых роутера позволяют организовывать каналы связи L2 VPN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с между крупнейшими городами страны c возможностью резервирования.
Параллельно с развитием сети Билайн улучшает качество услуги Интернет за счет оптимизации доступа к контенту на сети: компания приблизила популярные ресурсы к пользователям за счет организации новых пиринговых стыков с основными партнерами, а также дополнительной установки кэширующих серверов. Это обеспечит более быстрый доступ абонентов к «тяжелому» контенту – фильмам, видеороликам и прочим популярным материалам.
Необходимость модернизации сети и увеличение скорости доступа к контенту связаны с ростом потребления трафика на российском рынке, а также необходимостью обеспечить равную скорость доступа на всей территории страны. По оценке аналитического центра ПАО «ВымпелКом», рост трафика вызван увеличением потребления медиа-контента, ростом популярности видео высокого разрешения. Например, объем потребления контента популярных видео-хостингов увеличился на 33% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. За 2018 год тенденция роста трафика сохранилась и составила также 33%. Кроме того, рост медиа-активности жителей России в Интернете, по данным исследования компании Deloitte, составил 59% за предыдущий год.
Досье "Золотого Рога": ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги. «Билайн» Бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн» Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи. «Билайн» Бизнес является лидером по предоставлению услуг связи на рынке коммерческой недвижимости.
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