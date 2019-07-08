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Хо Ши Мин получил постоянную прописку во Владивостоке
08 Июля 2019, 09:38 | Приморье
Строительство этого памятника – давнее желание вьетнамской диаспоры на Дальнем Востоке
Во Владивостоке в сквере на улице Борисенко состоялась тожественная церемония открытия памятника первому Президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Скульптуру, подаренную Владивостоку вьетнамской общественностью, установили в сквере, обновлённом администрацией краевой столицы.
На церемонии открытия памятника собралось много гостей. Праздник посетили делегации из вьетнамских городов Хошимин и Хайфон, представители вьетнамского дипломатического ведомства, МИД России в дальневосточной столице, администрации и думы Владивостока, а также вьетнамские студенты, обучающиеся в вузах краевой столицы и общественники. Со всего Приморья во Владивосток съехались представители вьетнамской диаспоры. Первым многочисленных гостей поприветствовал глава города Олег Гуменюк.
«Сегодня важный день. И важен он потому, что за эти годы мы сделали главное – закрепили отношения не только на бумаге, но и реальными делами, – отметил мэр Владивостока. – Думаю, что именно о такой дружбе, подкреплённой делами, в своё время говорил Хо Ши Мин, чей бюст теперь получает постоянную прописку во Владивостоке. Спасибо всем, кто участвовал в этой большой работе».
Символично, что дата открытия памятника совпала с 25-летием со дня подписания договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, а также с 10-летием со дня установления побратимских отношений между городом Владивостоком и вьетнамским городом Хошимин. Помимо этого церемония открытия скульптуры Хо Ши Мина во Владивостоке состоялась в перекрёстный год России и Вьетнама. Значение этого события для развития отношений между двумя странами подчеркнул в своей речи генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьет.
«Строительство этого памятника – давнее желание вьетнамской диаспоры на Дальнем Востоке и русских друзей, которые стремятся укреплять дружбу между Россией и Вьетнамом, – сказал господин Нгуен Хоанг Вьет. – От лица дипломатического корпуса Социалистической Республики Вьетнам в России я благодарю администрацию города Владивостока за проявленный интерес и создание благоприятных условий для строительства этой малой архитектурной формы с таким большим значением».
Отметим, что с инициативой об установке в краевом центре скульптуры вьетнамскому лидеру выступило Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам во Владивостоке и представители вьетнамской общественности. А подарила памятник региональная общественная организация «Общество вьетнамцев в Приморском крае». Руководитель Приморского общества вьетнамцев, господин До Куок Вьет отметил, что этот жест символизирует российско-вьетнамскую дружбу и благодарность вьетнамского народа жителям Владивостока.
В церемонии открытия памятника приняло участие немало владивостокцев. При этом жители микрорайона на улице Борисенко живо приветствовали появление скульптуры на территории сквера, и с радостью отмечали его преображение. По поручению главы города парковую зону благоустроили, так чтобы она стала комфортным местом отдыха для местных жителей. В сквере установили новые уличные фонари, лавочки и урны. Кроме этого клумбы украсили цветами, кустарниками и деревьями.
«Теперь во Владивостоке появилось новая точка туристического притяжения. В городе очень популярны экскурсии по «вьетнамским местам» - это гостиница «Версаль», набережная Спортивной гавани, железнодорожный вокзал. А теперь туристы смогут посетить и памятник Хо Ши Мину», – отметил Олег Гуменюк.
Напомним, Владивосток имеет давние и крепкие дружественные отношения с Социалистической Республикой Вьетнам. 19 октября 1971 года было создано Владивостокское общество советско-вьетнамской дружбы, 10 февраля 2003 года – общественная организация Приморское краевое общество дружбы с Вьетнамом. В 2009 году состоялось подписание договора об установлении побратимских отношений между Хошимином и Владивостоком.
Евгений Кулешов (фото)
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